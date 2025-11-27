Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong
GĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.
Ít nhất 44 người thiệt mạng
Theo số liệu mới nhất từ các cơ quan chức năng Hong Kong (Trung Quốc), vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court hôm 26/11 đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.
Hãng thông tấn CNN dẫn lời ông Derek Armstrong Chan, Phó giám đốc Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết vụ cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) đến nay đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 100 trường hợp bị thương. Ngoài ra, hàng trăm người khác đang trong diện mất liên lạc.
Thông cáo từ Sở cứu hỏa Hong Kong viết: "Có 44 người thiệt mạng, 279 người đang mất tích sau khi hỏa hoạn tàn phá cụm chung cư Wang Fuk Court tại quận Đại Bộ thuộc đặc khu Hong Kong, khi ngọn lửa thiêu rụi giàn giáo tre tại 7 tòa nhà chung cư. Trong những người bị thương phải nhập viện, có 45 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch".
Tính đến 6h23 sáng 27/11, đám cháy ở 4 trong số 7 tòa nhà hiện đã được kiểm soát, trong khi hoạt động chữa cháy vẫn đang tiếp tục ở 3 tòa nhà còn lại. Các nỗ lực tìm kiếm đã bắt đầu ở các tầng thấp hơn và đang được tiến hành từ tầng 13 đến tầng 23 tại một số tòa nhà.
Lực lượng cứu hỏa dự kiến sẽ đến được các tầng trên cùng vào lúc chạng vạng, với 26 đội cứu hộ đang làm việc.
Hé lộ nguyên nhân
Cũng theo cơ quan này, nguyên nhân khiến lửa lan nhanh trong cụm chung cư trên ban đầu được xác định là do cửa sổ của nhiều căn hộ bị chặn bởi các tấm nhựa nhiệt dẻo (Polystyrene).
Ông Andy Yeung, Giám đốc Sở cứu hỏa Hong Kong, tuyên bố: "Những tấm nhựa nhiệt dẻo rất dễ bắt lửa, và khiến đám cháy lan nhanh. Sự xuất hiện của chúng là điều bất thường, buộc chúng tôi phải chuyển vụ việc cho phía cảnh sát để điều tra thêm".
Theo CNN, cảnh sát Hong Kong trong đêm 26, rạng sáng 27/11 đã tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ cháy, trong đó gồm 2 giám đốc và 1 cố vấn của công ty xây dựng, vì tội "thiếu trách nhiệm nghiêm trọng".
Theo thông tin từ cơ quan an ninh địa phương, các điều tra viên đã tìm thấy tên của công ty xây dựng trên các tấm nhựa nhiệt dẻo dễ cháy "mà lính cứu hỏa phát hiện được dùng để chặn nhiều cửa sổ của các căn hộ trong khu chung cư". Phía cảnh sát nghi ngờ nhiều vật liệu xây dựng khác được tìm thấy bên trong các căn hộ, trong đó có lưới bảo vệ, vải bạt và tấm phủ nhựa "không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn".
Trang China News đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đêm 26/11 đã gửi lời chia buồn đến Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu về sự mất mát về người trong vụ hỏa hoạn, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan của chính quyền Bắc Kinh tại đặc khu hỗ trợ toàn lực trong việc tìm kiếm cứu nạn, điều trị cho những người bị thương và cứu trợ sau thảm họa.
Vụ cháy hôm thứ Tư là vụ thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng tại một tòa nhà ở Hong Kong được bao bọc trong giàn giáo tre.
Vào giữa tháng 10, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một tòa nhà cao tầng ở khu thương mại trung tâm của Hong Kong. Các quan chức cho biết có khả năng một đầu lọc thuốc lá đã gây ra ngọn lửa. Không có thương vong nào được báo cáo trong vụ việc này, mặc dù có 4 người phải nhập viện.
