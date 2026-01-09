Nghiêm tiếp tục thuê người theo dõi Ngân tìm bằng chứng ngoại tình
GĐXH - Bất chấp việc con gái bị sốc về chuyện bố mẹ quyết định ly hôn, Nghiêm vẫn không từ bỏ ý định chơi xấu Ngân nhằm có lợi trong phân chia tài sản.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 38 phim "Cách em 1 milimet", sau khi bé Tép nghe được chuyện bố mẹ ly hôn, cô bé đã vùng bỏ chạy ra đường và suýt bị đâm xe, may là có Bách lao ra cứu. Ngân đã nói với Nghiêm rằng cô muốn thời gian này cả hai tập trung vào bé Tép. Cô bé đang trải qua những xáo trộn lớn về tâm lý.
Nghe Ngân nói về con gái, Nghiêm đồng ý với sự sắp xếp của cô. Tuy nhiên, ý định tạo bằng chứng giả để chụp lại nhằm làm vũ khí của Nghiêm khi ly hôn có lợi thế về tài sản vẫn chưa thay đổi. Vì thế, khi vô tình nghe lén được thông tin khi Tú và Ngân nói chuyện với nhau, Nghiêm lập tức gọi cho Trung để hắn ta tiếp tục triển khai kế hoạch.
Nghe được cuộc nói chuyện giữa Ngân và Tú, Nghiêm tiếp tục thực hiện thủ đoạn từ trước của mình. Ảnh VTV
Trong khi đó, ông Sơn - bố của Biên vì quá túng quẫn tiền bạc đã bắt cóc Mỹ Vân nhằm tống tiền bố cô là ông chủ giàu có. Thay vì cho tay chân của mình xử lý, bố của Mỹ Vân đã gọi cho Biên để thông báo tình hình.
Ông chủ cũ nói rằng xử lý bố Biên thì quá dễ với mình nhưng chắc chắn, để ông ra tay thì bố Biên sẽ mất mạng. Vì thế, ông muốn trao quyền giải quyết chuyện này cho Biên.
Bách đã lấy lại được trí nhớ sau tai nạn và có cuộc đối thoại với Đức. Đức nói từng muốn "đá" Bách vì đã làm tổn thương Tú nhưng vì trót là "em trai" Bách nên không thể làm gì.
Tập 38 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 09/01 trên VTV3.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai tráiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 49 phim "Lằn ranh", Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc suy nghĩ thấu đáo, không nên che chắn cho những lợi ích sai trái.
Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyểnXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Bị Thiệu thao túng bằng clip 'nóng', Chấn đã chọn cách thú nhận mọi chuyện với vợ.
Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trí nhớ của Bách đã trở lại, anh tìm đến Tú để nói lời xin lỗi vì đã sống lạnh lùng và không nhận ra cô chính là nữ điều dưỡng Minh.
Thủ môn quê Hưng Yên hào hứng lần đầu tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Thủ môn Nguyễn Đình Triệu và nhiều nghệ sĩ Việt lần đầu tham gia Mái ấm gia đình Việt ghi hình tại Hải Phòng. Chương trình mang đến niềm vui cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.
Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Tối nay, Hương Tràm xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "Sao check" trên VTV3. Nữ ca sĩ quê Nghệ An chia sẻ hành trình sự nghiệp và cuộc sống, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Hằng Thu vô cùng tức giận khi xem clip "nóng" của Chấn được Thiệu gửi tới.
Ông Phi rối bời khi con gái nữ đồng nghiệp cũ gọi mình là bốXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Gia đình bắt đầu ổn định sau sóng gió thì tin "sét đánh" lại sắp rơi xuống mái ấm của nhà ông Phi khi xuất hiện đứa trẻ mồ côi bỗng gọi ông Phi là bố.
Bách bị tai nạn, 'trai đểu' Hiếu kiên trì theo đuổi TúXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Hiếu thể hiện sự quyết tâm theo đuổi Tú, tìm mọi cách để lấy lòng cô nàng.
Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bị Khải quấy rối, "tống tình" sau khi trở về từ resort, Dương và gia đình đã trình báo vụ việc ra cơ quan công an.
Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thúXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thanh tra Nguyệt được cứu nhưng trong tình trạng hôn mê, Phó bí thư tỉnh Sách đã chỉ đạo Khắc ra cơ quan công an đầu thú và tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.