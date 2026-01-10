Con gái Khắc Việt òa khóc nức nở khiến Huỳnh Lập, Ngô Lan Hương 'đứng hình'

Khắc Việt tái xuất sau 5 năm im ắng với ca khúc ý nghĩa về tình yêu Ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Việt vừa đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc của mình bằng MV "Nguyện làm". Đây là một cột mốc quan trọng để Khắc Việt gửi gắm thông điệp về tình yêu đa dạng, sự trân trọng hiện tại và tinh thần “nguyện làm” người đồng hành qua mọi biến cố của cuộc đời.

Tập 11 'Trường học siêu sao' bùng nổ với các thử thách đồng đội kịch tính, nơi các bé học cách đối diện với thắng thua. Trong tập này, bé Đu Đủ - con gái Khắc Việt đã có hành động khiến ai cũng bối rối.

Đu Đủ - con gái Khắc Việt bật khóc ngay trên sân bóng

Tập 11 của 'Trường học siêu sao' đã mang đến một lát cắt cảm xúc đáng nhớ xoay quanh Đu Đủ – cô bé vốn được biết đến với hình ảnh hiền lành, ngoan ngoãn và tỉ mỉ.

Nếu như ở học kỳ I, Đu Đủ từng là người động viên Dừa nhỏ sau thất bại trong trò chơi kéo co, thì lần này, chính cô bé lại là người chịu áp lực tâm lý khi sợ thua cuộc.

Đu Đủ òa khóc khiến mọi người bối rối.

Trong phần chơi “khiêng kiệu tính toán”, Đu Đủ liên tục cổ vũ thầy cô, dặn dò anh Dừa: “Dừa ơi anh cố lên, em thề với anh bạn Minhee giỏi lắm, anh cũng phải học toán đi!”.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc không như ý muốn đã khiến cô bé vỡ òa thất vọng. Đu Đủ nức nở phản ứng với thầy Huỳnh Lập: “Sao thầy cứ nói dối thế, đội mình thua rồi còn đâu!”

Trước tình huống này, các thầy cô và bạn nhỏ đã cùng vây quanh, an ủi và giải thích để cô bé hiểu rằng thắng thua là điều không thể tránh khỏi trong mỗi trò chơi.

Chia sẻ về khoảnh khắc ấy, cô Lâm Vỹ Dạ cho biết: “Các thầy cô và các bạn đều động viên, giải thích cho Đu Đủ hiểu thắng thua là chuyện bình thường”.

Cô bé phải học cách chấp nhận thắng thua.

Thông qua những tình huống gần gũi và chân thực, tập 11 'Trường học siêu sao' tiếp tục khắc họa rõ nét hành trình học cách kiểm soát cảm xúc, chấp nhận thất bại và trưởng thành từng ngày của các học trò nhí.

Sóc hóa CR7 nhí, MinHee "đốn tim" thầy cô bởi vốn tiếng Anh cực xịn

Ngoài màn thể hiện khiến mọi người đứng hình của con gái Khắc Việt, trong tập 11 này, lớp học bóng đá tuần này không chỉ là một tiết học thể chất thuần túy mà còn là "sân khấu" để các bé bộc lộ những khía cạnh tính cách đầy thú vị.

Chiếm trọn tâm điểm trên sân bóng chính là bé Sóc. Lớp học tuần này khiến cậu nhóc không khỏi phấn khích, thậm chí khi được yêu cầu khởi động trước lớp học, Sóc còn ngoáy hông cực dẻo khiến cả lớp phải bật cười. Sóc tham gia trận đấu và khiến không khí bùng nổ khi tái hiện hoàn hảo màn ăn mừng "Siuuu" đặc trưng của siêu sao Ronaldo sau một pha bóng đẹp mắt.

Hình ảnh các bé khi tham gia các trò chơi.

Trong một tình huống khác, bé Bona ban đầu tỏ ra e dè, nhất định không chịu đá bóng khiến các thầy cô phải liên tục túc trực động viên. Khi vừa bắt đầu, cô bé bỗng bật khóc nức nở vì đau chân. Ngay lập tức, cả thầy cô và các bạn đều quây quần an ủi Bona nhờ đó, cô bé đã quyết định tháo giày, vượt qua nỗi sợ để tiếp tục hoạt động cùng bạn bè.

Tâm điểm của buổi học tiếng Anh đổ dồn về MinHee. Dù Tiếng Anh vốn là sở trường, cô bé bất ngờ tỏ ra thờ ơ và từ chối tham gia các trò chơi. Ngay cả khi thầy Lập sử dụng "tuyệt chiêu khích tướng”: “Thầy không tin MinHee nói được Tiếng Anh”, cô bé vẫn giữ thái độ giữ kẽ.

Tuy nhiên, sức nóng từ trò chơi tìm đồ vật theo chữ cái cùng sự cổ vũ nồng nhiệt từ các bạn đã dần phá vỡ "tảng băng" trong lòng MinHee. Cuối buổi học, cô bé đã dần hòa nhịp, tự tin thể hiện vốn kiến thức phong phú của mình.

Phần khởi động trước buổi học chiều là lúc Huỳnh Lập thể hiện rõ sự linh hoạt trong cách quản lớp. Khi các bé còn mải chạy nhảy, khó tập trung trước giờ học, thầy khéo léo biến trò chơi quen thuộc “Tôi cần, tôi cần” thành công cụ điều phối, giúp lớp nhanh chóng ổn định và sẵn sàng khởi động. Cách làm hiệu quả này khiến cô Lâm Vỹ Dạ phải tán thưởng: “Hay quá, hay quá”.

Với nguồn năng lượng tích cực và sự hóm hỉnh tự nhiên, Huỳnh Lập dễ dàng 'bắt nhịp' với thế giới hồn nhiên của các bé, biến những giờ học căng thẳng trở thành không gian vui vẻ nhưng vẫn đầy tính giáo dục. Chính sự linh hoạt, vừa có thể làm bạn cùng chơi, vừa có thể làm thầy để dẫn dắt, đã giúp Huỳnh Lập trở thành một trong những khách mời để lại dấu ấn sâu sắc trong hành trình trưởng thành của các bạn nhỏ.

Đón xem “Trường học siêu sao 2025” vào thứ 5 hàng tuần từ ngày 30/10/2025, lúc 21h10 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh Youtube, 10h15 thứ 7 trên kênh QPVN và 13h Chủ nhật trên kênh SCTV6 & HTV.