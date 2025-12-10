Tin sáng 10/12: Hết cảnh xếp hàng mua nhà ở xã hội, người dân Hà Nội chỉ cần điền mẫu trên iHanoi; công bố nguyên nhân vụ 4 người tử vong trên đường đi đám cưới về

Không khí Hà Nội ô nhiễm thuộc Top 10 thế giới

Chiều 9/12, mặc dù thời tiết hửng nắng nhưng các toà cao ốc tại Hà Nội vẫn mờ ảo trong không khí mù mịt.

Các toà cao ốc tại Hà Nội mờ ảo trong lớp bụi mù mịt. Ảnh: VNN

Theo số liệu từ trang IQAir.com, vào 14h cùng ngày, chỉ số AQI của Hà Nội ở mức 174, nằm trong Top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chất lượng không khí xấu nhất thế giới là tại Kolkata (Ấn Độ).

Còn theo hệ thống quan trắc của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chỉ số AQI của Hà Nội ở mức cao nhất, chất lượng không khí ở mức rất xấu.

Đơn vị này cũng dự báo, trong 48h tiếp theo, không khí tại Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình... sẽ tiếp tục ở mức rất xấu.

Trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã phát đi khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng khi ra ngoài. Những người hút thuốc lá hoặc thuốc lào nên bỏ hoặc hạn chế việc hút, đồng thời tránh để khói thuốc lan trong không gian sinh hoạt chung.

Những người nhạy cảm với các chất ô nhiễm không khí cần tránh tiếp xúc với các nguồn phát thải ô nhiễm. Trong điều kiện không khí ô nhiễm nặng, nếu có triệu chứng như ho, khó thở, đau ngực, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Mua nhà ở xã hội, người dân Hà Nội chỉ cần điền mẫu trên iHanoi

Tiền phong đưa tin, Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội vừa phát đi thông tin về việc thực hiện trực tuyến toàn trình thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP.

Theo đó từ 8/12, 100% hồ sơ thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai ở Hà Nội sẽ được tiếp nhận trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, dừng tiếp nhận trực tiếp.

Người dân xếp hàng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội

Đối với thủ tục cung cấp thông tin phục vụ xác nhận điều kiện nhà ở để mua nhà ở xã hội - nhóm hồ sơ có lượng người dân nộp đông nhất, người dân chỉ cần điền một biểu mẫu điện tử tương tác duy nhất (e-form), được cấu hình theo mẫu số 02 Thông tư 05/2024/TT-BXD sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2025/TT-BXD; không phải nộp theo mẫu số 14 kèm theo Nghị định số 151 của Chính phủ.

Với các trường hợp khác của cùng thủ tục, công dân sử dụng e-form mẫu số 14 đã được tích hợp sẵn. Ở cả hai nhóm hồ sơ, Hà Nội khẳng định người dân không cần ký số và không phải nộp bất kỳ bản giấy có chữ ký tươi nào.

Kết quả giải quyết được trả 100% về tài khoản dịch vụ công và ứng dụng iHanoi; bản giấy, nếu có, được gửi miễn phí tận nhà qua bưu chính. Việc này giúp giảm tối đa thời gian di chuyển, giảm tải cho bộ phận tiếp nhận và hạn chế tình trạng quá tải vốn thường xảy ra tại các đợt cao điểm.

Việc áp dụng trực tuyến toàn trình được xem là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua nhà ở xã hội đang tăng nhanh. Tại nhiều dự án, người dân từng phải xếp hàng từ sớm để nộp hồ sơ, chờ xác nhận điều kiện nhà ở, dẫn đến áp lực lớn cho cơ quan chức năng...

Rà soát toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi sau mưa lũ cực đoan

VNN đưa tin, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và hồ chứa thủy lợi liên tỉnh phải đánh giá toàn diện hoạt động vận hành hồ.

Phường Tây Nha Trang ngập sâu trong lũ, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. Ảnh: VNN

Việc đánh giá cần bảo đảm phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan, hiện trạng hạ tầng và yêu cầu bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du.

Việc rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh quy trình vận hành phải hoàn thành trước tháng 4/2026.

Bộ NN&MT yêu cầu các đơn vị ưu tiên dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du, trong đó quy định mực nước trước lũ linh hoạt và cho phép sử dụng một phần dung tích phòng lũ trên mực nước dâng bình thường của hồ để nâng cao khả năng cắt, giảm lũ cho hạ du. Các đơn vị phải cụ thể hóa thời gian thông báo xả lũ, phương thức truyền tin, cảnh báo cho người dân trong khu vực ảnh hưởng và phương án truyền tin khi mất điện, mất sóng.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu cập nhật dữ liệu quan trắc, quy định rõ trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị; phối hợp chính quyền địa phương thu thập vết lũ, xây dựng phương án ứng phó, bản đồ ngập lụt hạ du và hành lang thoát lũ sát thực tế.

Sau mùa mưa lũ 2025, các hồ chứa phải được kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Khởi tố, bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người tại quán cà phê ở Hà Nội

Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Công an thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Thiên.

Trước đó, vào chiều ngày 17/9/2025, tại quán cà phê "Góc quán", địa chỉ ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ (SN 1997, làm việc tại quán).

Nguyên nhân do anh Đ nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Công bố nguyên nhân vụ 4 người tử vong trên đường đi đám cưới về

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khiến 4 người tử vong, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin nguyên nhân ban đầu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Cụ thể, nguyên nhân được nhận định là do lái xe ô tô khách biển số 29B-081.XX thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách và tốc độ, dẫn đến va vào đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Đáng chú ý, tài xế và hành khách trên xe đều không thắt dây an toàn, khiến 3 người bị va đập mạnh, đa chấn thương, trong đó có trường hợp chấn thương cổ nghiêm trọng.

Theo đại diện Cục CSGT, cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về sự cần thiết của việc thắt dây đai an toàn khi ngồi trên ô tô, đặc biệt là xe chở khách. Tuy vậy, nhiều hành khách vẫn phớt lờ khuyến cáo, thậm chí cho rằng việc thắt dây an toàn sẽ gây khó khăn khi cần thoát hiểm.

“Qua giải quyết các vụ tai nạn giao thông cho thấy, việc không thắt dây đai an toàn khi xảy ra va chạm rất dễ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, tài xế xe khách 29B-081.XX sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự khi để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xuất phát từ các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông như: không chú ý quan sát, không đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, dẫn đến va chạm với xe chạy cùng chiều.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, xác minh và xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 4h12 cùng ngày, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ biển số 29B-081.XX do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú Ninh Bình) điều khiển và xe đầu kéo biển số 15C-360.XX kéo theo sơ-mi rơ-moóc 15R-149.XX do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến 4 hành khách trên xe 29B-081.XX tử vong, 7 người bị thương, hai phương tiện hư hỏng nặng.