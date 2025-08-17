Nữ giúp việc trộm hơn 800 triệu đồng của chủ nhà trong suốt 1 năm trời
Khi thấy chủ nhà nghi ngờ, nữ giúp việc bất ngờ nghỉ việc, cắt đứt liên lạc. Cảnh sát sau đó mở cuộc truy tìm và phát hiện cô đang lẩn trốn cùng người yêu là một tài xế xe ôm.
Ngày 18/7, truyền thông Thái Lan đưa tin, cảnh sát Bangkok đã bắt giữ một người giúp việc tên là Pennapha sau khi cô này bị cáo buộc lấy trộm số tiền lớn từ gia đình chủ tại quận Suan Luang, Bangkok.
Nạn nhân là vợ chồng Nathalie, chủ nhà, cho biết thường xuyên cất giữ tiền mặt dưới ban thờ Phật trong nhà. Gần đây, họ phát hiện số tiền bị hao hụt bất thường và bắt đầu nghi ngờ Pennapha – người giúp việc đã làm việc cho gia đình suốt hơn 1 năm, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Khi thấy chủ nhà nghi ngờ, cô ta đột ngột nghỉ việc và cắt đứt liên lạc.
Cảnh sát mở cuộc truy tìm và phát hiện Pennapha đang lẩn trốn cùng người yêu là một tài xế xe ôm. Ngay sau đó, cô bị áp giải về đồn.
Tại đây, Pennapha thừa nhận hành vi trộm cắp, nói rằng thấy nhà chủ giàu có nên nổi lòng tham. "Tôi đã nhiều lần muốn dừng lại hành vi sai trái vì chủ nhà đối xử rất tốt với tôi", Pennapha bày tỏ sự hối hận.
Cô ta khai đã trộm tiền để trả nợ ở quê nhà. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện tổng số tiền bị lấy trộm lên tới 1 triệu Baht (hơn 807 triệu đồng), vượt xa khoản nợ mà Pennapha thừa nhận.
Phần lớn số tiền được cho là đã chuyển cho bạn trai hoặc chi tiêu vào các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Pennapha hiện bị tạm giam. Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Pennapha trộm cắp. Trước đó, cô ta từng làm việc cho một gia đình giàu có khác và cũng có hành vi trộm cắp tương tự.
Minh Hoa (t/h)
Bí quyết giúp nam sinh từng nghiện game đạt điểm thi đứng đầu cả nước, được 2 trường đại học danh tiếng săn đónTiêu điểm - 9 giờ trước
GĐXH - Một học sinh từng mê game, điểm số bết bát suốt nhiều năm học đã tự nhận thức được và vượt lên chính mình để trở thành thủ khoa.
Trái Đất đang quay nhanh hơn, lo ngại rủi ro do ‘giây nhuận âm’Tiêu điểm - 1 ngày trước
Trong mùa hè năm nay, Trái Đất đang quay nhanh hơn bình thường, khiến một số ngày có thời lượng ngắn hơn tiêu chuẩn 24 giờ.
'Thế giới bên kia' ra sao qua mô tả của những người từng trải qua cửa tử?Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Những gì mô tả về “thế giới bên kia” của những người được cho từng trải qua giây phút lâm sàng khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh: Còn chưa đến 150 cá thể hoang dã, "cực kỳ nhút nhát"Tiêu điểm - 1 ngày trước
Loài vật này hiện chỉ còn chưa đến 150 cá thể trong tự nhiên, đây là con số khiến chúng đứng trước bờ vực tuyệt chủng.
Vật thể rơi từ Mặt Trăng xác nhận khám phá sốc của tàu Trung QuốcTiêu điểm - 2 ngày trước
Một tảng đá 2,35 tỉ năm tuổi được tìm thấy ở châu Phi là mẫu vật duy nhất mà chúng ta có được từ "thời kỳ bị lãng quên" của Mặt Trăng.
Khó tin: Người dân Anh khốn đốn vì chuột “to bằng mèo”, rác thải tràn lan, cửa nhà không dám mởTiêu điểm - 2 ngày trước
Nhiều người Anh đang sống trong sợ hãi vì đàn chuột "to bằng mèo" hoành hành giữa mùa hè oi ả. Rác thải chất đống, thùng rác công cộng thì bị lục tung, chuột len lỏi khắp các con hẻm, thậm chí tìm cách chui vào nhà dân.
Hệ Mặt Trời đã đánh mất một hành tinh?Tiêu điểm - 3 ngày trước
Một "hóa thạch vũ trụ" bí ẩn vừa lộ ra ở rìa hệ Mặt Trời đã đem lại tin xấu về "hành tinh thứ 9".
Phát hiện cụm đền thờ 6.000 tuổi rùng rợn nhất Thổ Nhĩ KỳTiêu điểm - 4 ngày trước
Các nhà khảo cổ đã khai quật được một quần thể đền thờ ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ với "kênh máu" đáng sợ và bàn thờ bằng đá có dấu dao
Sứ mệnh bảo vệ Trái Đất của NASA gặp trắc trởTiêu điểm - 5 ngày trước
Các nhà khoa học đã phát hiện ra điều không mong đợi từ số mảnh vỡ của tiểu hành tinh Dimorphos mà "tàu cảm tử" DART của NASA từng lao vào.
Phát hiện một thiên thể mới trong Hệ Mặt Trời, làm lung lay giả thuyết về Hành tinh Thứ ChínTiêu điểm - 5 ngày trước
Hiểu biết của con người về "khu ta sống" tiếp tục bị thử thách.
Bí quyết của người phụ nữ U60 có 3 con riêng khiến tỷ phú Jeff Bezos cuồng si, quyết tâm lấy làm vợTiêu điểm
GĐXH - Lauren Sánchez - người phụ nữ trải qua một đời chồng, làm mẹ đơn thân của ba người con và giờ là người khiến tỷ phú giàu thứ tư thế giới "cuồng si".