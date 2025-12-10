Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 10/12, Công an xã Hòa Trạch thông tin về việc Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với người có hành vi cố ý gây thương tích.

Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: CAXHT.

Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thanh Sơn (SN 2000, trú thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Khoảng 20h ngày 12/10, do mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình, Nguyễn Thanh Sơn dùng con dao dài khoảng 40cm, cán gỗ đuổi chém Nguyễn Thanh Hào (em trai ruột).

Lúc này, bố của Sơn là ông Nguyễn Chí Thanh chạy đến can ngăn thì bị Sơn chém trúng vào đầu. Ông Thanh được đưa vào viện để cấp cứu, điều trị.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Trạch có mặt tại hiện trường, mời Nguyễn Thanh Sơn về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận hành vi dùng dao chém gây thương tích cho bố đẻ.

Kết luận giám định, con dao Nguyễn Thanh Sơn sử dụng thuộc danh mục "dao có tính sát thương cao". Tỷ lệ thương tích trên thân thể của ông Nguyễn Chí Thanh do bị chém là 6%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.