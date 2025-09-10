Tiết lộ điều ít biết về ứng viên phó giáo sư ngành Vật lý trẻ nhất Việt Nam năm 2025

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 89 ứng viên giáo sư và 844 ứng viên phó giáo sư ở 26 ngành/liên ngành.

Theo thống kê, hai ngành có nhiều ứng viên nhất là Kinh tế và Y học. Trong đó, Kinh tế dẫn đầu với 153 người, gồm 11 ứng viên giáo sư, 142 phó giáo sư. Lĩnh vực Y học lần lượt là 15 và 109 ứng viên.

Ngành Văn học ít nhất với chỉ một ứng viên phó giáo sư, không có giáo sư. Một số ngành khác không có ứng viên giáo sư là Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học, Thủy lợi, Cơ học, Ngôn ngữ học, Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Luật học, Nông nghiệp - Lâm nghiệp.

Ngành Vật lý có 53 ứng cử viên trong đó có Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc (sinh năm 1992) là người trẻ nhất.

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc. Ảnh: Hồ sơ ứng viên - Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc, quê Lạng Sơn, tốt nghiệp đại học ngành Vật lý (chuyên ngành kỹ thuật điện tử hiện đại).

Năm 2014, Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc nhận bằng ĐH ngành vật lý, chuyên ngành kỹ thuật điện tử hiện đại tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Tiến sĩ Lộc ở lại trường hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa vật lý và chính thức trở thành giảng viên của trường năm 2017.

Từ 9/2017 đến 12/2024: Là giảng viên tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ 3/2023 đến 12/2024: Là Phó Trưởng Bộ môn Vật lý Vô tuyến tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ 1/2025 đến 7/2025: Là giảng viên tại Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc, ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm 2025. Ảnh: UET

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp cơ sở. Đã công bố 78 bài báo khoa học, trong đó 36 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Đặc biệt, Tiến sĩ Lộc đã có 2 bằng độc quyền sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học- Công nghệ cấp, gồm: Thiết bị vi lỏng để phát hiện dòng tế bào ung thư phổi A549 và quy trình phát hiện dòng tế bào ung thư phổi này, cấp năm 2022; Cảm biến nhiệt độ cuộn cảm-tụ điện thụ động kết hợp với thanh nano kẽm oxit, cấp năm 2025.

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc còn có bảng thành tích nổi bật như giải nhì môn Vật lý kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2010; danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2021; đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2023; tham gia tích cực vào công tác tổ chức kỳ thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXV năm 2023; chiến sĩ thi đua cấp bộ năm học 2022 - 2023...