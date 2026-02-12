Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiểm tra Đội dân quân tự vệ
GĐXH - Trong tập 9 "Không giới hạn", Kiên bất ngờ kiểm tra lực lượng dân quân khiến Lợi nổi giận.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 "Không giới hạn", một cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện, chủ động hỏi Linh về người đã cùng đội cứu hộ cứu nạn tham gia giải cứu vụ hỏa hoạn trên tàu.
Linh nhanh chóng nhận ra cô ấy đang nhắc đến Trung tá Minh Kiên. “Anh Kiên phải không chị? Anh ấy không phải người ở đây đâu, anh ấy công tác trên Cục cơ. Hôm xảy ra vụ cháy, anh ấy về ăn giỗ anh trai của anh Lợi nhà em nên tham gia cứu hộ luôn. Em biết anh ấy đấy, đẹp trai lắm. Để em giới thiệu cho chị nhé”, Linh đáp.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Trung tá Minh Kiên cùng đồng nghiệp là Tùng - Phó phòng Ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất độc xạ (Cục Cứu hộ cứu nạn) bất ngờ xuống địa bàn kiểm tra công tác huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ xã.
Chuyến kiểm tra đột xuất này khiến Lợi không giấu được sự khó chịu. Lợi cho rằng Kiên cố tình “chơi” mình khi trước đó đã xuống địa bàn nhưng không hề đề cập đến buổi kiểm tra. “Mục đích là anh định chơi thằng này đúng không? Biết thừa rồi”, Lợi trách móc.
Trung tá Kiên thẳng thắn nhắc nhở: “Trong vụ cháy lần trước, cậu đã bị khiển trách. Nếu còn vi phạm thêm, khả năng cao cậu sẽ bị loại khỏi lực lượng”. Lợi lập tức phản ứng, cho rằng đó không phải việc của Kiên.
Tuy nhiên, Kiên khẳng định với chức năng và nhiệm vụ của mình, anh hoàn toàn có quyền giám sát, đôn đốc công tác tập huấn của dân quân tự vệ. Về mặt cá nhân, dù Lợi không ưa anh, nhưng còn mẹ Lợi, người từng nghe con trai hứa sẽ trở thành một dân quân tiêu biểu.
Không muốn bị khơi lại quá khứ, Lợi cắt ngang, cho rằng mọi chuyện đã khác xưa và Kiên cũng không còn tư cách để dạy dỗ mình nữa.
Tập 9 "Không giới hạn" được phát sóng vào lúc 21h ngày 12/2 trên VTV1.
GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam, Vân Dung sẽ có mặt trong bộ phim "Quỷ nhập tràng 2" với tạo hình khác lạ so với các vai diễn quen thuộc.
GĐXH - Ê-kíp "Thỏ Ơi!!" ra mắt tập phim Phía sau ống kính đầu tiên, hé lộ hình ảnh hậu trường của LyLy và Pháo, cũng như lý do lựa chọn diễn viên của đạo diễn Trấn Thành.
GĐXH - Thành cùng chú chó Coddy tiếp tục bám theo Linh Chi - cô hàng xóm mới và cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong hành trình kéo dài tuổi thọ cho mẹ.
GĐXH - Trong khi chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đang tiến triển tốt, bất ngờ xuất hiện cô giáo mầm non ngưỡng mộ Kiên.
GĐXH - Trong tập cuối "Gia đình trái dấu", cái kết viên mãn dành cho các thành viên trong gia đình ông Phi - bà Ánh vốn là một gia đình trái dấu.
GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.
GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.
GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.
GĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.
