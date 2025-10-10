'Hoa hậu làng hài' đi diễn cát-xê 10 nghìn đồng, giờ làm bà chủ, giàu 'nứt vách'
Là một trong những nữ danh hài Việt được săn đón nhất hiện nay, ít ai biết, người nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian rất khó khăn.
Nghệ sĩ Thu Trang sinh năm 1984 tại TP.HCM. Tuổi thơ của Thu Trang là những tháng ngày hạnh phúc vì sống trong gia đình giàu có, được bố mẹ bao bọc. Tuy nhiên khi học năm thứ nhất tại trường Sân khấu Điện ảnh, gia đình Thu Trang bị phá sản, lâm vào cảnh khốn khó. Thời điểm đó, tài sản giá trị nhất trong nhà chỉ là chiếc xe máy.
Nhờ người quen giới thiệu, Thu Trang xin đi diễn hài tại những tụ điểm nhỏ lẻ với thù lao mỗi ngày khoảng 10 nghìn đồng. Đều đặn mỗi tối, cô chạy show để nhận về cát-xê ít ỏi để lo bữa ăn cho cả nhà. Có những đêm, mọi người phải thức đợi Thu Trang đi làm về mới có tiền ăn tối.
Nghĩ lại những năm tháng cực khổ, Thu Trang từng nói nếu không làm diễn viên, có lẽ bây giờ "đang ăn xin ngoài đường”.
Ra trường, Thu Trang là một trong những cô đào ở rạp Công Nhân. Cũng từ đây, cô quen biết và nảy sinh tình cảm với ông xã Tiến Luật. Năm 2011, cả hai kết hôn và sinh được một cậu con trai.
Nhờ tài năng cùng sự duyên dáng, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Năm 2013, Thu Trang lọt vào top 3 "Giải thưởng truyền hình HTV" và vụt sáng trở thành ngôi sao. Cô được mời vào vị trí ghế nóng của nhiều gameshow hài cũng như các dự án điện ảnh. Nhờ đó, Thu Trang được mệnh danh là "Hoa hậu làng hài" và là một trong những nữ danh hài Việt được săn đón nhất.
Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Thu Trang và Tiến Luật đều có vị thế vững chắc trong nghề. Cả hai không chỉ tham gia diễn xuất mà còn "mát tay" trong công việc sản xuất phim doanh thu trăm tỷ. Công ty giải trí của cặp đôi đã cho ra đời hàng loạt phim điện ảnh, web-drama ăn khách như Nụ hôn bạc tỷ, Chị Mười Ba, Nghề siêu dễ, Thập tam muội, Gia đình bá đạo, Chuyện xóm tui…
Ngoài ra, vợ chồng Thu Trang còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Cặp đôi đang làm chủ hai nhà hàng sang trọng và một spa cao cấp ở TP.HCM. Vì thế, họ sở hữu khối tài sản "khủng" đáng ngưỡng mộ.
Năm 2023, Tiến Luật - Thu Trang dọn vào sống trong căn biệt thự mới ở ngoại ô TP.HCM. Được biết, cơ ngơi của cặp đôi có 4 tầng kèm một hầm xe. Nội thất trong nhà được họ lựa chọn từ một thương hiệu lớn với giá thành đắt đỏ. Các thiết bị đều sử dụng điều khiển tự động. Đây là thành quả của vợ chồng Thu Trang sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, phấn đấu.
Sự nghiệp ngày càng thăng hoa, song Thu Trang chia sẻ rằng, cô luôn đón nhận mọi thứ trong tâm thế điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Cô cho biết mình có được như hiện tại là nhờ sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả. Nữ diễn viên cảm thấy mình may mắn vì vẫn tiếp tục được làm việc, cống hiến và mang đến những tác phẩm chất lượng.
Thu Trang hiện tập trung cho công việc đạo diễn, thỉnh thoảng đi diễn kịch để thỏa nỗi niềm nhớ sân khấu. Ở tuổi ngoài 40, cô làm việc có chọn lọc để dành thời gian chăm sóc bản thân, gia đình. Ngoài ra, cô chọn cách việc lùi về sau làm hậu phương để ông xã Tiến Luật có cơ hội tỏa sáng với nghệ thuật.
Thời gian qua, cặp đôi nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ ảnh cùng nhau tham gia sự kiện, gặp gỡ bạn bè. Trên trang cá nhân, Thu Trang thường xuyên đăng ảnh đi du lịch cùng gia đình, tham gia các sự kiện giải trí và tiếp tục vận hành hoạt động kinh doanh của công ty. Tổ ấm hạnh phúc của cặp diễn viên luôn được khán giả ngưỡng mộ.
Nam vương 1m8 đóng cả vai công an lẫn giang hồ, vợ xoay từng đồng lúc tay trắngThế giới showbiz - 2 giờ trước
Xuân Phúc - cơ trưởng trong "Tử chiến trên không" - chia sẻ hành trình 10 năm từ Nam vương sinh viên đến diễn viên đa vai. Bà xã đồng hành, xoay sở tài chính lúc chồng Nam tiến khó khăn.
Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’Thế giới showbiz - 16 giờ trước
GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.
Nữ yêu quái mạnh nhất 'Tây du ký 1986' giờ ra sao?Thế giới showbiz - 4 ngày trước
Bọ Cạp Tinh là nhân vật xuất hiện trong "Tây du ký" 1986. Dù thời lượng lên hình ngắn, khán giả vẫn ấn tượng với sức mạnh của vai diễn này.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe thành tích thời đi họcThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây đã khiến khán giả bất ngờ về thành tích thời đi học đáng nể của anh.
Diễn viên Kaity Nguyễn tiết lộ về mẹ làm tiếp viên hàng không, kín tiếng đời tưThế giới showbiz - 1 tuần trước
Kaity Nguyễn được mẹ - một cựu tiếp viên hàng không truyền cảm hứng khi đóng vai chính trong "Tử chiến trên không". Cô cũng tiết lộ về nguyên tắc giữ kín chuyện đời tư trong gần 10 năm làm nghề.
Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã PhươngThế giới showbiz - 1 tuần trước
Trường Giang và Nhã Phương gặp nhau qua phim "49 Ngày" năm 2015, trải qua scandal năm 2017, kết hôn 2018, có 2 con và vừa thông báo mang thai lần 3.
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổiThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái Gia Linh tròn 1 tuổi.
Diện mạo "chuẩn quân đội" của Vũ tại V Fest VietNam Today 2025Giải trí - 2 tuần trước
GĐXH - Tại sân khấu V Fest Vietnam Today 2025 đêm 20/9, ca sĩ Vũ khiến khán giả ngỡ ngàng với diện mạo “chuẩn quân đội”, khác hẳn hình ảnh lãng tử quen thuộc.
Hồ Hoài Anh tiết lộ bí mật đằng sau chiến thắng của Đức Phúc ở Intervision 2025Thế giới showbiz - 2 tuần trước
Ca sĩ Đức Phúc giành Quán quân Intervision 2025 với tiết mục "Phù Đổng Thên Vương", mang về 9 tỷ đồng và khẳng định vị thế âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹThế giới showbiz - 3 tuần trước
GĐXH - Diễn viên Thái Hòa gây bất ngờ khi cùng con trai - Bom (Hồ Thái Thiên Minh) đóng chung phim "Tử chiến trên không". Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Thái Hòa đã có những chia sẻ nhỏ về cậu con trai đầu lòng của mình.
Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữThế giới showbiz
GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.