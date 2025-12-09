Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồng
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với bị can Đặng Thị Huệ (SN 1981, hộ khẩu thường trú xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Sau khi xác định bị can đã trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục thông báo truy nã quốc tế đối với Đặng Thị Huệ.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo đến INTERPOL đề nghị ban hành cảnh báo của INTERPOL về Đặng Thị Huệ là đối tượng có tiền án, tiền sự tại Việt Nam; đồng thời cũng thông báo đến Văn phòng INTERPOL một số nước châu Âu (Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Séc…) về các hành vi phạm tội tại Việt Nam trước đây của Đặng Thị Huệ để các nước chủ động phòng ngừa tội phạm cũng như rà soát lại quá trình xin thị thực nhập cảnh châu Âu của Đặng Thị Huệ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và bảo đảm quyền bào chữa. Trường hợp không trình diện hoặc không đầu thú sẽ được xem là tự từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xem xét xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Nguyễn Lâm Thái vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.
GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.
GĐXH - Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn nhằm kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm, chỉ trong 3 ngày cuối tuần (từ 5 - 7/12/2025), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 600 trường hợp tài xế vi phạm với tổng số tiền phạt ước tính lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Gần một tháng sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù mà không kháng cáo. TAND TPHCM cũng không nhận được kháng cáo của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công.
GĐXH - Tối 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng khi liều lĩnh hất chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) lên nắp ca-pô rồi bỏ chạy nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.
GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, Vũ Hiền (SN 1991) đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ tại tiệm vàng Phú Vinh (Đà Nẵng) rồi bỏ trốn.
GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
