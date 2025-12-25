Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng, cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại tấn công vợ mình.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ) khi đang lẩn trốn tại 1 nhà hoang trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thường là nghi phạm trong vụ dùng kéo gây thương tích cho vợ giữa đường.
Trước đó, khoảng 9 giờ 15 ngày 23/12/2025, ngay sau khi nhận được tin báo về việc một phụ nữ bị tấn công gây thương tích, bất tỉnh tại khu vực trên đường Trường Chinh (phường An Khê, TP Đà Nẵng), Công an phường lập tức cử lực lượng xuống hiện trường để giải quyết.
Qua xác minh nạn nhân được xác định là chị T.T.L (SN 1992, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ).
Tại thời điểm trên, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, bất tỉnh do người khác dùng hung khí tấn công. Khi người dân phát hiện hô hoán, nghi phạm gây án đã nhảy qua tường rào đường ray để bỏ trốn.
Sau 2 ngày truy xét, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thường khi đang lẩn trốn trong một nhà hoang trên bán đảo Sơn Trà.
Cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại trong quán nước ven đường Trường Chinh ra tay tấn công vợ mình với tính chất côn đồ, hung hãn.
Nguyễn Xuân Thường đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây án.
Khởi tố thanh niên chống người thi hành công vụ ở Bắc NinhPháp luật - 36 phút trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại phường Từ Sơn.
Hà Nội: Ăn trộm vợt pickleball, thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữPháp luật - 38 phút trước
GĐXH - Một thiếu niên sinh năm 2008 bị người dân phát hiện, bắt giữ tại phố Nguyễn Khánh Toàn (TP Hà Nội) vì hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an xác định đối tượng này đã lấy trộm 4 chiếc vợt pickleball.
Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cátPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hơn 4.500m3 cát tại bãi tập kết, chủ mỏ còn khai nhận đã bán khoảng 1.000m3 trước đó.
Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12Pháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - NamPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam, bắt 2 đối tượng.
Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồngPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố với các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.
Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.
Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháoPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.
Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.
Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà NẵngPháp luật
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng, cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại tấn công vợ mình.