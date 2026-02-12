'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

Trong tập 33 - tập cuối phim "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đưa cả nhà về quê thăm ông nội. Cụ Long (NSND Quốc Trị) rất hạnh phúc khi các con, các cháu và cả chắt trong bụng Vân sum vầy. Cụ khen Vân với Đức bằng tuổi mà lấy nhau thì "nằm duỗi mà ăn". Cụ cũng một lần nữa cảm ơn và hết lời khen bà Ánh là "dâu thảo, hiền lành, tốt bụng, tử tế".



Nhân dịp các cháu về chơi, chú Hoàng (Việt Bắc) khoe có vườn rau xanh mướt nên rủ các cháu ra thăm vườn. Trong lúc ở vườn, Vân (Thuỳ Dương) không may trượt chân té ngã, đau bụng dữ dội. Cả nhà ai cũng lo lắng cuống cuồng. Không gọi được xe, ông Phi chạy ra đường chặn xe tải để nhờ đi cấp cứu.

Vân bị ngã khiến cả nhà lo lắng. Ảnh VTV

Cả nhà, ai cũng như ngồi trên đống lửa. May mắn, bác sĩ báo tin mẹ và thai đã ổn định, cả gia đình ông Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Thăng đến viện, chưa hỏi tình hình ra sao, đã ném chiếc túi thẳng đầu ông Phi vì con gái yêu quý của mình mới đi cùng nhà ông Phi nửa ngày đã xảy ra chuyện.

Sau khi bình tĩnh, vào phòng thăm Vân, con gái mới kể cho bố Thăng nghe chuyện bố Phi không quản nguy hiểm lao ra chặn xe tải để đưa cô đi cấp cứu. Lúc này, ông Thăng mới thay đổi thái độ dành cho ông Phi và gửi lời xin lỗi. Tiếp đó, ông Thăng lại cảm ơn và khen ông thông gia tương lai thật "phi thường" khi dám chặn xe tải để cứu Vân.

Ông Phi và ông Thăng vui vẻ, hóa giải mọi hiểu lầm về nhau. Ảnh VTV

Ngày Vân ra viện, ông Phi đã thay bà Ánh mang cháo lươn đến nhà Vân. Nhân đây, ông Phi xin lỗi con dâu tương lai vì trước đây ông đã khắt khe quá mức và làm tổn thương Vân. "May hai đứa vẫn kiên trì đi đến tận bây giờ, nếu không chú ân hận lắm" - ông Phi bộc bạch. Vân cũng gửi lời cảm ơn vì cuối cùng ông Phi đã mở lòng với mình.

Ở diễn biến khác, bà Ánh mở thêm phòng tập mới to đẹp, khang trang. Bà cũng có khát vọng mở thêm nhiều phòng tập khắp thành phố. Ông nội và chú Hoàng của Đức mang theo rau, trứng từ quê đến nhà Vân, thăm cháu dâu tương lai. Về phía ông Thăng, ông cũng rất vui khi phía gia đình thông gia rất quan tâm tới con gái mình. Nhân gặp ông Thăng, chú Hoàng nhờ đúng người hỗ trợ đầu ra cho rau sạch của mình.

Hai gia đình vui vì đã tìm được tiếng nói chung, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ảnh VTV

Từ ý tưởng của Đức, cả đại gia đình cùng phối hợp trợ giúp anh để tổ chức màn cầu hôn thật bất ngờ dành cho Vân. Dương và bé Nhi được giao nhiệm vụ đến nhà đón Vân, nói dối nhờ Vân đi giúp mẹ Ánh. Đến nơi, Vân vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi thấy sự có mặt đông đủ của mọi người và một buổi lễ cầu hôn được chuẩn bị sẵn sàng.



Trước mặt mọi người, Đức nói những lời chân thành khiến Vân rất xúc động. Anh nhắc lại thời cấp ba đã biết thế nào là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" và quyết định sẽ dành cả đời để theo đuổi Vân. "Tôi muốn làm chồng bạn, muốn được làm bố, muốn trở thành chỗ dựa của bạn. Bạn giúp tôi thực hiện những điều đấy nhé" - Đức nói lời cầu hôn.

Biết Vân vẫn còn băn khoăn và chưa muốn kết hôn, Đức khẳng định dù câu trả lời của Vân là gì thì anh cũng vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô như anh đã từng. Cuối cùng, Vân đã gật đầu đồng ý trong sự xúc động và hạnh phúc cùng những tràng pháo tay chúc phúc của hai bên gia đình.

Đức có màn cầu hôn lãng mạn và thành công trong sự vui mừng của cả hai bên gia đình. Ảnh VTV

Nhân cơ hội này, ông Phi nắm chặt tay bà Ánh và may mắn, không bị vợ từ chối. Hành động này cũng mở ra cái kết đẹp cho câu chuyện hôn nhân tuổi trung niên của hai vợ chồng sau khi sóng gió đã qua đi.

Sau bao sóng gió, bà Ánh cũng đã tha thứ cho ông Phi. Ảnh VTV

