Hà Nội và miền Bắc còn nắng mạnh, sau đó sắp có sự thay đổi hình thái thời tiết
GĐXH - Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, sáng sớm khu vực Bắc Bộ có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đến khoảng ngày 12/12, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa, rét đậm.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-17 độ. Đến trưa chiều nắng xuất hiện, nhiệt độ chênh lệch hơn 10 độ so với ban đêm. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Dự báo đến ngày 12/12 khả năng Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, khiến thời tiết thay đổi. Nhiều nơi có mưa, trời chuyển rét đậm.
Tại Trung Bộ, thời tiết hôm nay nhiều tỉnh thành có mưa lớn. Nguyên nhân gây mưa là gió Đông Bắc của không khí lạnh tăng cường xuống kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo nối liền với một vùng áp thấp, trên cao nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh dồn ẩm vào trong đất liền.
Khu vực TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng từ 50-100mm, có nơi mưa to trên 200mm.
Cao nguyên Trung Bộ cục bộ cũng có nơi mưa trên 80mm. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Thời tiết khu vực Nam Bộ chiều nay có mưa trái mùa, có nơi mưa to. Trong đó khu vực ven biển có những điểm lượng mưa trên 80mm. Cần đề phòng ngập úng cục bộ, lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm đi kèm.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa rải rác, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
