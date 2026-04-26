Hiện trạng tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình vướng 'nút thắt' đường sắt, xe cộ phải quay đầu đi vòng

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án đầu tư xây dựng tuyến tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê tả sông Đào (khu vực phà Kinh Lũng, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) đến QL21B (phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) có chiều dài 15,23km, với tổng mức đầu tư gần 564 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng mặt đường 11m; khởi công năm 2019 và hoàn thành tháng 11/2024.

Tuyến tỉnh lộ 485B được kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống giao thông Vành đai II theo quy hoạch. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm hoàn thành, tuyến đường vẫn chưa thể thông suốt do vướng việc đóng đường ngang đường sắt tại Km93+893 (lối từ ga Trình Xuyên vào chợ Gạo, phường Trường Thi) để chuyển sang khai thác đường ngang mới tại Km94+250, giao với tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, đường ngang mới vẫn đóng giàn chắn, phương tiện trên tỉnh lộ 485B không thể đi qua đường sắt để kết nối với QL10, buộc phải di chuyển vòng qua đường gom.

Người dân cho biết, việc đi vòng làm mất thời gian, trong khi đường ngang cũ vẫn được sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, để đưa đường ngang mới vào sử dụng phải đóng đường ngang cũ. Đơn vị đã đầu tư xây dựng đường gom kết nối hai vị trí, phương án đã được phê duyệt và Cục Đường sắt Việt Nam quyết định bãi bỏ đường ngang cũ từ ngày 6/2/2025. Tuy nhiên, việc đóng đường ngang tại Km93+893 chưa thực hiện do người dân khu vực Trình Xuyên, chợ Gạo kiến nghị giữ lại vì lo ngại phải đi vòng xa, tiềm ẩn mất an toàn khi qua QL10.

Theo đại diện UBND phường Trường Thi cho biết, UBND phường Trường Thi đã báo cáo về việc nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng tuyến đường gom dân sinh đoạn từ Km93+575 đến Km93+893 dài 248m; đồng thời cải tạo, sửa chữa đoạn đường gom hiện hữu dài 70m. Địa phương đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị chấp thuận vị trí, quy mô xây dựng đoạn tuyến đường gom dân sinh nêu trên. Nếu Bộ Xây dựng đồng ý, phường sẽ triển khai thi công đường gom để sớm đưa đường ngang tại Km94+250 vào sử dụng.

Tuyến tỉnh lộ 485B đoạn từ đê tả sông Đào (khu vực phà Kinh Lũng, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) đến QL21B (phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) có chiều dài 15,23km được đầu tư xây dựng khang trang, rộng rãi nhưng chưa thể thông suốt do vướng điểm giao cắt với đường sắt.

Đường ngang mới tại Km94+250 vẫn đóng giàn chắn, phương tiện không thể lưu thông qua đường sắt để kết nối với QL10.

Biển báo và rào chắn được dựng tại khu vực giao cắt khiến dòng xe buộc phải quay đầu hoặc đi đường vòng

Người dân lưu thông trên tỉnh lộ 485B đến điểm giao cắt phải chuyển hướng sang đường gom để tiếp tục hành trình.

Đường gom tạm thời chạy dọc bờ kênh Nam được sử dụng thay thế, tuy nhiên quãng đường vòng gây bất tiện cho người dân.

Hằng ngày, người dân khu vực Trình Xuyên vẫn qua lại đường ngang cũ để đi chợ, đến trường và đi làm việc.

Tuyến QL10 gần khu vực dự kiến di chuyển lối qua đường sắt có mật độ phương tiện lớn, nhiều xe tải, container.

Tuyến tỉnh lộ 485B hoàn thành hơn 1 năm nhưng vẫn chưa thể phát huy hiệu quả do chưa thống nhất phương án tổ chức giao thông qua đường sắt.

Tại đoạn đường ngang mới vẫn đóng giàn chắn, phương tiện trên tỉnh lộ 485B không thể đi qua đường sắt để kết nối với QL10.

