Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ) khi đang lẩn trốn tại 1 nhà hoang trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thường là nghi phạm trong vụ dùng kéo gây thương tích cho vợ giữa đường.

Trước đó, khoảng 9 giờ 15 ngày 23/12/2025, ngay sau khi nhận được tin báo về việc một phụ nữ bị tấn công gây thương tích, bất tỉnh tại khu vực trên đường Trường Chinh (phường An Khê, TP Đà Nẵng), Công an phường lập tức cử lực lượng xuống hiện trường để giải quyết.

Qua xác minh nạn nhân được xác định là chị T.T.L (SN 1992, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Xuân Thường khi đối tượng đang lẩn trốn trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Tại thời điểm trên, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, bất tỉnh do người khác dùng hung khí tấn công. Khi người dân phát hiện hô hoán, nghi phạm gây án đã nhảy qua tường rào đường ray để bỏ trốn.

Sau 2 ngày truy xét, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thường khi đang lẩn trốn trong một nhà hoang trên bán đảo Sơn Trà.

Cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại trong quán nước ven đường Trường Chinh ra tay tấn công vợ mình với tính chất côn đồ, hung hãn.

Nguyễn Xuân Thường đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây án.