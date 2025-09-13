Hé lộ điều ít biết về nữ 'thủ khoa kép', 'siêu hiếm' của Trường Đại học Y Hà Nội
GĐXH - Ngô Thu Hà trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng sinh viên y khoa tại sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú với thành tích nể phục.
Tại buổi đọc chọn tên chuyên ngành trong sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú, Ngô Thu Hà (nữ sinh quê Phú Thọ) trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng sinh viên y khoa.
Với điểm tổng kết 8,42/10, Ngô Thu Hà xếp thứ 14 trong gần 1.000 thí sinh dự thi. Với kết quả này, Hà quyết định sẽ theo đuổi bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư - một lĩnh vực vốn khá khắc nghiệt.
Video: Ngô Thu Hà đăng ký bác sĩ nội trú ngành Ung thư Trường Đại học Y Hà Nội (Nguồn: Trường Đại học Y Hà Nội)
Chia sẻ trên VietNamNet, Hà cho hay, em mong muốn được đồng hành cùng bệnh nhân trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư và đây là con đường phù hợp với em.
Đây được xem là lựa chọn đầy thử thách, khi bác sĩ chuyên ngành ung thư phải đối diện với nhiều phác đồ điều trị phức tạp và những cuộc chiến sinh tử cùng bệnh nhân. "Ngành ung thư đòi hỏi vừa kiến thức, vừa sự kiên trì và đồng cảm. Mình muốn dấn thân vào con đường khó khăn này để có thể đồng hành cùng bệnh nhân lâu dài", VTV Online dẫn lời của Ngô Thu Hà.
Hà cho biết thêm, những ca trực tại bệnh viện trong thời sinh viên đã để lại cho cô nhiều bài học quý. Từ những lần hỗ trợ bệnh nhân lớn tuổi không có người nhà, đến việc chứng kiến cảnh cấp cứu khẩn cấp trong đêm, Hà nhận ra ngoài kiến thức, bác sĩ còn cần sự cảm thông sâu sắc. "Chính những trải nghiệm đó giúp mình rèn luyện bản lĩnh, học cách lắng nghe và thấu hiểu hơn", cô chia sẻ.
Sáu năm trước, Ngô Thu Hà là thủ khoa toàn quốc khối B00 với 29,8 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019. Sáu năm sau, Hà tiếp tục ghi dấu ấn khi tốt nghiệp thủ khoa ngành Y khoa Trường Đại học Y Hà Nội với điểm số 8,42/10. Thành tích "thủ khoa kép" – vừa đầu vào, vừa đầu ra – khiến Hà trở thành trường hợp hiếm hoi trong lịch sử của ngôi trường danh giá này.
Hà từng là thủ khoa lớp chuyên Toán vào lớp 10 trường THPT chuyên Hùng Vương, đam mê Toán và giành nhiều giải thưởng về Toán học: Giải Nhì kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC, huy chương Bạc cuộc thi giao lưu học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, 2 năm liền đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.
Suốt thời gian học tập tại trường Đại học Y Hà Nội, nữ sinh đạt 8/12 kỳ học bổng khuyến khích học tập của trường. Đại diện trường Đại học Y Hà Nội cho biết, hàng chục năm qua, Thu Hà là trường hợp hiếm hoi vừa là thủ khoa đầu vào xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, vừa là thủ khoa đầu ra. Kết quả này đòi hỏi sinh viên không chỉ có tố chất mà phải nỗ lực, bền bỉ.
Trên VTV Online, TS Đào Thị Ngoãn (Giáo viên chủ nhiệm suốt 3 năm) nhận xét: "Hà là sinh viên thực sự xuất sắc, nổi bật cả học tập lẫn rèn luyện. Em không quá sôi nổi, nhưng đó là sự trầm tính thông minh. Hà biết cân đối thời gian, lựa chọn hoạt động phù hợp, luôn nỗ lực hết mình".
GS.TS Nguyễn Hữu Tú (Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội) cũng nhấn mạnh: "Ngô Thu Hà là một trong những tấm gương sáng của thế hệ sinh viên Y khoa. Thành tích thủ khoa kép cùng quyết định theo đuổi chuyên ngành ung thư thể hiện khát khao cống hiến rất đáng trân trọng".
Việc lựa chọn chuyên ngành ung thư của tân bác sĩ Ngô Thu Hà nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè, thầy cô và cộng đồng. Thành tích học tập nổi bật cùng tinh thần dấn thân vì bệnh nhân đã khiến cô nàng trở thành hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ.
