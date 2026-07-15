Phương Oanh lại gây chú ý

Thứ tư, 18:37 15/07/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xuất hiện trong buổi tập chuẩn bị cho Vietnam Beauty Fashion Fest, Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý với trang phục đơn giản, kết hợp kiểu tóc buộc gọn và giày cao gót.

Phan Phương Oanh tỏa sáng Tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, trên trang cá nhân Phan Phương Oanh gây chú ý với những hình ảnh hậu trường chuẩn bị cho Vietnam Beauty Fashion Fest. Không xuất hiện với vương miện hay những bộ váy dạ hội cầu kỳ, nàng hậu lựa chọn trang phục màu xanh ngắn với các thiết kế tầng bất xứng, kết hợp kiểu tóc buộc gọn và giày cao gót.

Phan Phương Oanh tỏa sáng Tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 2.
Phan Phương Oanh tỏa sáng Tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 3.

Thiết kế trẻ trung giúp Phương Oanh khoe phong cách cân đối, đôi chân thon dài, đồng thời thuận tiện cho việc di chuyển và trực tiếp thực hiện các hoạt động tác trên sân khấu. Trong từng khoảnh khắc, người đẹp giữ thần thái tập trung nhưng vẫn gần gũi, liên tục quan sát phần trình diễn của các thí sinh Miss Grand Vietnam 2026.

Phan Phương Oanh tỏa sáng Tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 4.

Tại Miss Grand Việt Nam 2026, Phan Phương Oanh đảm bảo nhận vai trò Huấn luyện viên Catwalk, đồng hành cùng các thí sinh trong quá trình hoàn thiện kỹ năng trước những phần thi quan trọng.

Phan Phương Oanh tỏa sáng Tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 5.

Theo Phương Oanh, sàn catwalk không đơn giản là bước đi đúng kỹ thuật. Điều quan trọng hơn là thí sinh phải hiểu trang phục, cảm nhận âm nhạc và có thể hiển thị cá tính riêng trong mỗi lần xuất hiện. Bởi vậy, cô khuyến khích Top 30 không sao chép một mẫu cố định mà chủ động tìm ra dấu ấn cá nhân.

Phan Phương Oanh tỏa sáng Tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 6.

Với Phan Phương Oanh, vai trò Catwalk Trainer không chỉ là cơ hội thể hiện chuyên môn mà còn cho thấy sự trưởng thành sau khi đăng quang. Từ một thí sinh từng phải tự luyện luyện từng bước đi, ánh mắt và biểu cảm, cô nay trở thành người đứng sau, chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ người đẹp tiếp theo.

Phan Phương Oanh tỏa sáng Tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 7.

Hướng dẫn sát sao của Phương Oanh góp phần giúp các thí sinh tự tin hơn trước Vietnam Beauty Fashion Fest sẽ diễn ra vào tối 15/7.

Phan Phương Oanh tỏa sáng Tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 8.

Top 30 Miss Grand Việt Nam 2026 chính thức được công bố vào đầu tháng 7 và đang bước vào hoạt động, tập luyện cũng như các thành phần thuộc vòng chung kết toàn quốc. 

Phương Oanh chuẩn bị cho đêm thi Vietnam Beauty Fashion Fest trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tuổi 39, Minh Hằng trẻ trung với style đời thường

Tuổi 39, Minh Hằng trẻ trung với style đời thường

Đẹp -

GĐXH - Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ hơn tuổi. Một trong những yếu tố giúp cô luôn giữ được hình ảnh tươi trẻ chính là gu thời trang đời thường thanh lịch, hiện đại và tinh tế.

Chi Pu ở Paris

Chi Pu ở Paris

Đẹp -

GĐXH - Xuất hiện giữa khung cảnh cổ kính của Paris, Chi Pu lựa chọn trang phục đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ cách phối đồ tinh tế, tôn vinh và mang đậm tinh thần thời trang Pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.