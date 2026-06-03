Nghệ An chốt mốc đưa người dân khỏi chung cư cũ xuống cấp trước mùa mưa bão
GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại các khu chung cư cũ Quang Trung đã xuống cấp nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công để người dân sớm được chuyển đến nơi ở mới trong năm 2026.
Ngày 3/6, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền vừa chủ trì buổi kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn phường Thành Vinh.
Theo Sở Xây dựng, Nghệ An hiện có 23 nhà chung cư cũ xây dựng từ giai đoạn 1976-1982. Đến nay đã phá dỡ được 17 nhà, đạt tỷ lệ 74%, thuộc nhóm địa phương có kết quả cải tạo chung cư cũ cao nhất cả nước.
Hiện còn 6 nhà chung cư cũ tại khu Quang Trung chưa được phá dỡ, gồm các khối C2, C3, C4, C5, C6 và D2. Các công trình đều đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Dự án cải tạo Khu C do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư. Theo báo cáo, tòa CT3A đã hoàn thành 100% phần thô, đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Chủ đầu tư dự kiến nghiệm thu công trình trước ngày 30/7 và đưa vào sử dụng trước ngày 30/8. Đối với tòa CT3B, doanh nghiệp đề xuất hoàn thành trong quý I/2027.
Tại buổi làm việc, UBND phường Thành Vinh kiến nghị sớm có hướng dẫn về hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân và cơ chế xử lý đối với các diện tích cơi nới để tạo thuận lợi cho công tác di dời.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành dự án đúng tiến độ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực, vật lực, tài chính để đẩy nhanh thi công. Đối với tòa CT3A, phải hoàn thành nghiệm thu trước ngày 30/7 và bố trí người dân vào ở trước ngày 30/8. Đối với tòa CT3B, chậm nhất ngày 30/9 phải hoàn thành phần thô, nghiệm thu trong tháng 11 và phấn đấu đưa người dân vào ở trong tháng 12/2026.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cũng yêu cầu bảo đảm đầy đủ các điều kiện về điện, nước, phòng cháy chữa cháy và các yếu tố an toàn trước khi đưa công trình vào sử dụng. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục không bảo đảm tiến độ theo cam kết, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định.
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