Phương Oanh lại gây chú ý
GĐXH - Xuất hiện trong buổi tập chuẩn bị cho Vietnam Beauty Fashion Fest, Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý với trang phục đơn giản, kết hợp kiểu tóc buộc gọn và giày cao gót.
Thiết kế trẻ trung giúp Phương Oanh khoe phong cách cân đối, đôi chân thon dài, đồng thời thuận tiện cho việc di chuyển và trực tiếp thực hiện các hoạt động tác trên sân khấu. Trong từng khoảnh khắc, người đẹp giữ thần thái tập trung nhưng vẫn gần gũi, liên tục quan sát phần trình diễn của các thí sinh Miss Grand Vietnam 2026.
Phương Oanh chuẩn bị cho đêm thi Vietnam Beauty Fashion Fest trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026.
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