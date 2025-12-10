Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫn
GĐXH - Vì mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thanh Sơn cầm con dao dài đuổi chém em trai. Người bố xông vào ngăn cản thì bị Sơn chém gây thương tích ở vùng đầu.
Ngày 10/12, Công an xã Hòa Trạch thông tin về việc Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với người có hành vi cố ý gây thương tích.
Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thanh Sơn (SN 2000, trú thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị).
Khoảng 20h ngày 12/10, do mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình, Nguyễn Thanh Sơn dùng con dao dài khoảng 40cm, cán gỗ đuổi chém Nguyễn Thanh Hào (em trai ruột).
Lúc này, bố của Sơn là ông Nguyễn Chí Thanh chạy đến can ngăn thì bị Sơn chém trúng vào đầu. Ông Thanh được đưa vào viện để cấp cứu, điều trị.
Nhận tin báo, Công an xã Hòa Trạch có mặt tại hiện trường, mời Nguyễn Thanh Sơn về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận hành vi dùng dao chém gây thương tích cho bố đẻ.
Kết luận giám định, con dao Nguyễn Thanh Sơn sử dụng thuộc danh mục "dao có tính sát thương cao". Tỷ lệ thương tích trên thân thể của ông Nguyễn Chí Thanh do bị chém là 6%.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.
Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công anPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phêPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.
Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồngPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc QuangPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Nguyễn Lâm Thái vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.
Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.
Hà Nội: Hơn 600 'ma men' sa lưới cảnh sát giao thông trong 3 ngày cuối tuầnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn nhằm kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm, chỉ trong 3 ngày cuối tuần (từ 5 - 7/12/2025), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 600 trường hợp tài xế vi phạm với tổng số tiền phạt ước tính lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tùPháp luật - 1 ngày trước
Gần một tháng sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù mà không kháng cáo. TAND TPHCM cũng không nhận được kháng cáo của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công.
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái NguyênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng khi liều lĩnh hất chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) lên nắp ca-pô rồi bỏ chạy nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.
Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, Vũ Hiền (SN 1991) đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ tại tiệm vàng Phú Vinh (Đà Nẵng) rồi bỏ trốn.
Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'Pháp luật
GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.