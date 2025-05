Hình ảnh cá voi sát thủ trắng ở biển Nhật Bản gây nhiều tranh cãi

Mới đây, Daily Express đưa tin, một con cá voi sát thủ trắng quý hiếm và nổi bật đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Rausu, thuộc đảo núi lửa Hokkaido của Nhật Bản, mang đến một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy cảm xúc cho giới quan sát thiên nhiên.

Con cá voi này thuộc nhóm cá voi sát thủ bạch tạng hoặc mắc một tình trạng sắc tố hiếm gặp, chỉ mới có khoảng năm đến sáu cá thể được ghi nhận trên toàn thế giới. Riêng tại khu vực ngoài khơi Rausu, các nhà khoa học cho biết chỉ có ba cá thể trắng từng xuất hiện.

Nhiếp ảnh gia thiên nhiên tự do Noriyuki Hayakawa, 64 tuổi, là người đã may mắn ghi lại hình ảnh kỳ diệu này. "Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một con cá voi sát thủ trắng. Chúng bơi rất nhanh và chỉ nổi lên mặt nước trong chốc lát, nhưng tôi đã may mắn chụp được vài bức ảnh", Hayakawa chia sẻ.

Cá voi sát thủ trắng quý hiếm xuất hiện ngoài khơi bờ biển Rausu. (Ảnh: Noriyuki Hayakawa/SPLITPICS UK)

Ban đầu, một tàu du lịch gần đó đã phát hiện ra cá thể cá voi đặc biệt này và lập tức thông báo qua radio cho tàu của Hayakawa để họ có cơ hội tiếp cận. Điều đặc biệt là, Hayakawa vốn không có ý định ra khơi ngày hôm đó và hoàn toàn không lên kế hoạch để tìm kiếm cá voi.

Hayakawa đã bắt đầu chụp ảnh cá voi sát thủ từ năm 2009 và đầu tư vào thiết bị chuyên nghiệp từ năm 2010. Kể từ đó, ông không ngừng theo đuổi những khoảnh khắc thoáng qua của các loài động vật biển khổng lồ trên khắp vùng biển Nhật Bản. "Bức ảnh này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi", ông nói. "Tôi hy vọng càng nhiều người càng tốt có thể nhìn thấy chúng và đánh giá cao vẻ đẹp và sự quý hiếm của những loài động vật này".

Hình ảnh con cá voi sát thủ trắng mà Hayakawa đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó cũng không tránh khỏi những bình luận nghi ngờ về tính xác thực. "Tôi nhận được rất nhiều bình luận nói rằng đó là ảnh giả, được tạo bằng AI hoặc chỉnh sửa", Hayakawa chia sẻ. "Nhưng nó là thật. Tôi đã ở đó".

Đối với Hayakawa, khoảnh khắc hiếm hoi này là đỉnh cao của hành trình đeo đuổi đam mê suốt hơn một thập kỷ. Và với hình ảnh chân thực về con cá voi sát thủ trắng quý hiếm, ông đã góp phần mang đến một minh chứng sống động về sự kỳ diệu và đa dạng đáng kinh ngạc của thế giới tự nhiên.

