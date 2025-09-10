Tiết lộ điều ít biết về ứng viên phó giáo sư ngành Vật lý trẻ nhất Việt Nam năm 2025
GĐXH - Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên phó giáo sư và giáo sư thuộc 26 lĩnh vực được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2025. Trong các ứng viên phó giáo sư ngành Vật lý có tiến sĩ Đỗ Quang Lộc là người trẻ nhất.
Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 89 ứng viên giáo sư và 844 ứng viên phó giáo sư ở 26 ngành/liên ngành.
Theo thống kê, hai ngành có nhiều ứng viên nhất là Kinh tế và Y học. Trong đó, Kinh tế dẫn đầu với 153 người, gồm 11 ứng viên giáo sư, 142 phó giáo sư. Lĩnh vực Y học lần lượt là 15 và 109 ứng viên.
Ngành Văn học ít nhất với chỉ một ứng viên phó giáo sư, không có giáo sư. Một số ngành khác không có ứng viên giáo sư là Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học, Thủy lợi, Cơ học, Ngôn ngữ học, Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Luật học, Nông nghiệp - Lâm nghiệp.
Ngành Vật lý có 53 ứng cử viên trong đó có Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc (sinh năm 1992) là người trẻ nhất.
Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc, quê Lạng Sơn, tốt nghiệp đại học ngành Vật lý (chuyên ngành kỹ thuật điện tử hiện đại).
Năm 2014, Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc nhận bằng ĐH ngành vật lý, chuyên ngành kỹ thuật điện tử hiện đại tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Tiến sĩ Lộc ở lại trường hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa vật lý và chính thức trở thành giảng viên của trường năm 2017.
Từ 9/2017 đến 12/2024: Là giảng viên tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ 3/2023 đến 12/2024: Là Phó Trưởng Bộ môn Vật lý Vô tuyến tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ 1/2025 đến 7/2025: Là giảng viên tại Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp cơ sở. Đã công bố 78 bài báo khoa học, trong đó 36 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.
Đặc biệt, Tiến sĩ Lộc đã có 2 bằng độc quyền sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học- Công nghệ cấp, gồm: Thiết bị vi lỏng để phát hiện dòng tế bào ung thư phổi A549 và quy trình phát hiện dòng tế bào ung thư phổi này, cấp năm 2022; Cảm biến nhiệt độ cuộn cảm-tụ điện thụ động kết hợp với thanh nano kẽm oxit, cấp năm 2025.
Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc còn có bảng thành tích nổi bật như giải nhì môn Vật lý kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2010; danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2021; đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2023; tham gia tích cực vào công tác tổ chức kỳ thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXV năm 2023; chiến sĩ thi đua cấp bộ năm học 2022 - 2023...
Hiện tượng 'lạ' nhiều đại học top đầu, ngành hot phải tuyển bổ sung thí sinhGiáo dục - 8 giờ trước
Hàng chục trường đại học đã phải xét tuyển bổ sung, trong đó có những trường thu hút đông thí sinh như Sư phạm, Y dược và những ngành rất "hot" như Y Khoa, Răng - Hàm - Mặt, Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý…
Nghệ An: Dai dẳng bài toán thiếu giáo viênGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Trước năm học mới, nhiều trường học ở Nghệ An thiếu giáo viên, khiến việc sắp xếp kế hoạch dạy học gặp khó. Việc điều chuyển giáo viên giữa các trường cũng khó khăn hơn do quy mô trường lớp trong xã đã thu hẹp.
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?Giáo dục - 1 ngày trước
Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc và tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, cùng sinh năm 1992 là hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.
3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Đại học Thông tin liên lạc, Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự thông báo xét tuyển bổ sung từ vài chục đến hàng trăm chỉ tiêu hệ dân sự năm 2025.
Các trường đại học nào xét tuyển bổ sung ngành Y Dược?Giáo dục - 2 ngày trước
Nhiều trường đại học đào tạo ngành Y Dược top đầu thông báo xét tuyển bổ sung, cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗiGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) đã phát đi thư xin lỗi vì việc trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự lễ khai giảng.
14 đối tượng được miễn học phí theo quy định mới nhất, người học nên biết để hưởng quyền lợiGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Những đối tượng nào sẽ được miễn học phí theo Nghị định số 238/2025 của Chính phủ? Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Trao học bổng toàn phần cho nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ LongGiáo dục - 4 ngày trước
Tại lễ khai giảng, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tặng học bổng toàn phần cho một tân sinh viên từng là nạn nhân vụ lật tàu thương tâm ở Hạ Long.
Ngôi trường không làm lễ khai giảng, hiệu trưởng nói sự thật phía sauGiáo dục - 4 ngày trước
Ngày 5/9, khi hàng triệu học sinh cả nước nô nức bước vào năm học mới 2025-2026, nhưng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (phường Nông Trang, Phú Thọ) lại không diễn ra lễ khai giảng.
Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệtGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Kiều Tuấn Định (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) vinh dự được đại diện 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phát biểu tại lễ khai giảng sáng nay.
Nghệ An: Dai dẳng bài toán thiếu giáo viênGiáo dục
GĐXH - Trước năm học mới, nhiều trường học ở Nghệ An thiếu giáo viên, khiến việc sắp xếp kế hoạch dạy học gặp khó. Việc điều chuyển giáo viên giữa các trường cũng khó khăn hơn do quy mô trường lớp trong xã đã thu hẹp.