Hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip có gì khác nhau?
GĐXH - Hộ chiếu (passport) là giấy tờ cá nhân không thể thiếu với những ai có nhu cầu xuất nhập cảnh. Vậy hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) và hộ chiếu không gắn chip điện tử có gì khác nhau?
Hộ chiếu (passport) là gì?
Hộ chiếu (passport) là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.
Trên hộ chiếu có đầy đủ các thông tin cơ bản, bao gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại. Ngôn ngữ trong hộ chiếu bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip điện tử có gì khác nhau?
Giống nhau:
- Đều có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp bị mất căn cước công dân có thể sử dụng hộ chiếu để thay thế trong một số trường hợp:
+ Thực hiện các thủ tục hành chính.
+ Yêu cầu cấp lại giấy phép lái xe bị mất.
+ Làm thủ tục đi tàu, máy bay trên các chuyến tàu, máy bay nội địa.
+ Ký kết hợp đồng…
- Hộ chiếu phổ thông không gắn chip và hộ chiếu phổ thông có gắn chip giống nhau về kích thước, màu sắc và số trang.
- Cả 2 loại hộ chiếu này đều được in theo công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo mật, chống nguy cơ làm giả.
Khác nhau
|
Tiêu chí
|
Hộ chiếu không gắn chip điện tử
|
Hộ chiếu gắn chip điện tử
|
Trang bìa đầu tiên
|
Không có biểu tượng chip điện tử
|
Có biểu tượng gắn chip điện tử
|
Lưu trú thông tin
|
Lưu trữ thông tin nhân thân
|
Lưu trữ thông tin nhân thân và thông tin sinh trắc học của người được cấp hộ chiếu
|
Tính bảo mật
|
Tính bảo mật thấp hơn hộ chiếu có gắn chip điện tử
|
Tính bảo mật cao hơn hộ chiếu không gắn chip điện tử và rất khó sao chép dữ liệu. Đặc biệt chip gắn trên hộ chiếu không bị định vị theo dõi.
|
Thời hạn
|
5 năm
|
10 năm
|
Đối tượng cấp hộ chiếu
|
Cấp cho mọi đối tượng
|
Chỉ được cấp cho người trên 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.
Có thể làm hộ chiếu (passport) ở đâu?
Cơ quan cấp hộ chiếu là Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú với trường hợp chưa có thẻ căn cước công dân và tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thuận lợi trong trường hợp có thẻ căn cước công dân, hoặc Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài nếu công dân Việt Nam đang ở nước ngoài.
Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:
- Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;
- Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, tử vong;;
- Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
- Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.
Như vậy, người dân nếu không thuộc 4 trường hợp đặc biệt được xin cấp hộ chiếu tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thì phải xin cấp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi tạm trú.
