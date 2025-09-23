Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?

Siêu bão Ragasa càn quét Philippines

Hình ảnh mắt bão Ragasa.





Theo Tân Hoa xã, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp 4 phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc ở tỉnh Benguet hôm 22/9 khi siêu bão Ragasa quét qua miền bắc Philippines, khiến 1 người thiệt và 7 người bị thương.

Chính quyền địa phương cho biết nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông 74 tuổi bị mắc kẹt trong xe. Ông tử vong trên đường đến bệnh viện ở thành phố Baguio. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương điều trị.

Siêu bão Ragasa (còn gọi là Nando ở Philippines) đã đổ bộ gây ra mưa lớn, gió mạnh và gây ngập lụt ở nhiều khu vực của Philippines. Cây cối gãy đổ và nhiều ngôi nhà bị tốc mái trong bão. Bão cũng đã gây mất điện hoàn toàn hoặc cục bộ ở phía bắc và nam Luzon.

Siêu bão Ragasa đang gây mưa lớn, gió giật mạnh. (Ảnh: Inquirer)





Theo Hãng thông tấn Philippines News Agency, bản tin lúc 5h sáng 23/9 của Cục Quản lý khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines cho biết bão Ragasa đang tiếp tục suy yếu và rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR).

Sức gió gần tâm bão duy trì 185km/h, giật tới 230km/h. Lúc 4h sáng, vị trí bão được xác định cách Calayan, tỉnh Cagayan 265km về phía tây và đang di chuyển theo hướng tây.

Bão Ragasa đổ bộ Philippines vào chiều 22/9 (Ảnh: X).

Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ triều cường do bão từ trung bình đến cao, với độ cao cực đại từ 1 - 3m trong vòng 12 giờ tới ở vùng ven biển trũng thấp.

Trung Quốc, Thái Lan chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa

Tàu thuyền ngừng hoạt động ở Đài Loan (Trung Quốc)





Hãng hàng không Qantas Airways cho biết sân bay quốc tế Hong Kong sẽ tạm dừng mọi chuyến bay chở khách trong 36 giờ kể từ 18h chiều 23/9 đến 6h sáng 25/9 vì siêu bão Ragasa. Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý sân bay Hong Kong thông tin thêm họ đang theo dõi sát sao diễn biến của siêu bão Ragasa và bắt đầu chuẩn bị ứng phó.

Đài quan sát Hong Kong dự kiến đưa ra tín hiệu bão thấp nhất vào buổi trưa ngày 22/9 và nâng cấp lên tín hiệu bão cao thứ hai vào đêm cùng ngày từ 20 - 22h.

Theo hãng hàng không Cathay Pacific Airways, họ đang theo dõi chặt chẽ tác động tiềm tàng của cơn bão, dù nhiều chuyến bay của hãng hiện không bị ảnh hưởng, nhưng điều đó có thể thay đổi khi tình hình ngày càng xấu đi.

Trên khắp đặc khu Hong Kong, người dân cũng bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày để đối phó với bão Ragasa. Hàng dài người xếp hàng dài tại các siêu thị, một số sản phẩm như sữa đã bán hết, trong khi rau củ được bán với giá cao gấp 3 lần giá thông thường.

Siêu bão Ragasa dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển miền trung hoặc miền tây tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 24/9. Các nhà khí tượng cảnh báo Ragasa di chuyển nhanh và tiếp tục duy trì cường độ, khiến nó trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc trong năm nay.

Dự báo một số vùng ven biển cũng như phía đông tỉnh Giang Tô và An Huy sẽ chịu gió mạnh và mưa to từ ngày 23 đến 26/9.

Hôm 22/9, Trụ sở quốc gia về kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 ở Quảng Đông, Hải Nam và Phúc Kiến.

Các thành phố Dương Giang, Giang Môn, Trung Sơn, Chu Hải và Đông Quản sẽ đóng cửa trường học, hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao thông công cộng từ ngày 23-9.

Tính đến 18h ngày 22/9, tỉnh Quảng Đông đã tạm ngừng 121 tuyến phà chở khách, 393 phà, đồng thời tạm ngưng 294 dự án kỹ thuật trên biển, bao gồm các dự án điện gió ngoài khơi. 32.000 nhân viên ứng cứu khẩn cấp đã được huy động. Hơn 10.000 tàu thuyền đã được di dời về vùng biển an toàn.

Tại Thái Lan, Cục khí tượng nước này cảnh báo ảnh hưởng của Ragasa sẽ làm rãnh gió mùa trên bắc và đông bắc Thái Lan mạnh lên, đồng thời tăng cường gió mùa tây nam trên biển Andaman, Thái Lan và vịnh Thái Lan từ ngày 23 đến 26/9.

Mưa to đến rất to sẽ xảy ra nhiều nơi trên miền bắc, đông bắc, miền trung, miền đông và cả vùng đô thị Bangkok.

Cơ quan này khuyến cáo người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở, nước dâng tràn sông suối, đặc biệt ở vùng núi, ven sông và khu vực trũng thấp.

Trên biển, gió mạnh, sóng cao 2 - 3m, có nơi trên 3m trong dông bão. Thái Lan khuyến cáo tàu thuyền nhỏ vùng biển Andaman ngừng ra khơi từ ngày 24 đến 26/9.

Siêu bão Ragasa khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?

Dự báo mới nhất về đường đi của siêu bão Ragasa.





Vào 6h sáng nay (23/9), tâm siêu bão Ragasa còn cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 840km về phía đông với cường độ của siêu bão cấp 17, giật trên cấp 17. Như vậy Ragasa đã vượt qua bão Yagi vào năm 2024 để trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất hoạt động trên Biển Đông mấy chục năm qua.

Những mô hình dự báo mới nhất trong sáng nay cho thấy, bão Ragasa di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông với tốc độ trung bình từ 20-25km/h.

Trong hai ngày 23 và 24/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tiến về vùng biển ven bờ khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó đổi hướng tây tây nam, tiến vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào đêm 24/9, đi vào vịnh Bắc Bộ sáng 25/9.

Về cường độ, bão vẫn duy trì sức mạnh siêu bão trong ngày và đêm nay (23/9). Đến 4h sáng 24/9, khi đang trên trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450km về phía đông, Ragasa vẫn là một siêu bão với sức mạnh với cấp 16-17, giật trên cấp 17, tương đương với cấp bão mạnh nhất của Yagi năm ngoái.

Tuy nhiên, từ ngày 24/9, bão bắt đầu suy yếu dần do hoàn lưu phía bắc của bão bắt đầu ma sát với đất liền Trung Quốc.

Dự báo đến 4h sáng ngày 25/9, sau khi đi qua bán đảo Lôi Châu, bắt đầu vào vịnh Bắc Bộ, bão duy trì cường độ khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo trong ngày và đêm 25/9, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, do tương tác với khối không khí lạnh khô nên bão suy yếu nhanh.

Dự báo khoảng trưa chiều ngày 25/9, bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh – Thanh Hoá với cường độ có thể mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 4h sáng 26/9, tâm bão trên khu vực Phú Thọ - Sơn La, suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới với cường độ khoảng cấp 6, giật cấp 8. Sau đó bão tiếp tục di chuyển sang Lào, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Do vùng mây rộng và tốc độ di chuyển rất nhanh, bão Ragasa ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ rất sớm.

Từ gần sáng ngày 25/9, đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị cũng như lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.