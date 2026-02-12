Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiểm tra Đội dân quân tự vệ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 "Không giới hạn", một cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện, chủ động hỏi Linh về người đã cùng đội cứu hộ cứu nạn tham gia giải cứu vụ hỏa hoạn trên tàu.

Linh nhanh chóng nhận ra cô ấy đang nhắc đến Trung tá Minh Kiên. “Anh Kiên phải không chị? Anh ấy không phải người ở đây đâu, anh ấy công tác trên Cục cơ. Hôm xảy ra vụ cháy, anh ấy về ăn giỗ anh trai của anh Lợi nhà em nên tham gia cứu hộ luôn. Em biết anh ấy đấy, đẹp trai lắm. Để em giới thiệu cho chị nhé”, Linh đáp.

Linh được cô gái xinh đẹp hỏi han về Trung tá Minh Kiên. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Trung tá Minh Kiên cùng đồng nghiệp là Tùng - Phó phòng Ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất độc xạ (Cục Cứu hộ cứu nạn) bất ngờ xuống địa bàn kiểm tra công tác huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ xã.

Chuyến kiểm tra đột xuất này khiến Lợi không giấu được sự khó chịu. Lợi cho rằng Kiên cố tình “chơi” mình khi trước đó đã xuống địa bàn nhưng không hề đề cập đến buổi kiểm tra. “Mục đích là anh định chơi thằng này đúng không? Biết thừa rồi”, Lợi trách móc.

Sự xuất hiện của Trung tá Minh Kiên khiến Lợi khó chịu ra mặt. Ảnh VTV

Trung tá Kiên thẳng thắn nhắc nhở: “Trong vụ cháy lần trước, cậu đã bị khiển trách. Nếu còn vi phạm thêm, khả năng cao cậu sẽ bị loại khỏi lực lượng”. Lợi lập tức phản ứng, cho rằng đó không phải việc của Kiên.

Tuy nhiên, Kiên khẳng định với chức năng và nhiệm vụ của mình, anh hoàn toàn có quyền giám sát, đôn đốc công tác tập huấn của dân quân tự vệ. Về mặt cá nhân, dù Lợi không ưa anh, nhưng còn mẹ Lợi, người từng nghe con trai hứa sẽ trở thành một dân quân tiêu biểu.

Không muốn bị khơi lại quá khứ, Lợi cắt ngang, cho rằng mọi chuyện đã khác xưa và Kiên cũng không còn tư cách để dạy dỗ mình nữa.

Tập 9 "Không giới hạn" được phát sóng vào lúc 21h ngày 12/2 trên VTV1.

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên GĐXH - Trong khi chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đang tiến triển tốt, bất ngờ xuất hiện cô giáo mầm non ngưỡng mộ Kiên.