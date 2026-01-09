Nghiêm tiếp tục thuê người theo dõi Ngân tìm bằng chứng ngoại tình

Trong trích đoạn giới thiệu tập 38 phim "Cách em 1 milimet", sau khi bé Tép nghe được chuyện bố mẹ ly hôn, cô bé đã vùng bỏ chạy ra đường và suýt bị đâm xe, may là có Bách lao ra cứu. Ngân đã nói với Nghiêm rằng cô muốn thời gian này cả hai tập trung vào bé Tép. Cô bé đang trải qua những xáo trộn lớn về tâm lý.

Nghe Ngân nói về con gái, Nghiêm đồng ý với sự sắp xếp của cô. Tuy nhiên, ý định tạo bằng chứng giả để chụp lại nhằm làm vũ khí của Nghiêm khi ly hôn có lợi thế về tài sản vẫn chưa thay đổi. Vì thế, khi vô tình nghe lén được thông tin khi Tú và Ngân nói chuyện với nhau, Nghiêm lập tức gọi cho Trung để hắn ta tiếp tục triển khai kế hoạch.

Nghe được cuộc nói chuyện giữa Ngân và Tú, Nghiêm tiếp tục thực hiện thủ đoạn từ trước của mình. Ảnh VTV

Trong khi đó, ông Sơn - bố của Biên vì quá túng quẫn tiền bạc đã bắt cóc Mỹ Vân nhằm tống tiền bố cô là ông chủ giàu có. Thay vì cho tay chân của mình xử lý, bố của Mỹ Vân đã gọi cho Biên để thông báo tình hình.

Ông chủ cũ nói rằng xử lý bố Biên thì quá dễ với mình nhưng chắc chắn, để ông ra tay thì bố Biên sẽ mất mạng. Vì thế, ông muốn trao quyền giải quyết chuyện này cho Biên.

Biên nhận được cuộc gọi của ông chủ cũ nói về chuyện bố của Biên đang bắt cóc Mỹ Vân. Ảnh VTV

Bách đã lấy lại được trí nhớ sau tai nạn và có cuộc đối thoại với Đức. Đức nói từng muốn "đá" Bách vì đã làm tổn thương Tú nhưng vì trót là "em trai" Bách nên không thể làm gì.

Tập 38 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 09/01 trên VTV3.