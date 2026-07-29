Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe dáng thanh mảnh với phong cách tối giản

Mới đây, Hoa hậu Hà Trúc Linh tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ khi chia sẻ loạt ảnh du lịch mới trên trang cá nhân. Dù không diện những thiết kế cầu kỳ hay lộng lẫy, Hoa hậu Hà Trúc Linh vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ phong cách thời trang tối giản, khoe khéo vóc dáng thanh mảnh cùng nhan sắc trong trẻo.

Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Hà Trúc Linh check-in tại khu di tích tháp Chăm với khung cảnh cổ kính, mang đậm dấu ấn văn hóa. Hoa hậu Hà Trúc Linh hào hứng tương tác cùng người hâm mộ bằng dòng trạng thái: "Đố cả nhà Trúc Linh đang ở đâu". Không chỉ gây chú ý bởi địa điểm du lịch, Hoa hậu Hà Trúc Linh còn ghi điểm với gu thời trang trẻ trung, năng động.

Hà Trúc Linh diện đồ đơn giản vẫn nổi bật nhờ vóc dáng thanh mảnh. (Nguồn: FBNV)

Hoa hậu Hà Trúc Linh lựa chọn áo thun ba lỗ màu đen ôm sát, kết hợp cùng quần jeans xanh ống rộng và giày thể thao trắng. Điểm nhấn của tổng thể đồ là chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài theo phong cách phóng khoáng, giúp tổng thể vừa thoải mái vừa thời thượng. Những món đồ cơ bản nhưng được phối hợp khéo léo đã tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân dài cùng vóc dáng cân đối của Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Bên cạnh trang phục, nhan sắc tự nhiên của Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng trở thành điểm sáng. Hoa hậu Hà Trúc Linh gần như không trang điểm cầu kỳ, để mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên và nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Visual trong veo, thần thái nhẹ nhàng cùng nguồn năng lượng tích cực giúp mỗi khung hình của Hoa hậu Hà Trúc Linh đều nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng thanh mảnh cũng như phong cách thời trang tối giản nhưng vẫn cuốn hút của Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Visual trong veo của Hoa hậu Hà Trúc Linh khiến dân mạng không ngớt lời khen. (Nguồn: FBNV)

Một số bình luận nổi bật như: "Mặc đồ đơn giản mà vẫn nổi bật, đúng là người đẹp mặc gì cũng sang", "Visual trong veo quá, nhìn ảnh thấy rất dễ chịu", "Vòng eo nhỏ và dáng người cân đối thật sự rất đẹp" hay "Phong cách đời thường nhưng vẫn toát lên khí chất của một hoa hậu".

Không ít người hâm mộ cho rằng chính sự giản dị và gần gũi đã tạo nên sức hút riêng của Hoa hậu Hà Trúc Linh. Thay vì chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, nàng hậu lựa chọn những trang phục cơ bản, dễ ứng dụng nhưng vẫn thể hiện được gu thẩm mỹ tinh tế. Đây cũng là lý do mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, Hoa hậu Hà Trúc Linh đều nhận về nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Nhan sắc rạng rỡ của Hoa hậu Hà Trúc Linh trong chuyến du lịch gây chú ý. (Nguồn: FBNV)

Với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng thanh mảnh cùng phong cách thời trang tối giản nhưng cuốn hút, Hoa hậu Hà Trúc Linh tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ, khẳng định sức hút ngày càng lớn trên các nền tảng mạng xã hội.