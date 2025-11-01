Mới nhất
Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng'

Thứ bảy, 10:03 01/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Trần Thị Phương cho biết, đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là một sứ mệnh lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Tối 31/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2025 – Miss Asian 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Ban Thị Thu đến từ Thủ đô Hà Nội; Hoa hậu Nhân ái thuộc về thí sinh Trần Thị Phương – đại diện đến từ tỉnh Ninh Bình với dự án nhân ái "Ươm mầm hy vọng" – Hành trình lan tỏa yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn. Bên cạnh ngôi vị Hoa hậu Nhân ái, cô còn được vinh danh ở hai hạng mục Người đẹp Dạ hội và Người đẹp được yêu thích nhất. 

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng' - Ảnh 1.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – NSND Vương Duy Biên; ca sĩ Ngọc Sơn - Trưởng Ban giám khảo trao vương miện cho thí sinh Trần Thị Phương.

Bước vào phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss Business World – Đặng Gia Bena: "Điều gì là động lực lớn nhất giúp bạn vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp? Và bạn có lời khuyên nào dành cho giới trẻ chuẩn bị hướng nghiệp?". 

Trần Thị Phương chia sẻ: "Con đường khởi nghiệp của tôi không trải hoa hồng, mà đầy thử thách và gian nan. Nhưng động lực lớn nhất giúp tôi vững bước chính là niềm tin và sức mạnh nội tâm. Gia đình và quê hương – nơi đã nuôi dưỡng tôi bằng tình yêu thương, bằng ý chí và lòng tự trọng – luôn là điểm tựa vững vàng giúp tôi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, để hôm nay có thể tự tin bước đi trên hành trình của chính mình. Với thế hệ trẻ hôm nay, nếu muốn khởi nghiệp bền vững, tôi tin rằng trước hết chúng ta phải xây dựng nền tảng từ đạo đức và tri thức. Thành công không đến từ may mắn, mà từ nghị lực dám đối diện thất bại, dám làm lại và không ngừng học hỏi". 

Câu trả lời đã chạm đến trái tim người nghe, giúp Trần Thị Phương thuyết phục trọn vẹn Hội đồng Giám khảo và đông đảo khán giả, xuất sắc đăng quang Hoa hậu Nhân ái – Miss Asian 2025.

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng' - Ảnh 2.

Trần Thị Phương giành vương miện còn nhờ phần trả lời ứng xử "chạm" đến trái tim Ban Giám khảo.

Chia sẻ với báo chí ngay sau đăng quang, tân Hoa hậu Nhân ái – Miss Asian 2025 Trần Thị Phương nói: "Với tôi, đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là một sứ mệnh – sứ mệnh lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với chiếc vương miện này – không chỉ để tỏa sáng, mà để gieo hạt yêu thương, mang lại những giá trị tốt đẹp và nhân văn cho xã hội".

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng' - Ảnh 3.

Chủ tịch Miss Business World – Đặng Gia Bena, nhà sáng lập cuộc thi kêu gọi lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách – tương thân tương ái".

Cũng trong đêm chung kết, Chủ tịch Miss Business World – Đặng Gia Bena, nhà sáng lập cuộc thi, đã kêu gọi lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách – tương thân tương ái", chung tay san sẻ yêu thương, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn. "Đó cũng chính là giá trị nhân văn cốt lõi mà cuộc thi hướng tới – tôn vinh vẻ đẹp của trí tuệ, bản lĩnh và trái tim nhân ái của người phụ nữ Việt", nhà sáng lập cuộc thi nhấn mạnh.

Ngay tại sân khấu đêm Chung kết, Chủ tịch Đặng Gia Bena cùng danh ca – nhạc sĩ Ngọc Sơn đã trao toàn bộ số tiền quyên góp 154.460.000 đồng vận động từ đầu chương trình cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng' - Ảnh 4.

Mở màn đêm thi là tiết mục “Tây Sơn anh hùng hội tụ”. Với ca từ hào sảng và giai điệu hùng tráng, tiết mục tái hiện khí phách hiên ngang, oai hùng của ba vị anh hùng dân tộc Nguyễn Nhạc – Nguyễn Lữ – Nguyễn Huệ, mở ra không khí trang nghiêm và tự hào, khơi dậy niềm kiêu hãnh về vùng đất Tây Sơn lịch sử.

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng' - Ảnh 5.

Phần thi công sở với BST “Quý cô Đất võ, Trời văn” của NTK Thân Hoàng Bích Thủy có phom đầm ôm tinh giản với cổ nhọn bản lớn, tay phồng nhẹ và chi tiết hoa hồng 3D nổi bật giữa thân áo tạo nên điểm nhấn nữ tính mà vẫn mạnh mẽ.

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng' - Ảnh 6.

BST “Sóng ánh kim – Huyền thoại biển Quy Nhơn” của NTK Tony Phạm. Phom dáng truyền thống kết hợp chi tiết thêu đính thủ công tinh xảo tôn đường cong mềm mại, biểu trưng cho người phụ nữ Việt vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh.

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng' - Ảnh 7.

Hoa hậu Nhân ái trong phần trình diễn thiết kế dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. Thiết kế ôm dáng phủ tràn pha lê, sequin và kim tuyến mang đến sự quyến rũ, giúp thí sinh toả sáng trên sân khấu.

 

Tags:

