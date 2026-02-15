Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Ngày 15/2, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an phường Đại Mỗ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản trong vụ xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội bị phá hoại khi đỗ bên đường,
Quyết định khởi tố là kết quả giải quyết bước đầu sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận trình báo bị hủy hoại tài sản của chị Đ.B.N. (36 tuổi).
Trước đó, tối 18/1, chị N. ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, Phùng Khoang, Hà Nội.
Trong khoảng từ 19h55 đến 21h20, chị đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị N. để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.
Sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng rồi cùng con gái có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân.
Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng và bị đặt một chậu cây dưới gầm xe.
Tối 23/1, 3 người có hành vi cào xước, đập kính lái...chiếc xe của chị N. đã gặp chị để xin lỗi, bày tỏ mong muốn được tha thứ cũng như cam kết bồi thường thiệt hại.
Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có thông báo tới chị N. Về kết quả giám định thiệt hại của chiếc xe, tổng chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của xe là 56,3 triệu đồng.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn BạchPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tốPháp luật - 10 giờ trước
Giao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớnPháp luật - 10 giờ trước
Liên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tùPháp luật - 1 ngày trước
Sau khi gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong, nữ tài xế rời khỏi hiện trường, tắt và vứt bỏ điện thoại rồi đến sáng hôm sau mới ra đầu thú.
Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậuPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá
Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở HuếPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".
Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượngPháp luật
GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".