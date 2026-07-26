Thanh Thủy 'đọ sắc' với nàng hậu sở hữu đôi chân dài 1m22
GĐXH - Thanh Thủy và Lương Thùy Linh gây chú ý với vẻ đẹp ngày càng rạng rỡ tại sự kiện ở Hà Nội. Màn 'đọ sắc' của 2 nàng hậu khiến khán giả phải trầm trồ.
Thanh Thủy và Lương Thùy Linh vốn có mối quan hệ thân thiết trong làng giải trí. Mỗi lần cùng tham gia một chương trình hay sự kiện, cả hai đều thoải mái trò chuyện, tương tác và không ngần ngại lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Sự gần gũi của hai người đẹp nhiều lần nhận được sự yêu mến từ khán giả.
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