Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiểm tra Đội dân quân tự vệ

Thứ năm, 15:13 12/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 9 "Không giới hạn", Kiên bất ngờ kiểm tra lực lượng dân quân khiến Lợi nổi giận.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 "Không giới hạn", một cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện, chủ động hỏi Linh về người đã cùng đội cứu hộ cứu nạn tham gia giải cứu vụ hỏa hoạn trên tàu.

Linh nhanh chóng nhận ra cô ấy đang nhắc đến Trung tá Minh Kiên. “Anh Kiên phải không chị? Anh ấy không phải người ở đây đâu, anh ấy công tác trên Cục cơ. Hôm xảy ra vụ cháy, anh ấy về ăn giỗ anh trai của anh Lợi nhà em nên tham gia cứu hộ luôn. Em biết anh ấy đấy, đẹp trai lắm. Để em giới thiệu cho chị nhé”, Linh đáp.

Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiềm tra Đội dân quân tự vệ - Ảnh 1.

Linh được cô gái xinh đẹp hỏi han về Trung tá Minh Kiên. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Trung tá Minh Kiên cùng đồng nghiệp là Tùng - Phó phòng Ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất độc xạ (Cục Cứu hộ cứu nạn) bất ngờ xuống địa bàn kiểm tra công tác huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ xã. 

Chuyến kiểm tra đột xuất này khiến Lợi không giấu được sự khó chịu. Lợi cho rằng Kiên cố tình “chơi” mình khi trước đó đã xuống địa bàn nhưng không hề đề cập đến buổi kiểm tra. “Mục đích là anh định chơi thằng này đúng không? Biết thừa rồi”, Lợi trách móc.

Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiềm tra Đội dân quân tự vệ - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của Trung tá Minh Kiên khiến Lợi khó chịu ra mặt. Ảnh VTV

Trung tá Kiên thẳng thắn nhắc nhở: “Trong vụ cháy lần trước, cậu đã bị khiển trách. Nếu còn vi phạm thêm, khả năng cao cậu sẽ bị loại khỏi lực lượng”. Lợi lập tức phản ứng, cho rằng đó không phải việc của Kiên.

Tuy nhiên, Kiên khẳng định với chức năng và nhiệm vụ của mình, anh hoàn toàn có quyền giám sát, đôn đốc công tác tập huấn của dân quân tự vệ. Về mặt cá nhân, dù Lợi không ưa anh, nhưng còn mẹ Lợi, người từng nghe con trai hứa sẽ trở thành một dân quân tiêu biểu.

Không muốn bị khơi lại quá khứ, Lợi cắt ngang, cho rằng mọi chuyện đã khác xưa và Kiên cũng không còn tư cách để dạy dỗ mình nữa.

Tập 9 "Không giới hạn" được phát sóng vào lúc 21h ngày 12/2 trên VTV1. 

Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiềm tra Đội dân quân tự vệ - Ảnh 3.Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

GĐXH - Trong khi chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đang tiến triển tốt, bất ngờ xuất hiện cô giáo mầm non ngưỡng mộ Kiên.

Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiềm tra Đội dân quân tự vệ - Ảnh 4.'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

GĐXH - Trong tập cuối "Gia đình trái dấu", cái kết viên mãn dành cho các thành viên trong gia đình ông Phi - bà Ánh vốn là một gia đình trái dấu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Cùng chuyên mục

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

Xem - nghe - đọc - 15 phút trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam, Vân Dung sẽ có mặt trong bộ phim "Quỷ nhập tràng 2" với tạo hình khác lạ so với các vai diễn quen thuộc.

Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳng

Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳng

Xem - nghe - đọc - 35 phút trước

GĐXH - Ê-kíp "Thỏ Ơi!!" ra mắt tập phim Phía sau ống kính đầu tiên, hé lộ hình ảnh hậu trường của LyLy và Pháo, cũng như lý do lựa chọn diễn viên của đạo diễn Trấn Thành.

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm

Xem - nghe - đọc - 43 phút trước

GĐXH - Thành cùng chú chó Coddy tiếp tục bám theo Linh Chi - cô hàng xóm mới và cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong hành trình kéo dài tuổi thọ cho mẹ.

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong khi chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đang tiến triển tốt, bất ngờ xuất hiện cô giáo mầm non ngưỡng mộ Kiên.

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập cuối "Gia đình trái dấu", cái kết viên mãn dành cho các thành viên trong gia đình ông Phi - bà Ánh vốn là một gia đình trái dấu.

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.

Xem nhiều

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Xem - nghe - đọc
Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Xem - nghe - đọc
Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top