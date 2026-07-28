Tuổi 49 của Thanh Thảo
GĐXH - Thanh Thảo ở tuổi 49 vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và quyến rũ. Những khoảnh khắc diện áo tắm mới đây khiến fans ngỡ ngàng trước sắc vóc tuổi trung niên của nữ ca sĩ.
Tam Triều Dâng khoe eo thon cùng phong cách chuẩn Y2KĐẹp -
Tam Triều Dâng khiến mạng xã hội xôn xao khi khoe vóc dáng thon gọn trong outfit chuẩn Y2K.
Lương Bích Hữu 'Dằm trong tim' gợi cảm ở tuổi 42Đẹp -
GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu khiến nhiều người ngỡ ngàng trước nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung như thuở đôi mươi dù đang ở độ tuổi 42.
Khả Ngân diện đầm lụa hai dây khoe trọn bờ vai thon gầyĐẹp -
Khả Ngân khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa khi diện đầm lụa hai dây khoe bờ vai thon gầy cùng nhan sắc rạng rỡ trong bộ ảnh mới.
Thanh Thủy 'đọ sắc' với nàng hậu sở hữu đôi chân dài 1m22Đẹp -
GĐXH - Thanh Thủy và Lương Thùy Linh gây chú ý với vẻ đẹp ngày càng rạng rỡ tại sự kiện ở Hà Nội. Màn 'đọ sắc' của 2 nàng hậu khiến khán giả phải trầm trồ.
Giảm mỡ bụng với 10 tư thế yoga đơn giản mỗi ngàyĐẹp -
Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn là yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa, kháng insulin và bệnh tim mạch...
Á hậu Ngọc Hằng khoe nhan sắc ngọt ngào, visual ngày càng thăng hạngĐẹp -
Á hậu Ngọc Hằng tiếp tục ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào và thần thái rạng rỡ trong loạt ảnh mới, nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Bí quyết sở hữu làn da căng bóng, mịn màng chỉ nhờ một quả dứaĐẹp -
GĐXH - Dứa hay còn gọi thơm, khóm là loại trái cây đã được biết đến như một phương pháp chăm sóc da tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Dứa có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, dưỡng da, tẩy tế bào chết và giúp tái tạo tế bào da mới.
Bà xã MC Quyền Linh tuổi U60 vẫn tự tin đọ phong cách cùng con gái Lọ LemĐẹp -
GĐXH - Doanh nhân Dạ Thảo cùng con gái Lọ Lem gây chú ý với những bộ trang phục sang trọng trong chuyến du lịch Mỹ. Khám phá gu thời trang của 2 người đẹp nhà MC Quyền Linh qua các thiết kế nổi bật và phụ kiện đắt đỏ.
Siêu mẫu Thanh Hằng mặc áo tắm nửa kín nửa hởĐẹp -
Nhiều khán giả xuýt xoa trước vóc dáng của siêu mẫu Thanh Hằng.
Tuyệt chiêu giảm cân bằng dứa: Dáng thon cực nhanh mà vẫn an toàn tuyệt đốiĐẹp -
GĐXH - Nhiều người tìm đến các loại nước ép trái cây tươi mát như một người bạn đồng hành trong quá trình giảm cân. Trong đó, thức uống từ quả dứa luôn chiếm vị trí ưu tiên nhờ hương vị thơm ngon và hàm lượng dưỡng chất dồi dào.