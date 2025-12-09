Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với bị can Đặng Thị Huệ (SN 1981, hộ khẩu thường trú xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Quyết định truy nã Đặng Thị Huệ (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an Hưng Yên)

Sau khi xác định bị can đã trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục thông báo truy nã quốc tế đối với Đặng Thị Huệ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo đến INTERPOL đề nghị ban hành cảnh báo của INTERPOL về Đặng Thị Huệ là đối tượng có tiền án, tiền sự tại Việt Nam; đồng thời cũng thông báo đến Văn phòng INTERPOL một số nước châu Âu (Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Séc…) về các hành vi phạm tội tại Việt Nam trước đây của Đặng Thị Huệ để các nước chủ động phòng ngừa tội phạm cũng như rà soát lại quá trình xin thị thực nhập cảnh châu Âu của Đặng Thị Huệ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và bảo đảm quyền bào chữa. Trường hợp không trình diện hoặc không đầu thú sẽ được xem là tự từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xem xét xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.