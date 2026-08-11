Hết sốt chưa chắc đã khỏi sốt xuất huyết: Bác sĩ cảnh báo thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh

Ngày 11/8, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây đang tiếp nhận, điều trị nhiều trường hợp sốt xuất huyết với diễn biến khác nhau.

Một trong những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện là anh D.V.T. Trước khi nhập viện, anh T. khởi phát với đau họng, sau đó sốt cao liên tục. Trong 3-4 ngày đầu, nhiệt độ thường xuyên ở mức 39-40 độ C. Dù đã sử dụng thuốc hạ sốt nhưng không đỡ, kèm đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi nhiều.

Do tình trạng không cải thiện, anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Một trường hợp khác là bà N.T.S (64 tuổi, ở Hà Nội). Bà S. cho biết, chủ yếu sinh hoạt tại nhà và từng bị muỗi đốt nhưng không xác định được thời điểm. Khi bắt đầu sốt, bà nghĩ mình chỉ mắc sốt virus thông thường nên tiếp tục theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, sức khỏe suy giảm nhanh chống, bà mệt lả, kèm khó thở, đau đầu và đau mỏi toàn thân. Gia đình lập tức đưa bà đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm xác định bà mắc sốt xuất huyết.

Đáng chú ý, số lượng tiểu cầu của bà S. đã giảm sâu xuống chỉ còn 7 G/L (ở người trưởng thành bình thường thường khoảng 150-450 G/L). Tình trạng giảm tiểu cầu nghiêm trọng này làm tăng nguy cơ xuất huyết và đòi hỏi người bệnh phải được theo dõi chặt chẽ cả về lâm sàng và các chỉ số xét nghiệm.

Theo các bác sĩ, hai trường hợp với biểu hiện và diễn biến khác nhau cho thấy sốt xuất huyết không phải lúc nào cũng dễ nhận biết ngay từ đầu. Người bệnh có thể khởi phát bằng sốt cao, đau đầu, đau mỏi người, buồn nôn, nôn… những triệu chứng khá giống nhiều bệnh nhiễm virus khác. Nếu chỉ dựa vào biểu hiện ban đầu hoặc tự cho rằng mình mắc "sốt virus thông thường", người bệnh có thể bỏ qua thời điểm cần được thăm khám và theo dõi.

Sốt xuất huyết: Hết sốt chưa đồng nghĩa đã hết nguy hiểm

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt, một số trường hợp có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm.

Lúc này, tình trạng tăng tính thấm thành mạch có thể dẫn đến thoát huyết tương; trường hợp nặng có thể gây giảm thể tích tuần hoàn, tụt huyết áp và sốc. Tiểu cầu cũng có thể giảm và người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện xuất huyết.

Xuất huyết ở người bệnh mắc sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Trong khi đó, khi thấy nhiệt độ cơ thể trở về gần bình thường, nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng bệnh đã khỏi nên lơ là theo dõi. Trên thực tế, đây lại là giai đoạn cần được theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo.

"Khi bệnh nhân bắt đầu đỡ sốt, thậm chí hết sốt, chưa có nghĩa là đã qua giai đoạn nguy hiểm. Trong những ngày đầu sau khi giảm sốt, bệnh vẫn có thể tiếp tục diễn biến nặng, xuất hiện xuất huyết hoặc trụy mạch do thoát huyết tương. Vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan chỉ vì thấy người bệnh đã hết sốt", BS Bình nhấn mạnh.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, BS Bình khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao không giảm, đau bụng nhiều đặc biệt vùng gan và thượng vị, nôn nhiều, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đại tiện phân đen, kinh nguyệt ra bất thường, mệt lả, li bì, tay chân lạnh, khó thở hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào, cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Để phòng ngừa sốt xuất huyết, theo các chuyên gia, người dân cần chủ động loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, đậy kín dụng cụ chứa nước, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt. Ngoài ra, người dân cũng có thể chủ động tìm hiểu và tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết theo hướng dẫn, chỉ định phù hợp.

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