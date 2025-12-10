Herbalife Việt Nam nâng tổng số tiền đóng góp 3.976.600.000 đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã đóng góp 772.600.000 đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTUMTTQVN), hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban về việc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi những đợt lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung Việt Nam trong tháng 11 năm 2025. Toàn bộ khoản cứu trợ này được đóng góp bởi các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam.

Herbalife Việt Nam tiếp tục ủng hộ 772.600.000 đồng cho các tỉnh Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua.

Trước đó, trong tháng 10, Herbalife đóng góp số tiền 3.204.000.000 đồng góp phần hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi Bão Bualoi (Cơn Bão Số 10) và Bão Matmo (Cơn Bão Số 11) tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, gồm 574 triệu đồng do các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đóng góp. Như vậy tổng số tiền Công ty Herbalife Việt Nam cùng Thành Viên Độc Lập và Nhân Viên Công ty ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra trong năm 2025 là 3.976.600.000 đồng.

Năm 2024, công ty cũng đã quyên góp hơn 2,8 tỷ đồng để cứu trợ các nạn nhân của bão Yagi, trong đó 857 triệu đồng được đóng góp từ các Thành viên Độc lập và nhân viên của Herbalife Việt Nam.

Song song với việc chung tay đóng góp thông qua MTTQVN, nhiều Thành Viên Độc Lập Herbalife Việt Nam cũng chung tay phối hợp cùng các cơ quan tổ chức ở các địa phương đóng góp ủng hộ nhu yếu phẩm cho đồng bào bị ảnh hưởng.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng những nỗ lực chung tay của Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn thể cộng đồng sẽ góp phần hỗ trợ các nạn nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng tại các khu vực bị lũ lụt vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống. Hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn và các cộng đồng dễ bị tổn thương luôn là ưu tiên hàng đầu của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam".

Thông tin về Herbalife Ltd. Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu thế giới về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980. Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

PV