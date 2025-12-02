Hệ thống bán lẻ Viettel khai trương chuỗi kinh doanh pháo hoa dân dụng
Sáng 1/12/2025, hệ thống bán lẻ Viettel chính thức khai trương chuỗi kinh doanh pháo hoa dân dụng chính hãng do Bộ Quốc phòng quản lý chất lượng và nguồn gốc.
Việc Viettel tham gia vào lĩnh vực này sẽ mở ra mô hình phân phối pháo hoa hiện đại, giúp người dân trên cả nước dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao. Dựa trên lợi thế về quy mô và năng lực vận hành kết hợp với chuỗi cung ứng được tối ưu từ sản xuất đến bán lẻ, Viettel sẽ mang đến pháo hoa chính hãng với giá cạnh tranh và dịch vụ minh bạch. Các dòng pháo hoa trong khuôn khổ hợp tác đều do Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Quốc phòng, đảm bảo chất lượng ổn định, an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.
Các sản phẩm pháo hoa sẽ được phân phối rộng rãi tại rất nhiều điểm bán của Viettel trên khắp các tỉnh thành toàn quốc, đồng thời hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng thương mại điện tử, kênh bán trực tuyến và mạng lưới cộng tác viên. Mục tiêu của Viettel là đưa sản phẩm pháo hoa chất lượng đến gần hơn với người dân, đặc biệt là trong các dịp lễ hội, sự kiện cộng đồng và mùa Tết. Quy trình tư vấn, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn được Viettel chuẩn hóa trên toàn hệ thống, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ quy định pháp lý và lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Bên cạnh việc bảo đảm yếu tố pháp lý và kỹ thuật, Viettel cũng chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên về quy chuẩn an toàn, kỹ năng tư vấn và quy trình bảo quản theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Hạ tầng điểm bán được đầu tư đồng bộ, đảm bảo không gian trưng bày, lưu trữ, kiểm soát chất lượng và hỗ trợ người mua tại chỗ.
Sự phối hợp giữa năng lực sản xuất của Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 và hệ thống thương mại – bán lẻ của Viettel tạo nên chuỗi giá trị khép kín: sản phẩm chính hãng – giá cả hợp lý – phục vụ tận nơi. Hệ thống bán lẻ Viettel với vị thế là cánh tay nối dài của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, tiếp tục phát huy uy tín thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ, phân phối và phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Kể từ thời điểm này, danh mục pháo hoa "Made in Vietnam" sẽ được mở rộng và cập nhật thường xuyên tại các cửa hàng Viettel. Nhờ sự an toàn của sản phẩm pháo hoa do Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 sản xuất và sự tiện lợi từ Chuỗi bán lẻ Viettel, pháo hoa giờ đây trở thành người bạn đồng hành trong mọi khoảnh khắc thăng hoa của cuộc sống.
Danh sách các điểm kinh doanh pháo hoa tại hệ thống bán lẻ Viettel:
Số 523 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên
116 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ dân phố Tân Tiến, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An
Số 311-313 Lý Bôn, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên
130 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
247 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình
Số nhà 086 Tổ 02, Phường Nùng Trí Cao, Tỉnh Cao Bằng
715 Kha Vạn Cân, Khu phố 61, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
272 Quang Trung, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
05B Y Wang, Phường EaKao, Tỉnh Đắk Lắk
832 - 834 Tôn Đức Thắng, Tổ dân phố 1, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng
638 Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
062 Bùi Văn Hoà, Tổ dân phố 02, Khu phố 3A, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
Số 35, Trần Phú, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau
số 153 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên
Ngoài ra, khách hàng có thể đến gần 500 cửa hàng bán lẻ Viettel toàn quốc để được tư vấn và đăng ký mua pháo hoa. Truy cập website, các kênh bán hàng trực tuyến của hệ thống bán lẻ Viettel hoặc gọi đến tổng đài miễn phí 18008123 để biết thêm chi tiết.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
