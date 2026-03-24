Đường chưa xong đã biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, đổ rác và đỗ xe... tại dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài

Thứ ba, 18:56 24/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Khởi công từ năm 2020, dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài (đoạn nối đường Lê Đức Thọ – Phạm Hùng) đến nay vẫn dang dở nhiều năm. Đáng nói, phía sau lớp rào tạm, khu vực này đang bị biến tướng thành nơi đỗ xe, tập kết vật liệu xây dựng và bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Sáng ngày 24/3, theo ghi nhận của phóng viên, tại dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài, biển "cấm đổ rác" được dựng ngay trước khu đất quây tôn, nhưng phía bên dưới vẫn xuất hiện nhiều dấu hiệu rác thải bị đổ trộm.

Bên trong khu vực dự án, rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng bị đổ tràn lan, nhiều điểm có dấu hiệu bị đốt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Không khó để bắt gặp cảnh túi nilon, đồ nhựa, vật liệu xây dựng… vứt ngổn ngang, biến khu đất dự án thành một bãi rác tự phát.

Hệ thống tôn quây quanh dự án hoen gỉ, thủng lỗ, nhiều vị trí bị cháy sém do đốt rác gây mất mỹ quan đô thị vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Những pallet gạch nung được xếp chồng cao chiếm dụng toàn bộ vỉa hè, khiến không gian dành cho người đi bộ bị "xóa sổ".

Biển "Công trường đang thi công, không phận sự miễn vào" được treo trước cổng, nhưng phía trong lại xuất hiện xe khách đỗ thành hàng dài.

Đoạn đường đã hoàn thiện mặt đường và vỉa hè không được đưa vào sử dụng đúng mục đích, mà bị biến thành nơi đỗ xe kéo dài.

Khu vực cuối ngõ 252 đường Mỹ Đình từng được xử lý tình trạng đổ rác, nhưng nay tiếp tục tái diễn.

Bên cạnh đó, dù được quây kín bằng tôn, khu vực bên trong vẫn bị lợi dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng và đổ rác.

Dự án xây dựng tuyến từ đường Vũ Quỳnh đến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (đường Vũ Quỳnh kéo dài) thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm cũ (nay là phường Từ Liêm) khởi công từ năm 2020 những đến nay vẫn chưa hoàn thiện xong.

Video đường Vũ Quỳnh kéo dài ở Từ Liêm, Hà Nội bị chiếm dụng:


CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
