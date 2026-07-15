9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Cải tạo lại 9 chung cư cũ trên địa bàn phường Giảng Võ, Ngọc Hà, Hà Đông, Cửa Nam, Tương Mai, Thanh Xuân

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, 9 dự án dự kiến được khởi công cải tạo lại trong năm 2026 gồm: khu tập thể Giảng Võ, khu tập thể Ngọc Khánh và khu tập thể Thành Công (đều thuộc phường Giảng Võ);

Khu tập thể Ban Vật giá Chính phủ và khu tập thể Bộ Tư pháp (phường Ngọc Hà); khu tập thể 3 tầng (phường Hà Đông); nhà chung cư 23 Hàng Tre và 162 Trần Quang Khải (phường Hoàn Kiếm); nhà chung cư 15C Trần Khánh Dư (phường Cửa Nam);

Khu tập thể Trương Định gồm các dãy nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5 và khu dân cư lân cận (phường Tương Mai); cùng khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sở Xây dựng cho biết sẽ tập trung hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với các dự án theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Phạm vi cải tạo sẽ được xác định ngay từ giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch, bảo đảm phù hợp quy định tại Nghị định số 98/2024/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Việc khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 chung cư cũ trong năm 2026 được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị của Thành phố Hà Nội, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Song song với đó, thành phố tiếp tục đẩy nhanh việc kiểm định, đánh giá chất lượng các khu chung cư cũ theo Luật Nhà ở năm 2023. Hội đồng thẩm định nhà chung cư cũ của Hà Nội cũng đã ban hành hướng dẫn để các đơn vị triển khai thống nhất, tạo cơ sở xác định mức độ xuống cấp và xây dựng phương án cải tạo.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 2.160 nhà chung cư cũ phân bố tại 48 xã, phường, phần lớn được xây dựng trước năm 1994. Nhiều công trình đã sử dụng hàng chục năm, kết cấu xuống cấp, trong đó có không ít khu nhà được đánh giá ở mức nguy hiểm cấp D, cần sớm di dời và xây dựng lại.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 hoàn thành cải tạo, xây dựng lại hơn 2.160 chung cư cũ

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XVII ngày 14/7, vấn đề cải tạo chung cư cũ tiếp tục được các đại biểu quan tâm. Đại biểu Trần Thọ Hiển cho rằng, dù thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và xác định danh mục các chung cư nguy hiểm, nhưng kết quả cải tạo trong khoảng 10 năm qua vẫn rất hạn chế, tỷ lệ hoàn thành chưa đến 10%.

Theo đại biểu, nhiều khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và liên tục được cử tri kiến nghị trong nhiều nhiệm kỳ. Do đó, thành phố cần có giải pháp quyết liệt hơn để tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, bồi thường, tái định cư và lựa chọn nhà đầu tư.

Một tín hiệu tích cực là dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng đã chính thức khởi công sau nhiều năm đình trệ. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 1.200 m² với quy mô 13 tầng nổi, 5 tầng hầm, bố trí 42 căn hộ tái định cư cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cùng với chương trình cải tạo chung cư cũ, thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các dự án đô thị trọng điểm đã được khởi công từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại toàn bộ hơn 2.160 chung cư cũ trên địa bàn. Việc phấn đấu khởi công 9 dự án trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, góp phần đẩy nhanh tiến độ chương trình vốn đã kéo dài nhiều năm.

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