Hồ Ngọc Hà được khen 'đẹp phát sáng' trên sân khấu Miss Cosmo 2025

Trước phần thi Trang phục dạ hội của 71 thí sinh quốc tế, Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện kiêu sa trong bộ đầm màu trắng công phu. Tác phẩm có phom siết eo, phồng hông và xẻ cao táo bạo, giúp nổi bật đường cong cùng đôi chân thon dài của bà mẹ ba con. Trong khi đó, chi tiết lệch vai xếp nếp 3D cỡ lớn bổ sung điểm nhấn mới mẻ cho phong cách quyến rũ.

Để hoàn thiện hình ảnh sang trọng, "nữ hoàng giải trí" đeo nhiều trang sức chất liệu vàng trắng đính kim cương xa xỉ từ nhà mốt Bulgari, kết hợp giày cao gót đồng điệu.

Hồ Ngọc Hà trổ tài catwalk khi trình diễn ca khúc trên sân khấu chung kết Miss Cosmo 2025, tối 20/12.

Diện mạo ấn tượng của giọng ca Cây đèn thần được nhiều khán giả hết lời tán dương. "Quá đẹp, quá sang"; "Đỉnh nóc kịch trần. Trông như siêu sao quốc tế"; "Vào thẳng top 2 Miss Cosmo chị ơi"; "Đẹp phát sáng luôn"; "Với tôi, đây là ca sĩ có gu nhất Việt Nam"; "Lụa đẹp vì người là có thật"; "Cuốn hút hơn cả dàn thí sinh. Chị walk mà em nổi da gà. Quá đỉnh"; "Sang trọng, đẳng cấp nhất showbiz, không có đối thủ"; "Bộ đầm vừa nổi bật vừa tôn được nét gợi cảm của người mặc"; "Tưởng hoa hậu trình diễn"; "Thời trang là phải thế này. Không chê được điểm nào"..., một số tài khoản Facebook bình luận.

Người đẹp 41 tuổi tô điểm phong cách bằng loạt trang sức Bulgari đắt giá.

Tại chương trình, Hồ Ngọc Hà còn ghi dấu ấn nhờ màn trình diễn ca khúc Bang Bang phiên bản tiếng Anh - lựa chọn được đánh giá táo bạo. Cách đây không lâu, đoạn video ghi lại sự cố "oét giọng" của cô khi hát live bài này được lan truyền rộng rãi, trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì né tránh, Hà Hồ quyết định đối mặt thử thách, qua đó cho thấy bản lĩnh cũng như khao khát khẳng định thực lực.

Trên nền bản phối mới của Bang Bang , ca sĩ khoe trọn khả năng thanh nhạc, thực hiện những đoạn "chạy nốt" mượt mà. Tiết mục được đông đảo khán giả cổ vũ nồng nhiệt, khen ngợi và nhận định đây là màn "phục thù" thành công sau sự cố vừa qua.

Hồ Ngọc Hà hát "Bang Bang"

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ), khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Năm 2004, cô ra album đầu tay 24 giờ 7 ngày do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Tên tuổi Hà Hồ phổ biến hơn khi kết hợp nhạc sĩ Đức Trí qua loạt hit: Đêm nghe tiếng mưa , Giấc mơ chỉ là giấc mơ , Và em đã yêu . Khi hợp tác Nguyễn Hồng Thuận và Dương Khắc Linh, cô có thêm nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad tới dance, EDM. Ngoài ca hát, người đẹp làm huấn luyện viên các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor. Năm 2020, Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn sau ba năm hẹn hò, đón cặp song sinh một trai, một gái.