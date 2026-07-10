Người phụ nữ 69 tuổi sốt xuất huyết nguy kịch, phải lọc máu xuyên đêm để giữ mạng sống

Diễn biến nhanh từ sốt, mệt mỏi đến sốc sốt xuất huyết nguy kịch

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến tối cấp trên nền bệnh đái tháo đường tuýp 2.

Bệnh nhân là bà H.T.V. (69 tuổi, Hà Nội). Gia đình bà sinh sống tại khu vực đang ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết. Trước đó, chồng và con dâu của bà cũng đã mắc bệnh.

Theo người nhà, khoảng ba ngày trước khi nhập viện, bà V. xuất hiện sốt, mệt mỏi và đau lưng. Đến ngày thứ ba, tình trạng mệt mỏi tăng dần, người bệnh trở nên chậm chạp, giảm tỉnh táo. Dù chưa xuất hiện các dấu hiệu xuất huyết điển hình như chảy máu cam hay chảy máu chân răng, gia đình vẫn đưa bà đi khám.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bà được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn theo dõi, tình trạng suy tuần hoàn xuất hiện và diễn tiến rất nhanh, buộc phải chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngay trong đêm.

Ảnh: BVCC

Nhiều chỉ số rơi vào mức "báo động đỏ"

ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, cho biết người bệnh nhập viện vào ngày thứ tư của bệnh trong tình trạng rất nặng.

Bệnh nhân giảm ý thức, điểm Glasgow chỉ còn 13 điểm. Trên da xuất hiện các ban xuất huyết rải rác vùng bụng và hai cẳng tay tại vị trí tiêm truyền, mi mắt phù nhẹ.

Đặc biệt, bệnh nhân có biểu hiện sốc với mạch rất nhanh và khó bắt, lên tới 158 lần/phút, huyết áp tụt sâu còn 85/50 mmHg.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hàng loạt chỉ số bất thường nghiêm trọng. Số lượng tiểu cầu giảm nhanh từ 28 xuống 18 rồi chỉ còn 9 x 10⁹/L, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng bình thường từ 150-400 x 10⁹/L. Đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng rối loạn đông máu nặng, nguy cơ xuất huyết cao.

Ngoài ra, các chỉ số hồng cầu biến động mạnh do hiện tượng cô đặc máu và xuất huyết. Độ bão hòa oxy máu (SpO₂) khi thở khí trời chỉ còn 86%, người bệnh có biểu hiện bụng chướng nhẹ.

Lọc máu liên tục, truyền máu cấp cứu để duy trì sự sống

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục và triển khai hồi sức tích cực.

Song song với đó, người bệnh được truyền máu và các chế phẩm máu khẩn cấp nhằm kiểm soát rối loạn đông máu và hỗ trợ tuần hoàn.

Sau khoảng 5 giờ cấp cứu căng thẳng, huyết áp bệnh nhân tạm thời ổn định ở mức 115/82 mmHg, nhịp tim giảm còn 134 lần/phút.

Tuy nhiên, tiên lượng vẫn rất dè dặt. Người bệnh tiếp tục xuất hiện các khối máu tụ dưới da tại vị trí tiêm truyền, chảy máu qua miệng và bụng chướng tăng dần. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát tại Khoa Cấp cứu.

Người cao tuổi và người có bệnh nền cần đặc biệt cảnh giác

Qua trường hợp này, ThS.BS Trần Văn Bắc khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc suy thận cần nâng cao cảnh giác trong mùa cao điểm sốt xuất huyết.

Theo bác sĩ, đây là nhóm có nguy cơ diễn biến nặng và xuất hiện biến chứng nguy hiểm cao hơn người khỏe mạnh. Đáng lưu ý, các triệu chứng ban đầu ở nhóm này có thể không điển hình nên rất dễ bị bỏ sót hoặc chủ quan.

Người dân nên đi khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, đau đầu hoặc đau sau hốc mắt, không nên chờ đến khi có biểu hiện xuất huyết mới đến bệnh viện.

Bên cạnh việc chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng đọng nước và phòng tránh muỗi đốt, người dân cũng nên tìm hiểu và thực hiện tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết theo khuyến cáo của bác sĩ.

Hiện nay, vắc xin phòng sốt xuất huyết Dengue đã được triển khai tại Việt Nam cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn theo chỉ định chuyên môn. Việc tiêm chủng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm tỷ lệ nhập viện cũng như nguy cơ diễn biến nặng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh vắc xin không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh mà cần được kết hợp đồng bộ để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu.