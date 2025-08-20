Mỹ: Thiếu niên thích đồng hành với A.I. hơn con người
Hơn 70% thiếu niên Mỹ đã sử dụng bạn đồng hành AI và nhiều em trong số này cảm thấy những tương tác với AI cũng đáp ứng tốt như khi nói chuyện với bạn bè.
Đây là kết quả của một nghiên cứu mới do tổ chức Common Sense Media – tổ chức chuyên đánh giá và xếp hạng các phương tiện truyền thông và công nghệ thực hiện.
Theo nghiên cứu của tổ chức Common Sense Media, thiếu niên Mỹ ngày càng tìm đến AI để được tư vấn, hỗ trợ về mặt cảm xúc và ra quyết định.
Anh Ganesh Nair - 18 tuổi, người dùng AI cho biết: "Ví dụ, tôi đã sử dụng nhân vật AI. Tôi thấy hứng thú vì có thể mô phỏng các nhân vật lịch sử, tác giả nổi tiếng, nhân vật trong các chương trình truyền hình, phim ảnh hoặc bất cứ thứ gì. Bạn có thể đưa nhân vật AI vào phòng và xem họ nói chuyện như thế nào, hoặc bạn có thể nói chuyện với họ. Tôi đã chơi với nhân vật AI khá nhiều".
Các chuyên gia cảnh báo, xu hướng chơi với AI này có thể gây hại cho các kỹ năng xã hội và sức khỏe tâm thần, vì thiếu niên sẽ dựa vào AI để được công nhận giá trị của mình và tránh những thách thức trong thế giới thực. Tác giả của nghiên cứu cảnh báo: "Nếu AI luôn chiều theo cảm xúc của giới trẻ, không thử thách trẻ, không phản hồi như con người thật thì trẻ không học được cách ứng xử xã hội".
Đáng lo nữa là các rủi ro về nội dung độc hại, thiếu kiểm soát phù hợp độ tuổi và lời khuyên sai lệch, đặc biệt với những nền tảng AI không được kiểm duyệt chặt chẽ.
Ông Michael Robb - Trưởng nhóm nghiên cứu, tổ chức Common Sense Media chia sẻ: "Việc sử dụng bạn đồng hành AI có thể tạo ra sự gắn bó về mặt cảm xúc dẫn đến sự phụ thuộc. Tôi nghĩ điều đó đang là vấn đề đối với những đứa trẻ vẫn còn đang học cách phân biệt giữa một mối quan hệ đích thực và một mối quan hệ giả tạo".
Tổ chức Common Sense Media cũng nhận thấy, gần 1/3 thiếu niên Mỹ cho rằng các cuộc trò chuyện với AI cũng mang lại sự thỏa mãn như với người thật. Và 1/3 số người dùng bạn đồng hành AI ở độ tuổi thiếu niên thích dùng AI cho những cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn là con người.
Ông Michael Robb - Trưởng nhóm nghiên cứu, tổ chức Common Sense Media nêu ý kiến: "Chúng tôi biết rằng rất nhiều trẻ em đang sử dụng AI thay thế cho tương tác xã hội. Chúng tôi thấy rằng một phần ba số người dùng bạn đồng hành AI cho biết đã nói chuyện với AI thay vì với một người thật".
Nghiên cứu định nghĩa bạn đồng hành AI là các nền tảng được thiết kế để hoạt động như những "người bạn kỹ thuật số", chẳng hạn như các nền tàng Character. AI hoặc Replika, có thể được tùy chỉnh để có các đặc điểm hoặc tính cách cụ thể và có thể hỗ trợ người dùng về mặt cảm xúc, thiết lập tình bạn và các cuộc trò chuyện có thể mang lại cảm giác như với con người. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết các trang web phổ biến như ChatGPT và Claude, chủ yếu trả lời các câu hỏi, nhưng cũng đang được thiếu niên Mỹ sử dụng như bạn đồng hành.
Khi công nghệ ngày càng trở nên tinh vi, kể cả các thiếu niên và các chuyên gia đều cùng lo ngại về khả năng AI định nghĩa lại các mối quan hệ giữa con người và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng cô đơn và các vấn đề sức khỏe tâm thần của giới trẻ.
Anh Ganesh Nair - 18 tuổi, người dùng AI cho biết: "Khi tương tác với AI, bạn luôn là người thú vị. Bạn luôn đúng. Bạn luôn có lý và có giá trị về mặt cảm xúc. Bạn không bao giờ phải lo lắng về việc mình sai hay thậm chí những gì bạn nói có đúng hay không, bởi vì các nền tảng AI gần như tấm gương phản chiếu. Chúng lặp lại chính xác những gì bạn muốn nghe, điều này khiến chúng khá hấp dẫn nhưng cũng có thể khá nguy hiểm nếu bị lạm dụng".
Các nhà nghiên cứu và chuyên gia giáo dục lo ngại về những tổn thất đối với nhận thức của những người trẻ tuổi phụ thuộc nhiều vào AI, đặc biệt là trong khả năng sáng tạo và tư duy phản biện. Những nguy cơ tiềm ẩn khi trẻ em hình thành mối quan hệ với chatbot đã thu hút sự chú ý vào năm ngoái, khi một cậu bé 14 tuổi ở bang Florida tự tử sau khi nảy sinh tình cảm gắn bó với một chatbot AI.
Nữ giúp việc trộm hơn 800 triệu đồng của chủ nhà trong suốt 1 năm trờiTiêu điểm - 2 ngày trước
Khi thấy chủ nhà nghi ngờ, nữ giúp việc bất ngờ nghỉ việc, cắt đứt liên lạc. Cảnh sát sau đó mở cuộc truy tìm và phát hiện cô đang lẩn trốn cùng người yêu là một tài xế xe ôm.
Bí quyết giúp nam sinh từng nghiện game đạt điểm thi đứng đầu cả nước, được 2 trường đại học danh tiếng săn đónTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Một học sinh từng mê game, điểm số bết bát suốt nhiều năm học đã tự nhận thức được và vượt lên chính mình để trở thành thủ khoa.
Trái Đất đang quay nhanh hơn, lo ngại rủi ro do ‘giây nhuận âm’Tiêu điểm - 3 ngày trước
Trong mùa hè năm nay, Trái Đất đang quay nhanh hơn bình thường, khiến một số ngày có thời lượng ngắn hơn tiêu chuẩn 24 giờ.
'Thế giới bên kia' ra sao qua mô tả của những người từng trải qua cửa tử?Tiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Những gì mô tả về “thế giới bên kia” của những người được cho từng trải qua giây phút lâm sàng khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh: Còn chưa đến 150 cá thể hoang dã, "cực kỳ nhút nhát"Tiêu điểm - 4 ngày trước
Loài vật này hiện chỉ còn chưa đến 150 cá thể trong tự nhiên, đây là con số khiến chúng đứng trước bờ vực tuyệt chủng.
Vật thể rơi từ Mặt Trăng xác nhận khám phá sốc của tàu Trung QuốcTiêu điểm - 4 ngày trước
Một tảng đá 2,35 tỉ năm tuổi được tìm thấy ở châu Phi là mẫu vật duy nhất mà chúng ta có được từ "thời kỳ bị lãng quên" của Mặt Trăng.
Khó tin: Người dân Anh khốn đốn vì chuột “to bằng mèo”, rác thải tràn lan, cửa nhà không dám mởTiêu điểm - 4 ngày trước
Nhiều người Anh đang sống trong sợ hãi vì đàn chuột "to bằng mèo" hoành hành giữa mùa hè oi ả. Rác thải chất đống, thùng rác công cộng thì bị lục tung, chuột len lỏi khắp các con hẻm, thậm chí tìm cách chui vào nhà dân.
Hệ Mặt Trời đã đánh mất một hành tinh?Tiêu điểm - 6 ngày trước
Một "hóa thạch vũ trụ" bí ẩn vừa lộ ra ở rìa hệ Mặt Trời đã đem lại tin xấu về "hành tinh thứ 9".
Phát hiện cụm đền thờ 6.000 tuổi rùng rợn nhất Thổ Nhĩ KỳTiêu điểm - 1 tuần trước
Các nhà khảo cổ đã khai quật được một quần thể đền thờ ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ với "kênh máu" đáng sợ và bàn thờ bằng đá có dấu dao
Sứ mệnh bảo vệ Trái Đất của NASA gặp trắc trởTiêu điểm - 1 tuần trước
Các nhà khoa học đã phát hiện ra điều không mong đợi từ số mảnh vỡ của tiểu hành tinh Dimorphos mà "tàu cảm tử" DART của NASA từng lao vào.
Bí quyết của người phụ nữ U60 có 3 con riêng khiến tỷ phú Jeff Bezos cuồng si, quyết tâm lấy làm vợTiêu điểm
GĐXH - Lauren Sánchez - người phụ nữ trải qua một đời chồng, làm mẹ đơn thân của ba người con và giờ là người khiến tỷ phú giàu thứ tư thế giới "cuồng si".