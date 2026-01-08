Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 48 phim "Lằn ranh", Thiệu (Mạnh Cường) tìm gặp Chấn (Hà Việt Dũng) để mặc cả liên quan đến clip "nóng". Thiệu muốn Chấn nói với vợ vài câu để kiểm soát tình hình vì ai cũng có lợi.

"Vợ tôi làm việc theo nguyên tắc không ai có thể can thiệp được", Chấn thẳng thắn. Nhưng, Thiệu vẫn cố tìm cách thúc ép Chấn tác động đến Hằng Thu để cô đồng ý chuyển công tác, nhận chức vụ cao hơn.

Thiệu dùng clip "nóng" để mặc cả với Chấn. Ảnh VTV

Trong khi đó, việc Hằng Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện Kiểm sát được nhắm vào vị trí Phó trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Việt Đông nằm trong kế hoạch cao tay của Phó Bí thư Tỉnh Sách (NSND Trung Anh).

Với vai trò mới Hằng Thu sẽ không còn để tâm được đến vụ án Trinh Tam. Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát lập tức phản đối kế hoạch này vì cho rằng Hằng Thu đang phụ trách những việc quan trọng ở Viện, trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm sát một số vụ án trọng điểm.

Phó Bí thư Tỉnh Sách muốn đưa Hằng Thu khỏi vị trí điều tra vụ án trọng điểm của tỉnh. Ảnh VTV

Ông Sách khẳng định muốn một người như Hằng Thu để nâng cao vai trò của công tác nội chính nên chắc chắn không ai trong ban thường vụ phản đối. Sếp của Hằng Thu nói sẽ tuân thủ chỉ đạo của ông Sách nhưng cần thêm thời gian để sắp xếp công tác tổ chức cán bộ.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Chấn thừa nhận với vợ vì quá chén đã không kiểm soát được bản thân khi đi tiếp khách nên đã bị gài bẫy. Chấn thề với vợ đó là lần duy nhất mình say và không hề đi quá giới hạn. Tuy nhiên, Hằng Thu vô cùng bức xúc khi xem clip "nóng" của chồng mà Thiệu gửi tới.

Hằng Thu tức giận sau khi xem clip "nóng" của chồng. Ảnh VTV

Tập 48 phim "Lằn ranh" được phát sóng lúc 21h ngày 8/1 trên VTV1.

