CH Séc đăng quang Miss World 2024, vì sao Mai Phương 'trắng tay'?

Tối 9/3, Mai Phương và 111 thí sinh bước vào đêm chung kết Miss World - Hoa hậu Thế giới 2024 diễn ra tại Mumbai, Ấn Độ. Trong chương trình, Mai Phương được công bố chiến thắng giải thử thách Multimedia và là một trong 13 thí sinh giành tấm vé vào thẳng top 40. Tuy nhiên, đây là thành tích cao nhất mà đại diện Việt Nam giành được tại đấu trường nhan sắc thế giới này.

Trước đó, trong hành trình kéo dài hơn 20 ngày tại Ấn Độ, Mai Phương được nhận xét đã làm tốt vai trò của một đại diện Việt Nam ở sân chơi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Với lợi thế kỹ năng tiếng Anh IELST 8.0 và khả năng giao tiếp, ứng xử nhạy bén, Mai Phương đã giao lưu và kết nối với các thí sinh, ban tổ chức. Mặc dù vậy với vóc dáng nhỏ nhắn, đại diện Việt Nam đã bị ảnh hưởng khá nhiều trong quá trình tham gia cuộc thi.

Thực tế cho thấy, Mai Phương thuộc nhóm thí sinh có chiều cao trung bình ở cuộc thi năm nay với vóc dáng nhỏ nhắn. Giống nhiều người đẹp châu Á khác khi đi thi quốc tế, Mai Phương bị lép vế về thể lực, vóc dáng cũng như sự dẻo dai so với dàn người đẹp châu Âu, châu Mỹ, châu Phi.

Mai Phương tại đêm chung kết Miss World 2024

Fan sắc đẹp nhận xét đại diện Việt Nam có sắc vóc "lép vế" tại cuộc thi năm nay. Trước đó, theo format mới, trong top 12 có 2 đại diện của mỗi châu lục được xướng tên. Với format này, fan sắc đẹp đã từng hi vọng rằng Mai Phương có cơ hội lọt top nhưng chung cuộc, ngay cả những ứng viên sáng giá như Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia cũng không vào top 12; thậm chí đại diện Philippines, Thái Lan còn không có tên trong top 40.

Ngay từ khi đặt chân tới Ấn Độ, Mai Phương đã gặp vấn đề về sức khỏe. Với thể trạng yếu, khán giả nhận định Mai Phương chỉ góp vui ở phần thi Thể thao mà không có cơ hội lọt vào top. Tương tự, nhiều khán giả nhận xét Mai Phương khó lọt vào top của phần thi Người đẹp Thời trang vì những hạn chế trong vóc dáng.

Tại phần thi tài năng, Mai Phương và ekip đã có sự chuẩn bị kỹ càng với chiến lược rõ ràng. Cô mang tới ca khúc "Pray" được sáng tác riêng, với phần rap độc đáo. Người đẹp còn dự định chia sẻ với ban giám khảo về ý nghĩa đằng sau ca khúc trong phần thi của mình.

Tuy nhiên, sức khỏe yếu đã ảnh hưởng tới phần thi của cô. Người đẹp thậm chí không thể trình bày hết ca khúc. Dù đã hát bù hai ca khúc khác, Mai Phương vẫn không thể ghi điểm trong phần thi này.

Người đẹp Nhân ái và Head to Head Challenge (thuyết trình) là hai phần thi mà khán giả mong chờ Mai Phương tỏa sáng, tuy nhiên kết quả cũng không được như ý. Dự án nhân ái mang tên "Yako By MaiPhuong" là thương hiệu thời trang phi lợi nhuận mà Mai Phương đồng sáng lập cùng một cộng sự với 100% lợi nhuận sẽ dành cho các hoạt động thiện nguyện. Tính đến nay, "Yako by MaiPhuong" đã đi qua 5 tỉnh thành, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn như mục tiêu Mai Phương đã đề ra.

Tuy nhiên, chung cuộc, cô chỉ giành vị trí Top 25. Lý giải cho kết quả này, nhiều diễn đàn sắc đẹp đánh giá đại diện Việt Nam "lép vế" hơn hẳn trước quá nhiều đối thủ mạnh, mạnh về dự án và mạnh cả về thuyết trình.

Đêm chung kết Miss World lần thứ 71 khép lại và Top 4 đại diện các nước đã có phần thi ứng xử đầy thuyết phục, thể hiện được học vấn và tư duy đáng nể.

Có thể thấy rõ nhất điều này ngay trong đêm chung kết Miss World 2024 tối 9/3. Cụ thể, sau phần thi ứng xử của Top 8, ban giám khảo Miss World đã chọn ra Top 4 chung cuộc: Cộng hòa Trinidad & Tobago, Botswana, Cộng hòa Czech và Li-băng và bước vào phần ứng xử với câu hỏi chung: "Hãy trình bày dự án cá nhân của bạn và nêu lý do khiến mình xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Thế giới".

Tại thời điểm đó, đại diện đến từ Cộng hòa Czech là Krystyna Pyszková - người sau đó đăng quang Miss World lần thứ 71 đã có phần chia sẻ rất logic, thuyết phục khi nói về ước mơ khi còn bé bị lãng quên sau khi lớn lên, từ đó đưa ra vấn đề về điều kiện giáo dục của trẻ em.

"Tôi muốn các shark hãy tưởng tượng các bạn là trẻ em và có đam mê nhưng khi các bạn lớn lên thì những ước mơ đó thường bị lãng quên. Hãy tưởng tượng mình là ba mẹ và có những đứa con như vậy. Những đứa trẻ đó chưa có cơ hội tiếp cận giáo dục. Nhiệm vụ và ước mơ của tôi là mang lại chất lượng giáo dục cho trẻ em, đó là quyền cơ bản mà trẻ em đáng được nhận. Đó là điều mà tôi đã làm trong suốt thời gian qua bằng cả trái tim trước cả khi đi thi Miss World, và đó sẽ là điều tôi tiếp tục làm trong tương lai", đại diện Cộng hòa Czech nói.

Trong khi đó, thí sinh Aché Abrahams đến từ Cộng hòa Trinidad & Tobago đã chia sẻ về "sự cân bằng" và "chấp nhận những sự khác biệt". "Khi có mặt ở đây, tôi đại diện cho người dân của đất nước mình, nhưng thế giới là một gia đình và chúng ta phải tìm ra những vị trí để cân bằng lẫn nhau. Tôi tin rằng Hoa hậu Thế giới là người đẹp có lòng nhân ái, nhờ đó có thể thay đổi thế giới. Tôi muốn nói về sức mạnh của quê hương tôi, chúng tôi tôn vinh sự đa dạng. Tôi mong muốn cùng Hoa hậu Thế giới tạo ra thay đổi tốt hơn", Đại diện Trinidad & Tobago trả lời.

Người đẹp Lesego Chombo - đại diện đến từ Botswana với dự án "Phát triển trẻ em", được khen ngợi bởi màn ứng xử tự tin, bản lĩnh. "Tôi tin rằng mình xứng đáng là Hoa hậu Thế giới vì tôi tin vào sứ mệnh của sắc đẹp vì mục đích cao cả. Tôi dùng trí tuệ của mình để nâng đỡ những người xung quanh tôi, đặc biệt là dự án của tôi về giáo dục cho trẻ em. Tôi rất yêu thích Hoa hậu Thế giới, và tôi muốn thấy trong tương lai cụm từ sắc đẹp vì mục đích cao cả sẽ là mục đích sống của tất cả mọi người trên thế giới, chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau. Hãy là ngọn nến thắp sáng thế giới và tôi muốn là một trong những ngọn nến đó", Botswan nói.

Cuối cùng là phần thi của thí sinh Yasmina Zaytoun đến từ Li-băng, về phẩm chất kiên trì và lòng trắc ẩn: "Tôi là người phụ nữ độc lập, tự tin nhưng tôi nghĩ rằng nếu không có mục đích trong cuộc sống thì bạn sẽ không thành công. Lớn lên ở Lebanon, tôi đã học cách lan toả năng lượng tích cực cho mọi người. Những khó khăn sẽ không ngăn được chúng ta thành công nếu chúng ta có sự kiên trì, nhẫn nại và lòng trắc ẩn".

Phần thuyết trình của Mai Phương tại vòng thi Head To Head Challenge Final - Miss World 2024