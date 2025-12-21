Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hồ Ngọc Hà được khen 'đẹp phát sáng' trên sân khấu Miss Cosmo 2025

Chủ nhật, 16:03 21/12/2025 | Giải trí
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận nhiều bình luận tích cực từ khán giả khi diện xiêm y dựng phom 3D độc đáo tại chung kết Miss Cosmo 2025, tối 20/12.

Trước phần thi Trang phục dạ hội của 71 thí sinh quốc tế, Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện kiêu sa trong bộ đầm màu trắng công phu. Tác phẩm có phom siết eo, phồng hông và xẻ cao táo bạo, giúp nổi bật đường cong cùng đôi chân thon dài của bà mẹ ba con. Trong khi đó, chi tiết lệch vai xếp nếp 3D cỡ lớn bổ sung điểm nhấn mới mẻ cho phong cách quyến rũ.

Để hoàn thiện hình ảnh sang trọng, "nữ hoàng giải trí" đeo nhiều trang sức chất liệu vàng trắng đính kim cương xa xỉ từ nhà mốt Bulgari, kết hợp giày cao gót đồng điệu.

Hồ Ngọc Hà được khen 'đẹp phát sáng' trên sân khấu Miss Cosmo 2025 - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà trổ tài catwalk khi trình diễn ca khúc trên sân khấu chung kết Miss Cosmo 2025, tối 20/12. Ảnh:

Diện mạo ấn tượng của giọng ca Cây đèn thần được nhiều khán giả hết lời tán dương. "Quá đẹp, quá sang"; "Đỉnh nóc kịch trần. Trông như siêu sao quốc tế"; "Vào thẳng top 2 Miss Cosmo chị ơi"; "Đẹp phát sáng luôn"; "Với tôi, đây là ca sĩ có gu nhất Việt Nam"; "Lụa đẹp vì người là có thật"; "Cuốn hút hơn cả dàn thí sinh. Chị walk mà em nổi da gà. Quá đỉnh"; "Sang trọng, đẳng cấp nhất showbiz, không có đối thủ"; "Bộ đầm vừa nổi bật vừa tôn được nét gợi cảm của người mặc"; "Tưởng hoa hậu trình diễn"; "Thời trang là phải thế này. Không chê được điểm nào"..., một số tài khoản Facebook bình luận.

Hồ Ngọc Hà được khen 'đẹp phát sáng' trên sân khấu Miss Cosmo 2025 - Ảnh 2.

Người đẹp 41 tuổi tô điểm phong cách bằng loạt trang sức Bulgari đắt giá. Ảnh:

Tại chương trình, Hồ Ngọc Hà còn ghi dấu ấn nhờ màn trình diễn ca khúc Bang Bang phiên bản tiếng Anh - lựa chọn được đánh giá táo bạo. Cách đây không lâu, đoạn video ghi lại sự cố "oét giọng" của cô khi hát live bài này được lan truyền rộng rãi, trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì né tránh, Hà Hồ quyết định đối mặt thử thách, qua đó cho thấy bản lĩnh cũng như khao khát khẳng định thực lực.

Trên nền bản phối mới của Bang Bang , ca sĩ khoe trọn khả năng thanh nhạc, thực hiện những đoạn "chạy nốt" mượt mà. Tiết mục được đông đảo khán giả cổ vũ nồng nhiệt, khen ngợi và nhận định đây là màn "phục thù" thành công sau sự cố vừa qua.

Hồ Ngọc Hà được khen 'đẹp phát sáng' trên sân khấu Miss Cosmo 2025 - Ảnh 3.

Hồ Ngọc Hà hát "Bang Bang"

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ), khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Năm 2004, cô ra album đầu tay 24 giờ 7 ngày do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Tên tuổi Hà Hồ phổ biến hơn khi kết hợp nhạc sĩ Đức Trí qua loạt hit: Đêm nghe tiếng mưa , Giấc mơ chỉ là giấc mơ , Và em đã yêu . Khi hợp tác Nguyễn Hồng Thuận và Dương Khắc Linh, cô có thêm nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad tới dance, EDM. Ngoài ca hát, người đẹp làm huấn luyện viên các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor. Năm 2020, Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn sau ba năm hẹn hò, đón cặp song sinh một trai, một gái.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Con gái Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật

Con gái Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật

Giải trí - 22 phút trước

GĐXH - Dù là Hoa hậu nổi tiếng, thế nhưng Thùy Lâm lại có chiều cao....hạn chế nhất trong nhà.

Trương Bá Chi lập di chúc

Trương Bá Chi lập di chúc

Giải trí - 1 giờ trước

Trương Bá Chi nói cô đã lập di chúc, quy định rõ việc phân chia tài sản và chi tiết liên quan đến tang lễ. Nữ diễn viên cho rằng việc chuẩn bị sớm giúp các con cô tránh xảy ra tranh chấp thừa kế.

Nhà Beckham cắt đứt với Brooklyn

Nhà Beckham cắt đứt với Brooklyn

Giải trí - 1 giờ trước

David và Victoria Beckham không còn theo dõi vợ chồng con trai Brooklyn trên Instagram. Trước đó, có thông tin tiết lộ cậu cả sẽ đón Giáng sinh cùng gia đình Nicola Peltz.

4 cột mốc trong sự nghiệp của Mai Tài Phến có bóng dáng 2 nữ ca sĩ nổi tiếng

4 cột mốc trong sự nghiệp của Mai Tài Phến có bóng dáng 2 nữ ca sĩ nổi tiếng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH – Mai Tài Phến - chàng diễn viên sinh năm 1991 được yêu mến bởi vẻ ngoài nam tính cùng nụ cười có lúm đồng tiền rất duyên. Ngoài vẻ điển trai, Mai Tài Phến còn có sự nghiệp với 4 cột mốc đặc biệt có bóng dáng 2 nữ ca sĩ nổi tiếng.

'Anh tài' Jun Phạm và 'Chị đẹp' Trang Pháp xuất hiện tại 'Tân binh toàn năng'

'Anh tài' Jun Phạm và 'Chị đẹp' Trang Pháp xuất hiện tại 'Tân binh toàn năng'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Với sự góp mặt của Jun Phạm và Trang Pháp, các "Tân binh" bước vào một “cuộc chơi nội bộ” căng thẳng, nơi mỗi tiết mục đều phải đủ sức thuyết phục khán giả.

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3 và VTV8 ngày 21/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

MC có 'nụ cười đẹp nhất VTV' sinh con đầu lòng ở tuổi U40

MC có 'nụ cười đẹp nhất VTV' sinh con đầu lòng ở tuổi U40

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - MC Thùy Linh và diễn viên Phùng Đức Hiếu vừa chào đón thành viên mới. Thông tin được nam nghệ sĩ mới đây chia sẻ.

Chân dung nữ diễn viên kém Mạnh Trường 16 tuổi đang 'gây sốt' trên VTV

Chân dung nữ diễn viên kém Mạnh Trường 16 tuổi đang 'gây sốt' trên VTV

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ mới xuất hiện phim giờ vàng VTV "Lằn ranh" với Mạnh Trường, diễn viên Hà Bích Ngọc đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Nam nghệ sĩ 4 lần phẫu thuật não: Cưới bà xã xinh đẹp, gọi vợ là “cô tiên” của đời mình

Nam nghệ sĩ 4 lần phẫu thuật não: Cưới bà xã xinh đẹp, gọi vợ là “cô tiên” của đời mình

Giải trí - 20 giờ trước

Nam nghệ sĩ 55 tuổi không ngần ngại gọi vợ là “cô tiên” của đời mình khi cùng anh trải qua biết bao nhiêu thăng trầm.

Học vấn đáng nể của 4 BTV Vietnam Today xuất thân Học viện Ngoại giao

Học vấn đáng nể của 4 BTV Vietnam Today xuất thân Học viện Ngoại giao

Giải trí - 23 giờ trước

Gây ấn tượng trên sóng truyền hình đối ngoại, 4 BTV của Vietnam Today sở hữu nền tảng học vấn đáng nể và đều có điểm chung xuất thân từ Học viện Ngoại giao.

Xem nhiều

Nam nghệ sĩ 4 lần phẫu thuật não: Cưới bà xã xinh đẹp, gọi vợ là “cô tiên” của đời mình

Nam nghệ sĩ 4 lần phẫu thuật não: Cưới bà xã xinh đẹp, gọi vợ là “cô tiên” của đời mình

Giải trí

Nam nghệ sĩ 55 tuổi không ngần ngại gọi vợ là “cô tiên” của đời mình khi cùng anh trải qua biết bao nhiêu thăng trầm.

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Xem - nghe - đọc
Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Câu chuyện văn hóa
Giọng ca cải lương tuồng cổ Lệ Châu xế chiều: Không chồng con, không tài sản, ở trọ 10m2

Giọng ca cải lương tuồng cổ Lệ Châu xế chiều: Không chồng con, không tài sản, ở trọ 10m2

Giải trí
Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top