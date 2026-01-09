Mới nhất
Nghiêm tiếp tục thuê người theo dõi Ngân tìm bằng chứng ngoại tình

Thứ sáu, 14:55 09/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Bất chấp việc con gái bị sốc về chuyện bố mẹ quyết định ly hôn, Nghiêm vẫn không từ bỏ ý định chơi xấu Ngân nhằm có lợi trong phân chia tài sản.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 38 phim "Cách em 1 milimet", sau khi bé Tép nghe được chuyện bố mẹ ly hôn, cô bé đã vùng bỏ chạy ra đường và suýt bị đâm xe, may là có Bách lao ra cứu. Ngân đã nói với Nghiêm rằng cô muốn thời gian này cả hai tập trung vào bé Tép. Cô bé đang trải qua những xáo trộn lớn về tâm lý.

Nghe Ngân nói về con gái, Nghiêm đồng ý với sự sắp xếp của cô. Tuy nhiên, ý định tạo bằng chứng giả để chụp lại nhằm làm vũ khí của Nghiêm khi ly hôn có lợi thế về tài sản vẫn chưa thay đổi. Vì thế, khi vô tình nghe lén được thông tin khi Tú và Ngân nói chuyện với nhau, Nghiêm lập tức gọi cho Trung để hắn ta tiếp tục triển khai kế hoạch.

Cách em 1 milimet - Tập 38: Nghiêm tiếp tục kế hoạch bẩn thỉu với Ngân - Ảnh 1.
Cách em 1 milimet - Tập 38: Nghiêm tiếp tục kế hoạch bẩn thỉu với Ngân - Ảnh 2.

Nghe được cuộc nói chuyện giữa Ngân và Tú, Nghiêm tiếp tục thực hiện thủ đoạn từ trước của mình. Ảnh VTV

Trong khi đó, ông Sơn - bố của Biên vì quá túng quẫn tiền bạc đã bắt cóc Mỹ Vân nhằm tống tiền bố cô là ông chủ giàu có. Thay vì cho tay chân của mình xử lý, bố của Mỹ Vân đã gọi cho Biên để thông báo tình hình. 

Ông chủ cũ nói rằng xử lý bố Biên thì quá dễ với mình nhưng chắc chắn, để ông ra tay thì bố Biên sẽ mất mạng. Vì thế, ông muốn trao quyền giải quyết chuyện này cho Biên.

Cách em 1 milimet - Tập 38: Nghiêm tiếp tục kế hoạch bẩn thỉu với Ngân - Ảnh 3.

Biên nhận được cuộc gọi của ông chủ cũ nói về chuyện bố của Biên đang bắt cóc Mỹ Vân. Ảnh VTV

Bách đã lấy lại được trí nhớ sau tai nạn và có cuộc đối thoại với Đức. Đức nói từng muốn "đá" Bách vì đã làm tổn thương Tú nhưng vì trót là "em trai" Bách nên không thể làm gì. 

Tập 38 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 09/01 trên VTV3.

Chấn thú nhận sự thật clip "nóng", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyểnChấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyển

GĐXH - Bị Thiệu thao túng bằng clip 'nóng', Chấn đã chọn cách thú nhận mọi chuyện với vợ.

Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứBách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứ

GĐXH - Trí nhớ của Bách đã trở lại, anh tìm đến Tú để nói lời xin lỗi vì đã sống lạnh lùng và không nhận ra cô chính là nữ điều dưỡng Minh.

