Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông

Thứ năm, 17:10 18/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Hiếu chuyện bắt gặp anh ta cùng với Duyên vào khách sạn.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú có vẻ như không muốn Hiếu tiếp tục theo đuổi mình nữa vì cô đã thấy bản chất thật phía sau sự hào hoa, nhã nhặn của Hiếu. Dù chưa phải bạn trai chính thức của Tú nhưng lại ghen khi thấy người đàn ông khác tán tỉnh cô. Chính vì thế, Tú cũng không ngại nói ra sự thật của Hiếu.

Trong cuộc nói chuyện riêng, Tú nói thẳng với Hiếu rằng cô nghĩ cả hai không hợp nhau, dù Tú nói có thích Hiếu. Tú sau đó cũng không ngại ngả bài với Hiếu khi nói ra chuyện cô đã thấy anh đi vào khách sạn với người phụ nữ khác như thế nào.

Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông - Ảnh 1.
Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông - Ảnh 2.

Tú nói chuyện thẳng thắn để Hiếu ngừng theo đuổi mình. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, sau khi xác định giới hạn mối quan hệ giữa mình và Biên chỉ là tình cảm anh em, Thư "ống bơ" đã quyết định đến các buổi gặp qua mai mối. Người đàn ông Thư xem mặt lần này trông rất chín chắn và lịch lãm.

Người đàn ông Thư gặp nói với cô về quan điểm của anh: "Anh là một người thích hưởng thụ cuộc sống, thích làm những điều khiến bản thân mình thoải mái và làm mình hạnh phúc hơn. Còn về chuyện tình cảm hay là về việc lập gia đình, anh sẽ ưu tiên việc có duyên. Nếu hợp nhau thì dù gặp trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như nó nên thế".

Đáp lại, Thư nói cô cũng đồng quan điểm - không kỳ vọng và không áp lực.

Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông - Ảnh 3.
Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông - Ảnh 4.

Thư được giới thiệu đi xem mắt, đó là người đàn ông lịch lãm. Ảnh VTV

Trong khi đó, Bách tiếp tục bị vợ sắp cưới qua mặt để lén lút với người đàn ông khác. Duyên gợi ý muốn mời Hiếu đi ăn để cảm ơn vì đã tiếp đãi cô chu đáo khi về nước, Bách cũng rất đồng tình với vợ sắp cưới. Tuy nhiên, vì đã để người khác trông thấy, nên Duyên đã nói với Bách rằng đã từng cùng Hiếu vào khách sạn để xem phòng, để Bách không nghi ngờ nếu như nghe ai đó nói về việc này.

Tập 31 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 18/12 trên kênh VTV3.

