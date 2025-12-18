Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông
GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Hiếu chuyện bắt gặp anh ta cùng với Duyên vào khách sạn.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú có vẻ như không muốn Hiếu tiếp tục theo đuổi mình nữa vì cô đã thấy bản chất thật phía sau sự hào hoa, nhã nhặn của Hiếu. Dù chưa phải bạn trai chính thức của Tú nhưng lại ghen khi thấy người đàn ông khác tán tỉnh cô. Chính vì thế, Tú cũng không ngại nói ra sự thật của Hiếu.
Trong cuộc nói chuyện riêng, Tú nói thẳng với Hiếu rằng cô nghĩ cả hai không hợp nhau, dù Tú nói có thích Hiếu. Tú sau đó cũng không ngại ngả bài với Hiếu khi nói ra chuyện cô đã thấy anh đi vào khách sạn với người phụ nữ khác như thế nào.
Tú nói chuyện thẳng thắn để Hiếu ngừng theo đuổi mình. Ảnh VTV
Ở một diễn biến khác trong tập phim, sau khi xác định giới hạn mối quan hệ giữa mình và Biên chỉ là tình cảm anh em, Thư "ống bơ" đã quyết định đến các buổi gặp qua mai mối. Người đàn ông Thư xem mặt lần này trông rất chín chắn và lịch lãm.
Người đàn ông Thư gặp nói với cô về quan điểm của anh: "Anh là một người thích hưởng thụ cuộc sống, thích làm những điều khiến bản thân mình thoải mái và làm mình hạnh phúc hơn. Còn về chuyện tình cảm hay là về việc lập gia đình, anh sẽ ưu tiên việc có duyên. Nếu hợp nhau thì dù gặp trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như nó nên thế".
Đáp lại, Thư nói cô cũng đồng quan điểm - không kỳ vọng và không áp lực.
Thư được giới thiệu đi xem mắt, đó là người đàn ông lịch lãm. Ảnh VTV
Trong khi đó, Bách tiếp tục bị vợ sắp cưới qua mặt để lén lút với người đàn ông khác. Duyên gợi ý muốn mời Hiếu đi ăn để cảm ơn vì đã tiếp đãi cô chu đáo khi về nước, Bách cũng rất đồng tình với vợ sắp cưới. Tuy nhiên, vì đã để người khác trông thấy, nên Duyên đã nói với Bách rằng đã từng cùng Hiếu vào khách sạn để xem phòng, để Bách không nghi ngờ nếu như nghe ai đó nói về việc này.
Tập 31 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 18/12 trên kênh VTV3.
GĐXH - Trong tập 34 "Lằn ranh", số tiền mà Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam đưa cho Khắc đủ để anh có thể xây dựng một tổ ấm.
GĐXH - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3, VTV8 vào ngày 21/12.
GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.
GĐXH - Đoàn thanh tra tiếp tục tìm ra sai phạm tại dự án chung cư Trinh Tam, trong khi đó Triển lại muốn sớm có kết quả thanh tra để báo cáo Phó bí thư tỉnh Sách.
GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình trái dấu", ông Phi được con gái giới thiệu thử làm công việc mới mà ai cũng thấy ông phù hợp.
GĐXH - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ IX sẽ diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 3 ngày 19–21/12. Đây là sự kiện văn hóa thường niên do các địa phương có chung đường biên giới luân phiên tổ chức.
GĐXH - Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa ra mắt dự án "Chân cứng đá mềm" có sự xuất hiện của VĐV Lê Văn Công, HLV Trần Thị Vui, HLV Hoàng Thái Xuân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.
GĐXH - Trong tập 8 phim "Gia đình trái dấu", gia đình ông Phi bàn bạc và thống nhất bán đi ngôi nhà đang ở để giảm đi gánh nặng kinh tế.
GĐXH - Đoàn thanh tra đã phát hiện ra một số sai phạm ở dự án Trinh Tam, trong khi đó Phó Bí thư Sách vẫn hứa hẹn sẽ bao che cho tập đoàn của người tình.
GĐXH - Trong tập 8 "Gia đình trái dấu", nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần, nặng gánh dưới quê thì vẫn không thay đổi.
