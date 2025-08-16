Mới nhất
'Thế giới bên kia' ra sao qua mô tả của những người từng trải qua cửa tử?

Thứ bảy, 09:07 16/08/2025 | Tiêu điểm
GĐXH - Những gì mô tả về “thế giới bên kia” của những người được cho từng trải qua giây phút lâm sàng khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ.

Thế giới bên kia được mô tả của những người từng tỉnh dậy sau khi chết lâm sàng

'Thế giới bên kia' ra sao qua mô tả của những người từng trải qua cửa tử? - Ảnh 1.

Sau 11 phút chết lâm sàng, bà Charlotte Holmes tỉnh dậy và kể về "thế giới bên kia”. (Ảnh: The 700 Club/YouTube)


Charlotte Holmes, một người phụ nữ 68 tuổi, đang sinh sống tại Kansas, Mỹ. Bà đã từng được tuyên bố chết trong vòng 11 phút. Thế nhưng, sau đó bà tỉnh dậy và kể về những gì mình đã thấy ở "thế giới bên kia". Bà nói: "'Thế giới bên kia' vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng".

Theo thông tin trên Daily Express US, trước đây, bà Charlotte đã từng bị đột quỵ. Trong một lần đến tái khám tại bệnh viện, bà bỗng bị tăng huyết áp đột ngột. Lúc đó, huyết áp bà tăng vọt lên tới 234/134. Các bác sĩ ngay lập tức yêu cầu bà nhập viện để theo dõi và tìm nguyên nhân của tình trạng đó. Charlotte kể lại: "Bác sĩ nói phải hạ huyết áp ngay, nếu không tôi sẽ bị đột quỵ một lần nữa hoặc đau tim".

Chồng bà Charlotte, ông Danny, cho biết ông đã ở bên cạnh bà khi bác sĩ truyền thuốc vào tĩnh mạch để hạ huyết áp cho vợ mình. Nhưng ngay sau đó, ông thấy các bác sĩ bấm chuông cảnh báo tình trạng khẩn cấp. Rất nhiều bác sĩ đã chạy đến giường bệnh của bà Charlotte. Bà được tuyên bố chết lâm sàng trong 11 phút, tim của bà ngừng đập.

"Tôi thấy mình như 'thoát' khỏi cơ thể và 'lơ lửng' phía trên. Tôi nhìn thấy các bác sĩ đang thực hiện động tác ấn ngực cho tôi. Tôi nhìn thấy tất cả mọi người, cả các y tá xung quanh. Tôi có thể thấy Danny đang đứng ở góc phòng. Ông ấy đã lùi lại. Tôi ngửi thấy một mùi hoa rất thơm, tôi chưa từng ngửi một mùi hoa nào thơm đến vậy. Rồi tôi nghe thấy tiếng nhạc êm ái. Không có nỗi sợ hãi nào cả. Tràn ngập trong tôi là niềm vui", bà Charlotte kể lại.

Bà Charlotte nói bà thậm chí còn nhìn thấy những những người thân đã khuất của mình, đó là bố mẹ và chị gái của bà. Điều kỳ lạ là tất cả nhìn đều rất trẻ và đẹp. Bà Charlotte kể bố của bà còn bế một đứa bé đến bên cạnh bà và nói đó là đứa con đã mất của bà.

"Tôi đã từng bị sảy thai khi mang thai ở tháng thứ năm. Người ta nói rằng ở 'thế giới bên kia', người ta vẫn tiếp tục lớn lên. Thế nhưng sau 48 năm, con tôi giờ mới là một đứa trẻ mới biết đi", bà Charlotte nói.

Bà Charlotte kể thêm, sau những hình ảnh tuyệt vời đó, bà bỗng ngửi thấy một mùi rất kinh khủng. Rồi bà nghe thấy tiếng của bố mình nói bên tai: "Đã đến lúc con phải quay trở lại rồi".

'Thế giới bên kia' ra sao qua mô tả của những người từng trải qua cửa tử? - Ảnh 2.

Victoria Thomas

Trước đó, tờ The Sun đăng tải trường hợp "chết đi sống lại" hi hữu của một người phụ nữ Anh có tên Victoria Thomas (35 tuổi). Cô tự nhận mình là một người khỏe mạnh, rất thích tập thể dục thể thao. Thế nhưng, trong một buổi đi tập gym, cô bị ngừng tim đột ngột. Cô được cho là đã chết lâm sàng trong 17 phút và sau đó sống lại một cách thần kỳ nhờ nỗ lực của đội cứu thương. Khi tỉnh lại, Victoria tiết lộ cô đã có trải nghiệm kỳ lạ về "thế giới bên kia".

Đó chính là điều mà Victoria nói ngay khi tỉnh lại. Cô cho biết, nhiều người trải qua trải nghiệm cận tử như cô mô tả những gì mà họ thấy là những khung cảnh yên bình và đường hầm ánh sáng rực rỡ.

"Tôi thấy mọi thứ tối sầm lại. Sau đó, tôi nhận ra mình đang 'lơ lửng' trên không, sát với trần nhà và nhìn xuống chính cơ thể mình đang nằm dưới sàn của phòng tập gym", Victoria nói.

"Tôi không nhìn thấy bất kỳ thứ ánh sáng nào và cũng không có cảm giác yên bình như người ta vẫn hay kể. Tôi chỉ nhìn thấy chính cơ thể mình và một số máy tập màu vàng xung quanh", Victoria nhớ lại.

Có một điều kỳ lạ là vào thời điểm đó, Victoria nhìn thấy chân của mình hơi sưng. Khi tỉnh lại, cô xem những bức ảnh chụp cô trước biến cố này và hoảng hốt nhận ra chân cô thực sự nhìn phù nề hơn so với bình thường.

Victoria sau đó được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Bristol (tại thành phố Bristol, Anh) và hôn mê trong 3 ngày. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Victoria. Cô vượt qua cơn nguy kịch và được xuất viện về nhà. Cô được lắp máy tạo nhịp tim để phòng ngừa nguy hiểm nếu tái phát ngừng tim đột ngột.

Giải mã hiện tượng cận tử

Tờ Daily Mail trích dẫn một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Resuscitation cho thấy, nhận thức của một người có thể vẫn tồn tại sau khi tim họ ngừng đập.

Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu tại 25 bệnh viện ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Bulgaria đã sử dụng máy theo dõi EEG để đo hoạt động sóng não trong quá trình hồi sức tim phổi của 567 bệnh nhân bị ngừng tim tại bệnh viện.

Theo đó, gần 40% bệnh nhân có các dấu hiệu hoạt động não liên quan đến ý thức trong quá trình hồi sức tim phổi. Trong một số trường hợp, ý thức của người bệnh có thể tồn tại tới 60 phút sau khi tim họ ngừng đập.

Qua đó, các tác giả của nghiên cứu nhận định phát hiện của họ có thể cung cấp cái nhìn sâu rộng hơn về những gì xảy ra khi một người chết lâm sàng.

K.N (th)
