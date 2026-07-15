Phương Oanh lại gây chú ý

Với Phan Phương Oanh, vai trò Catwalk Trainer không chỉ là cơ hội thể hiện chuyên môn mà còn cho thấy sự trưởng thành sau khi đăng quang. Từ một thí sinh từng phải tự luyện luyện từng bước đi, ánh mắt và biểu cảm, cô nay trở thành người đứng sau, chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ người đẹp tiếp theo.