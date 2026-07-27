Khả Ngân diện đầm lụa hai dây khoe trọn bờ vai thon gầy

Mới đây, Khả Ngân khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới với phong cách nữ tính, quyến rũ. Diện thiết kế đầm lụa hai dây ôm dáng, Khả Ngân ghi điểm với bờ vai thon gầy, vóc dáng mảnh mai cùng thần thái cuốn hút, nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng.



Điểm nhấn của lần xuất hiện này chính là chiếc đầm lụa hai dây mang gam màu da nhẹ nhàng. Thiết kế ôm vừa vặn giúp Khả Ngân tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đặc biệt là bờ vai thon gầy cùng phần xương quai xanh nổi bật. Chất liệu lụa mềm mại kết hợp chi tiết ren ở phần ngực càng làm tăng vẻ nữ tính và quyến rũ cho tổng thể tạo hình.

Khả Ngân khoe bờ vai thon gầy trong thiết kế đầm lụa hai dây. (Nguồn: FBNV)

Bên cạnh trang phục, Khả Ngân còn khéo léo phối cùng chiếc túi xách tạo hình thiên nga độc đáo, góp phần tạo điểm nhấn thú vị. Mái tóc uốn xoăn buông nhẹ cùng lớp trang điểm tông da giúp Khả Ngân khoe trọn đường nét gương mặt thanh tú, mang đến diện mạo vừa ngọt ngào, vừa trưởng thành và sang trọng.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động với hàng loạt lời khen dành cho nhan sắc lẫn vóc dáng của Khả Ngân. Nhiều người cho rằng Khả Ngân ngày càng thăng hạng về hình ảnh, mỗi lần xuất hiện đều mang đến cảm giác cuốn hút theo cách rất riêng.

Khả Ngân gây thương nhớ với visual ngọt ngào, quyến rũ. (Nguồn: FBNV)

Một số bình luận nổi bật từ cư dân mạng như: "Đầm lụa đúng là sinh ra để dành cho Khả Ngân, nhìn sang và cuốn hút quá", "Bờ vai đẹp thật sự, mặc đồ hai dây nhìn vừa thanh thoát vừa quyến rũ", "Nhan sắc ngày càng rạng rỡ, càng ngắm càng thấy cuốn", hay "Visual phát sáng luôn, nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật giữa đám đông".

Không ít khán giả cũng dành lời khen cho phong cách thời trang ngày càng tinh tế của Khả Ngân. Thay vì lựa chọn những thiết kế cầu kỳ, Khả Ngân ưu tiên các trang phục tối giản nhưng vẫn tôn lên lợi thế hình thể. Chính sự tiết chế trong cách phối đồ cùng thần thái tự tin đã giúp Khả Ngân ghi dấu ấn mỗi khi xuất hiện.

Diện đầm lụa tối giản, Khả Ngân vẫn chiếm trọn mọi ánh nhìn. (Nguồn: FBNV)

Có thể thấy, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Khả Ngân còn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ gu thời trang ngày càng hoàn thiện. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, Khả Ngân đều nhận về lượng tương tác lớn cùng nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Loạt ảnh mới tiếp tục cho thấy sức hút của Khả Ngân vẫn chưa hề giảm nhiệt khi nhan sắc và phong cách ngày càng được đánh giá cao.