Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được Ngân

Trong tập 35 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, tham gia trò chơi nói thật, Tú đã né câu hỏi của Viễn bằng cách xin uống 3 chén rượu để không phải trả lời. Câu hỏi Viễn đặt cho Tú là cô đã biến đi đâu 10 ngày trong thời gian đại dịch COVID-19. Chiến "đo" nói thời gian đó cậu và Thư "ống bơ" đã lục tung tất cả các nơi để tìm Tú.

Trong khi đó, cả hai lần quay của Đức đều rơi vào cặp đôi cũ Duyên và Hiếu nên Đức đã nhân cơ hội này để hỏi về mối quan hệ của cả hai. Đức nói đã từng trông thấy Hiếu và Duyên đi với nhau nên hỏi Hiếu mối quan hệ của cả hai là gì. Hiếu nói cả hai là đồng nghiệp cũ.

Khi đến lượt đặt câu hỏi cho Duyên, Đức hỏi rằng Duyên đã từng làm điều gì sai với Bách chưa? Câu hỏi dành cho Duyên này khiến Bách không vui và lập tức phản ứng lại, Viễn yêu cầu Duyên không cần trả lời và thay vào đó là uống rượu. Nhưng Duyên lại đồng ý trả lời và tất nhiên cô ta đã không nói thật. Ngay sau đó, Duyên nói với Bách cô ta cảm thấy mệt và muốn về. Cả hai vì thế đã rời đi sớm hơn.

Câu hỏi của Đức khiến Duyên phải nói dối và bỏ về trước. Ảnh VTV

Sau khi Bách và Duyên ra về, cuộc chơi vẫn tiếp tục với những người còn lại. Khi vòng quay đến Ngân và cô phải trả lời các câu hỏi từ Thư và Chiến và cả câu hỏi đều liên quan đến Viễn - tại sao lại dừng mối quan hệ với Viễn và tại sao lại cưới Nghiêm. Nhưng Ngân đều lựa chọn cách uống rượu.



Khi Ngân quay vào ô của Viễn, Ngân hỏi rằng có điều gì Viễn từng nói với cô và muốn rút lại chưa? Đáp lại câu hỏi của Ngân, Viễn nói đã từng nhưng không trả lời cụ thể đó là điều gì.

Viễn nhớ lại ngày Ngân cưới, anh nghe được tin cô hình như đã có bầu nên mới quyết định cưới Nghiêm. Ảnh VTV

Khi đến lượt Viễn hỏi Ngân và trước câu hỏi của Viễn tại sao ngày đó Ngân lại bỏ anh? Câu hỏi khiến quá khứ trở lại với Ngân. Ngày hôm đó, khi cô vào viện, đã nhìn thấy cảnh Viễn đưa My "Bí thư A5" đi khám thai. Cô đã nghe được lời bác sĩ dặn Viễn về việc chăm sóc bà bầu, chú ý dinh dưỡng cho My trong những tháng đầu của thai kỳ... Nghĩ rằng Viễn và My có quan hệ và giờ đây sắp có con, Ngân đã rất thất vọng.

Trở về hiện tại, Ngân không tránh né nữa. Cô đã trả lời lý do tại sao ngày đó cô bỏ Viễn, Ngân nói đã thấy Viễn đưa "Bí thư A5" đi khám thai. Trên thực tế, lại là một hiểu lầm từ Ngân. My có thai và ngất vào đúng lúc gặp Viễn nên anh đã đưa cô đến bệnh viện khám. Cũng chính thời điểm đó, Viễn đang lên kế hoạch cùng nhóm Tú là sẽ cầu hôn cô tại căng tin của trường Đại học. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội với cô nữa.

Viễn đã biết được lý do Ngân rời bỏ chỉ là sự hiểu lầm. Ảnh VTV

Khi nghe được câu trả lời của Ngân, Viễn đã hiểu mọi chuyện và anh nói với Ngân rằng trong mối quan hệ của cả hai từ trước đến nay, Ngân luôn luôn là người rời bỏ anh. Sau đó, Viễn đứng dậy bỏ đi.

Trong quá khứ, vào buổi tối Viễn đợi Ngân ở căng tin để cầu hôn cô cũng chính là buổi tối cô đi uống rượu một mình với nỗi thất vọng Viễn có con với My. Cũng chính buổi tối đó, sau khi tất cả mọi người đổ đi tìm Ngân mà không thấy cô, Viễn đã nhận được bức ảnh chụp Ngân đang uống rượu với Nghiêm tại quán.

Viễn thấy được hình ảnh Ngân đi uống rượu với Nghiêm trong buổi tối dự định cầu hôn cô. Ảnh VTV

Nghiêm không về quê cùng Ngân, anh ta ở lại nhà trên Hà Nội và hẹn gặp Trung. Trung nói rằng Viễn quá cáo già còn Ngân thì lại quá thông minh, và rằng cả hai sẽ không đi quá giới hạn nên việc chụp được những bức ảnh ngoại tình là rất khó. Trung đã bỏ lửng câu nói ngụ ý phải dàn cảnh cho cả hai thì may ra mới có được kết quả như Nghiêm mong đợi. Câu nói này sau đó đã khiến cả hai nhớ lại một chuyện trong quá khứ đó chính là khi Trung đã giúp Nghiêm bỏ thuốc vào cốc rượu của Ngân năm nào, khi cả hai tình cờ gặp cô đi uống rượu một mình.