Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Quy định mới nhất về Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thứ tư, 11:38 10/12/2025 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quốc hội chính thức thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, sáng 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi. Với 438/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,6%, Quốc hội chính thức thông qua Luật thuế TNCN.

Các nội dung chính đã được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật, cụ thể:

Về thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) nhằm giảm gánh nặng tuân thủ và tạo thuận lợi cho hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ và vừa, Chính phủ đã rà soát và chỉnh lý quy định về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh như sau:

- Điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu. Đồng thời điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng tương ứng lên 500 triệu.

Quy định mới nhất về Luật Thuế thu nhập cá nhân - Ảnh 1.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh. Ảnh minh họa: TL

- Bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng. Áp dụng thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm. Đồng thời, quy định các cá nhân này được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Về biểu thuế lũy tiến từng phần: Biểu thuế đã được chỉnh lý theo hướng giảm thuế suất ở một số bậc nhằm đảm bảo tính hợp lý, tránh tăng đột ngột và tạo động lực cho người lao động. Cụ thể, giảm mức thuế suất 15% ở bậc 2 xuống 10% và thuế suất 25% ở bậc 3 xuống 20%.

Về mức giảm trừ gia cảnh: mức giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm:

Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm);

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Về thuế đối với chuyển nhượng vàng: Dự thảo luật quy định thu thuế đối với vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp cá nhân mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ, không vì mục đích kinh doanh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025?

Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025?

Dự thảo Nghị định Luật thuế Thu nhập cá nhân: 14 loại thu nhập được miễn thuế

Dự thảo Nghị định Luật thuế Thu nhập cá nhân: 14 loại thu nhập được miễn thuế

Luật Thuế thu nhập cá nhân sắp đi vào cuộc sống: Còn nhiều kẽ hở

Luật Thuế thu nhập cá nhân sắp đi vào cuộc sống: Còn nhiều kẽ hở

Luật Thuế thu nhập cá nhân được thông qua

Luật Thuế thu nhập cá nhân được thông qua

Lấy ý kiến toàn dân về Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân

Lấy ý kiến toàn dân về Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cùng chuyên mục

Hà Nội và miền Bắc còn nắng mạnh, sau đó sắp có sự thay đổi hình thái thời tiết

Hà Nội và miền Bắc còn nắng mạnh, sau đó sắp có sự thay đổi hình thái thời tiết

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, sáng sớm khu vực Bắc Bộ có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đến khoảng ngày 12/12, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa, rét đậm.

Nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kể lại phút giây thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'

Nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kể lại phút giây thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Anh Nguyễn Văn Ninh (một trong số những nạn nhân bị thương) kể lại: “Khi mọi người đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động mạnh. Tôi choàng tỉnh chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài…”.

Cận cảnh những chiếc 'bẫy' về đêm tại dự án trọng điểm 370 tỷ của Thành phố Hà Nội

Cận cảnh những chiếc 'bẫy' về đêm tại dự án trọng điểm 370 tỷ của Thành phố Hà Nội

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Tối muộn, ở khu vực thi công tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, nhiều người dân sống quanh ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải di chuyển qua đoạn công trình kéo dài gần 1km.

Công an TP. Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn 'chat sex' tống tiền

Công an TP. Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn 'chat sex' tống tiền

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình "chat sex", các đối tượng quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó, kẻ xấu dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, đe dọa sẽ phát tán những nội dung nhạy cảm..., yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc ô nhiễm không khí kéo dài

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc ô nhiễm không khí kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo bản tin dự báo thời tiết, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và miền Bắc tiếp tục còn kéo dài. Nguyên nhân gây ra tình trạng này do yếu tố nào?

Tin sáng 9/12: Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to; Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt

Tin sáng 9/12: Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to; Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dự báo không khí lạnh sắp tràn về Bắc Bộ, thời tiết Hà Nội giảm còn 10 độ C, miền núi rét dưới 9 độ C, có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết; Hàng loạt fanpage lan truyền video :bắt khẩn cấp Quyền Linh", nhưng thực chất là sản phẩm của AI. Nam nghệ sĩ cảnh báo khán giả cảnh giác trước nội dung giả mạo bằng AI đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Giữa ồn ào về dự án 'Nuôi Em', ông Hoàng Hoa Trung lên tiếng

Giữa ồn ào về dự án 'Nuôi Em', ông Hoàng Hoa Trung lên tiếng

Thời sự - 1 ngày trước

Nhà sáng lập dự án "Nuôi Em" vừa chính thức phản hồi các nghi vấn về tình trạng trùng mã ủng hộ và việc tài khoản tiếp nhận tiền bị đóng băng.

Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt

Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường ven biển qua Hà Tĩnh vừa được thông tuyến trở lại.

Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam

Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang, đồng thời đưa ra các mốc thời gian cụ thể.

Truy tìm xe tải để rơi đá xuống xe khách khiến một người nước ngoài tử vong

Truy tìm xe tải để rơi đá xuống xe khách khiến một người nước ngoài tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm chiếc xe tải trên quốc lộ 28B làm rơi đá trúng vào xe 16 chỗ, khiến một du khách Nga thiệt mạng.

Xem nhiều

Tin sáng 9/12: Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to; Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt

Tin sáng 9/12: Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to; Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt

Thời sự

GĐXH - Dự báo không khí lạnh sắp tràn về Bắc Bộ, thời tiết Hà Nội giảm còn 10 độ C, miền núi rét dưới 9 độ C, có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết; Hàng loạt fanpage lan truyền video :bắt khẩn cấp Quyền Linh", nhưng thực chất là sản phẩm của AI. Nam nghệ sĩ cảnh báo khán giả cảnh giác trước nội dung giả mạo bằng AI đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Cận cảnh những chiếc 'bẫy' về đêm tại dự án trọng điểm 370 tỷ của Thành phố Hà Nội

Cận cảnh những chiếc 'bẫy' về đêm tại dự án trọng điểm 370 tỷ của Thành phố Hà Nội

Thời sự
Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc ô nhiễm không khí kéo dài

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc ô nhiễm không khí kéo dài

Thời sự
Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam

Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam

Thời sự
Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top