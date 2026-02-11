'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

Bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" lên sóng từ ngày 6/2 nhưng ngay từ những tập đầu, phim đã nhanh chóng trở thành hiện tượng đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ đầu năm 2026. Điểm gây tò mò nhất của bộ phim nằm ở thiết lập cốt truyện “ngược đời”. Dữu Vãn Âm là yêu phi khuynh đảo triều cương và bạo quân khét tiếng Hạ Hầu Đạm thực chất đều là người hiện đại vô tình xuyên không vào thế giới tiểu thuyết.

Thay vì đấu đá mưu sâu kế hiểm, khán giả được chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười: Hoàng đế coi triều đình như công ty đa quốc gia, quan lại là đối tác khó tính, còn yêu phi thì đau đầu với KPI, OKR, review dự án… chỉ để tránh một kết cục “bay màu”. Cung đấu ở đây không còn là dao gươm, mà là áp lực công việc, điều quá quen thuộc với giới trẻ hôm nay.

Câu chuyện phim gây nhiều tiếng cười. (Ảnh: Weibo)

Chính sự pha trộn khéo léo giữa bối cảnh cổ xưa và tư duy hiện đại đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho "Còn ra thể thống gì nữa". Những triết lý sinh tồn của người trẻ, từ chuyện tăng ca, deadline đến nỗi sợ bị đào thải được “cài cắm” duyên dáng trong từng tập phim. Không ít khán giả nhận xét, xem phim mà thấy… chính mình trong đó.

Những chi tiết như vua, phi tần lén lút ăn lẩu, dạy thái giám nhảy aerobic hay dùng thơ cổ làm mật khẩu nhận diện vừa gây cười, vừa cho thấy nỗ lực làm mới ngôn ngữ kể chuyện của ekip. Hài hước nhưng không hời hợt, phim giữ được chiều sâu nhờ cách phản chiếu áp lực của xã hội hiện đại vào một không gian tưởng chừng xa xưa.

Vương Sở Nhiên trong vai yêu phi. (Ảnh: Weibo)

Không thể không nhắc tới sức hút từ dàn diễn viên chính. Vương Sở Nhiên có cú “lột xác” ấn tượng khi rời bỏ hình ảnh hiền lành quen thuộc để hóa thân thành Dữu Vãn Âm - yêu phi sắc sảo, quyến rũ. Dù bị stylist đưa cho các bộ đồ cực sến từ màu sắc đến kiểu dáng, lại thêm phụ kiện rườm rà nhưng Vương Sở Nhiên vẫn khoe được nhan sắc rực rỡ, không hổ danh là “tiểu Lưu Diệc Phi”. Đằng sau vẻ đẹp “hại nước hại dân” ấy lại là một cô nàng công sở chính hiệu, luôn lẩm nhẩm KPI trong đầu.

Sánh đôi cùng cô là Thừa Lỗi trong vai bạo quân Hạ Hầu Đạm. Không còn lạnh lùng tuyệt đối như những vai trước, nhân vật của anh mang dáng dấp một “sếp lớn” mệt mỏi vì tăng ca triền miên. Lớp vỏ tàn bạo chỉ là cách tự vệ trước áp lực trị quốc, hay đúng hơn, trước một “deadline vô tận”.

Bên cạnh cặp đôi chính, sự xuất hiện của Mã Tô, Đường Hiểu Thiên, Hồ Ý Hàm cũng góp phần làm dày thế giới nhân vật, mang lại những tuyến truyện phụ vừa đủ để giữ nhịp phim linh hoạt.

Cặp đôi chính Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi phối hợp ăn ý. (Ảnh: Weibo)

Với thời lượng 32 tập, "Còn ra thể thống gì nữa" không chỉ đơn thuần là phim giải trí, sức hút của bộ phim nằm ở chỗ: xem để cười, nhưng cười xong lại thấy ngẫm. Khi hậu cung trở thành văn phòng, bạo quân và yêu phi cũng chỉ là những “người làm thuê” đang loay hoay tìm đường sống, khán giả trẻ dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm... Đó có lẽ là lý do lớn nhất khiến "Còn ra thể thống gì nữa" trở thành cái tên gây sốt trong tháng 2 này.

Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính Ngọ GĐXH - Vở "Sinh nhật triệu đô" do Tiến Luật dàn dựng vừa công diễn suất đầu tiên và sẽ tiếp tục có các buổi diễn vào dịp Tết.

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.