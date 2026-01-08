Mới nhất
Ông Phi rối bời khi con gái nữ đồng nghiệp cũ gọi mình là bố

Thứ năm, 13:07 08/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Gia đình bắt đầu ổn định sau sóng gió thì tin "sét đánh" lại sắp rơi xuống mái ấm của nhà ông Phi khi xuất hiện đứa trẻ mồ côi bỗng gọi ông Phi là bố.

Trong tập 18 "Gia đình trái dấu", ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đi chợ về, gặp ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) đi từ nhà mình ra nhưng hai ông không chào hỏi nhau câu nào. Ngược lại, ông Phi còn tức giận dọa nạt: "Trình độ văn hóa lớp mấy mà đỗ xe vô học thế này hả?".

Đáp lại sự tức giận của chồng, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) cho biết, ông Thăng đến nhà để ngỏ ý cho bà thuê mặt bằng mở lớp dạy nhảy. Ông Phi sợ rằng đã mất một thằng con trai cho bố con ông Thăng, giờ dính dáng chuyện làm ăn, lỡ lại mất thêm vợ nữa. Bà Ánh tuyên bố dù ông Thăng có cho 1000 tỷ thì bà vẫn luôn chọn ông Phi.

Gia đình trái dấu - Tập 18: Ông Phi xót xa nhìn bé gái côi cút nhận mình là bố- Ảnh 1.

Ông Phi lo sợ chuyện thuê nhà của ông Thăng có khi mất luôn cả vợ. Ảnh VTV

Ngày giỗ mẹ bà Ánh, cả gia đình cùng cúng giỗ và Vân (Thuỳ Dương) - con dâu tương lai của gia đình - cũng có mặt. Cô rất xúc động khi lần đầu thắp hương cho các cụ nhà Đức và được nghe mẹ chồng tương lai kể về chuyện bà ngoại và dạy cách giữ mái ấm gia đình. Đúng lúc này, ông Phi bất ngờ nhận điện thoại của bạn đại học cũ báo tin Dung - một nữ đồng nghiệp vừa mất. Từ lúc nhận tin, ông Phi như người mất hồn.

Ngay sáng hôm sau, ông tìm đến nhà cô Dung để thắp hương cho nữ đồng nghiệp. Ở đây, ông gặp Nhi - con gái của cô Dung một bé gái xinh xắn, lễ phép và hiểu chuyện. Khi ông giới thiệu mình tên Phi, là đồng nghiệp cũ, bé gái bất ngờ gọi ông Phi là "bố". Nhi lấy bức ảnh cũ của ông Phi chụp với mẹ mình ở đoàn địa chất năm xưa và cho biết, mẹ Dung đã nói với bé rằng bác Phi là bố. Ông Phi vô cùng "sốc", thấy điều này rất vô lý và luôn miệng khẳng định "không thể như thế được".

Gia đình trái dấu - Tập 18: Ông Phi xót xa nhìn bé gái côi cút nhận mình là bố- Ảnh 3.
Gia đình trái dấu - Tập 18: Ông Phi xót xa nhìn bé gái côi cút nhận mình là bố- Ảnh 4.

Ông Phi cảm thấy sốc khi có bé gái gọi mình là bố. Ảnh VTV

Ông Phi vội vã rời khỏi nhà cô Dung, nhưng ra tới cổng, ông đã nhớ lại khoảnh khắc năm xưa khi hai người làm chung dự án ở Cao Bằng. Nhìn bé gái đáng thương đứng chơ vơ một mình trong sân, ông Phi không đành lòng rời đi. Sau đó, ông đưa bé Nhi đi xét nghiệm ADN. Nhìn bé Nhi côi cút ở một mình, ông Phi không khỏi xót xa. 

Bỗng dưng có một bé gái gọi mình là "bố" khiến ông Phi về nhà vẫn không thể hoàn hồn. Trong khi đó, vợ con ở nhà càng quây quần, vui vẻ thì ông Phi lại càng nhớ đến bé Nhi bơ vơ một mình.

Nấu cơm cho vợ con xong, nhìn cả nhà ăn uống vui vẻ, nhiều món ăn, ông Phi lại nhớ đến bé Nhi. Ông mua đồ ăn mang đến thì thấy bé chỉ úp mì tôm lủi thủi một mình. Không chỉ mua cơm gà cho bé, ông Phi còn mua cả bánh, sữa, trái cây... Bé Nhi kể về hoàn cảnh gia đình mình khiến ông Phi càng thêm xót xa. Ông bà ngoại không còn, bác ruột thì chạy thận. Mẹ mất, bé Nhi hiện không có nơi nương tựa.

Gia đình trái dấu - Tập 18: Ông Phi xót xa nhìn bé gái côi cút nhận mình là bố- Ảnh 7.

Ông Phi mang nhiều đồ ăn đến cho bé Nhi. Ảnh VTV

Ở nhà, bà Ánh trò chuyện với chồng, tỏ ra hài lòng với cuộc sống hiện tại: "Em hiện tại bây giờ cũng được gọi là viên mãn". Bà tự chấm cho sự nghiệp của mình 8/10, con cái 9/10, còn chồng 11/10. Ông Phi chỉ biết gượng cười trước niềm hạnh phúc của vợ, vì trong lòng ông lúc này vô cùng rối bời.

Từ khi gặp bé Nhi, ông Phi không thể không nghĩ đến bé. Ông Phi nhớ lại một buổi tối ở công trường địa chất khi uống rượu và tâm sự cùng cô Dung đồng nghiệp. 

Gia đình trái dấu - Tập 18: Ông Phi xót xa nhìn bé gái côi cút nhận mình là bố- Ảnh 10.

Ông Phi nhớ lại hồi ở công trường địa chất có uống rượu giải sầu với nữ đồng nghiệp. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, lô hàng vừa rồi dù bị dính nước và mốc nhưng sau khi trừ tiền giặt là, Đức và Vân vẫn lãi hơn 200 triệu đồng. Đức muốn dành số tiền này tái đầu tư, còn Vân lại muốn trả số tiền Đức vay mẹ Ánh. Cô vẫn nhớ lời giao hẹn của bố Phi rằng sau 5 năm, hai đứa khởi nghiệp và tự lập, sống tốt thì ông sẽ đồng ý cho cưới.

Gia đình trái dấu - Tập 18: Ông Phi xót xa nhìn bé gái côi cút nhận mình là bố- Ảnh 12.

Công việc làm ăn của Đức và Vân có dấu hiệu khả quan khi lãi số tiền lớn. Ảnh VTV

