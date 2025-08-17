Nữ giúp việc trộm hơn 800 triệu đồng của chủ nhà trong suốt 1 năm trời

Ngày 18/7, truyền thông Thái Lan đưa tin, cảnh sát Bangkok đã bắt giữ một người giúp việc tên là Pennapha sau khi cô này bị cáo buộc lấy trộm số tiền lớn từ gia đình chủ tại quận Suan Luang, Bangkok.

Nạn nhân là vợ chồng Nathalie, chủ nhà, cho biết thường xuyên cất giữ tiền mặt dưới ban thờ Phật trong nhà. Gần đây, họ phát hiện số tiền bị hao hụt bất thường và bắt đầu nghi ngờ Pennapha – người giúp việc đã làm việc cho gia đình suốt hơn 1 năm, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Khi thấy chủ nhà nghi ngờ, cô ta đột ngột nghỉ việc và cắt đứt liên lạc.

Cảnh sát mở cuộc truy tìm và phát hiện Pennapha đang lẩn trốn cùng người yêu là một tài xế xe ôm. Ngay sau đó, cô bị áp giải về đồn.

Ảnh: Channel7

Tại đây, Pennapha thừa nhận hành vi trộm cắp, nói rằng thấy nhà chủ giàu có nên nổi lòng tham. "Tôi đã nhiều lần muốn dừng lại hành vi sai trái vì chủ nhà đối xử rất tốt với tôi", Pennapha bày tỏ sự hối hận.

Cô ta khai đã trộm tiền để trả nợ ở quê nhà. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện tổng số tiền bị lấy trộm lên tới 1 triệu Baht (hơn 807 triệu đồng), vượt xa khoản nợ mà Pennapha thừa nhận.

Phần lớn số tiền được cho là đã chuyển cho bạn trai hoặc chi tiêu vào các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Pennapha hiện bị tạm giam. Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Pennapha trộm cắp. Trước đó, cô ta từng làm việc cho một gia đình giàu có khác và cũng có hành vi trộm cắp tương tự.

Minh Hoa (t/h)