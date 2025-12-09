Mới nhất
Cận cảnh những chiếc 'bẫy' về đêm tại dự án trọng điểm 370 tỷ của Thành phố Hà Nội

Thứ ba, 14:09 09/12/2025 | Thời sự
Bảo Loan
GĐXH - Tối muộn, ở khu vực thi công tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, nhiều người dân sống quanh ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải di chuyển qua đoạn công trình kéo dài gần 1km.

Bởi chỉ cần một chút bất cẩn trong bóng tối, bất kỳ ai cũng có thể rơi vào những "chiếc bẫy" từ các hố sâu, ta-luy âm hay những điểm thi công thiếu rào chắn – những nguy cơ đã từng khiến một chiếc taxi gặp nạn trong đêm 18/11.

Từ điểm tai nạn taxi trong đêm…

Ghi nhận của phóng viên vào đêm ngày 8/12, tại dự án xây dựng Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, đoạn kéo dài từ chung cư Gelexia Riverside đến Vành đai 3, các lối đi dân sinh đã được san lấp và mở rộng hơn.

Đặc biệt, tại vị trí xảy ra vụ taxi rơi xuống ta-luy âm sâu hơn 1 mét, đoạn thi công đã được san lấp và mở rộng phạm vi đảm bảo an toàn.

Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tối muộn, ở khu vực thi công tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, nhiều người dân sống quanh ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải di chuyển qua đoạn công trình kéo dài gần 1km.

Dự án là khu vực tiếp giáp giữa ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh – nơi có nhiều lối đi phụ của cư dân sinh sống quanh dự án.

Trước đó, điểm này chỉ được che chắn tạm bợ, độ sâu lớn và ánh sáng hạn chế khiến người điều khiển phương tiện rất khó nhận diện vào ban đêm. Hình ảnh chiếc taxi gặp nạn trong điều kiện thiếu an toàn được phóng viên ghi lại đêm 18/11 vẫn khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Ngay bên cạnh vị trí san lấp, lối đi phụ của người dân chỉ được căng dây cảnh báo mong manh. Trong điều kiện thiếu sáng, dây cảnh báo gần như không phát huy tác dụng, tiềm ẩn rủi ro lớn với người lưu thông qua đây.

Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Cận cảnh chiếc hố sâu ngay bên cạnh lối đi dân sinh ngõ 727 Tam Trinh, đoạn phía sau chung cư Gelexia Riverside.

Chị H.T.M.H (36 tuổi, cư dân chung cư The One Gamuda, phường Hoàng Mai) cho biết, hằng ngày chị đều phải chạy qua đoạn dự án để đón con đang học tại Trường Tiểu học Hoàng Mai. Theo chị, khu vực này không chỉ bụi bặm mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là khi trời tối.

"Buổi chiều đi đón con là đoạn đường lúc nào cũng mù mịt bụi. Nhiều hôm tan học muộn, tôi phải đi rất chậm vì chỉ cần lạng tay là có thể bị ngã xe. Cứ 2 ngày một lần, sau giờ làm, tôi đi chợ dân sinh Yên Duyên cũng phải về thật nhanh, vì qua đoạn này nguy hiểm lắm, trời tối thì chẳng nhìn rõ được gì", chị H. lo lắng chia sẻ.

… đến hàng loạt điểm thi công ngổn ngang, thiếu rào chắn

Không chỉ điểm xảy ra tai nạn, nhiều khu vực khác trong toàn bộ mặt bằng thi công cũng ghi nhận tình trạng thiếu đồng bộ trong đảm bảo an toàn.

Dưới chân chung cư Gelexia Riverside – nơi mật độ đi lại của cư dân cao, vật liệu xây dựng chất đống, vương vãi, mặt bằng không bằng phẳng.

Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 3.
Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 4.
Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 5.

Cận cảnh những chiếc "bẫy" tại dự án Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn kết nối vành đai 2,5 và vành đại 3 đi qua "sườn" KĐT Gamuda Gardens đã và đang có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng người đi đường. 

Một số hố sâu nằm sát đường đi nhưng không có biển cảnh báo hay hàng rào bảo vệ. Vào ban đêm, những hố này trở thành "bẫy tử thần" đối với người đi bộ hoặc các phương tiện xe máy, đặc biệt khi mưa gió hoặc thiếu ánh sáng.

Tại khu vực ngõ 727 Tam Trinh, vị trí giáp ranh công trường hoàn toàn không có hàng rào ngăn cách với khu dân cư. Người dân lưu thông trên tuyến này đi sát mép các hố sâu, chỉ "cách" tai nạn vài chục centimet.

Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 6.

Bước đầu, ghi nhận của phóng viên cho thấy, hoạt động tưới nước chỉ diễn ra bên trong công trường.

Một vấn đề khác được ghi nhận là hoạt động tưới nước chỉ diễn ra bên trong công trường. Tại các tuyến đường ra vào, nơi xe chở vật liệu thường xuyên di chuyển, không thấy hoạt động phun nước giảm bụi. 

Điều này khiến mặt đường bị phủ bụi, ngày mưa thì dễ trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm vào buổi tối khi lái xe giảm tầm nhìn.

Dự án trọng điểm, yêu cầu an toàn càng phải ưu tiên?

Dự án tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên có mặt cắt ngang 40m, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng, là tuyến giao thông quan trọng kết nối vành đai 2,5 và vành đai 3. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết ùn tắc và thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội.

Tuy nhiên, với mật độ dân cư đông đúc xung quanh và hàng chục lối đi dân sinh "vắt" ngang qua, việc bảo đảm an toàn trong quá trình thi công càng phải chặt chẽ và nghiêm ngặt. Mỗi điểm rào chắn sơ sài, mỗi hố sâu không cảnh báo… đều có thể trở thành nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào ban đêm.

Thực tế cho thấy, sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh, vị trí xảy ra tai nạn vào đêm ngày 18/11 đã được khắc phục bằng cách san phẳng. Tuy vậy, nhiều khu vực vẫn còn tồn tại hàng loạt bất cập về an toàn cho người lưu thông. Có lẽ, việc xử lý triệt để nhằm tránh tái diễn những sự cố đáng tiếc như vụ taxi gặp nạn đêm 18/11 là điều không thể chậm trễ, nhất là khi đây là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, giữ vai trò quan trọng trong kết nối liên khu vực và phục vụ đời sống của hàng nghìn cư dân.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại dự án vào ban đêm: 

Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 7.
Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 8.

Cận cảnh những hố sâu tại khu vực thi công tiếp giáp với lối đi của cư dân được phóng viên ghi lại vào ban ngày và ban đêm với ánh sáng hạn chế. 

Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 9.

Một điểm khác của khu vực thi công được chăng dây ba-rie.

Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 10.

Khu vực ngõ 727 Tam Trinh, nằm ngay bên cạnh vị trí san lấp, lối đi phụ này của người dân chỉ được căng dây cảnh báo mong manh. Trong điều kiện thiếu sáng, dây cảnh báo gần như không phát huy tác dụng, tiềm ẩn rủi ro lớn với người lưu thông qua đây.

Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 11.

Dưới chân chung cư Gelexia Riverside – nơi mật độ đi lại của cư dân cao, vật liệu xây dựng chất đống, vương vãi, mặt bằng không bằng phẳng.

Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 12.Xe ô tô gặp nạn khi đi qua dự án trọng điểm 370 tỷ của thành phố Hà Nội, người dân bức xúc

GĐXH - Thiếu rào chắn, không biển cảnh báo khi đào xới sâu ngay sát lối dân sinh, đoạn đường quy hoạch nối từ chung cư Gelexia Riverside đến Vành đai 3 (đoạn qua khu đô thị Gamuda Gardens) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại phường Hoàng Mai. Một xe taxi gặp tai nạn trong đêm 18/11 cho thấy mức độ nguy hiểm của công trình này.

Cận cảnh bẫy nguy hiểm tại dự án 370 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 13.Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng 900 triệu đồng/m2.

