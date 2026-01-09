Mới nhất
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai trái

Thứ sáu, 14:59 09/01/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 49 phim "Lằn ranh", Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc suy nghĩ thấu đáo, không nên che chắn cho những lợi ích sai trái.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 49 phim "Lằn ranh", Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu (Hồng Diễm) khuyên Khắc (Tiến Lộc) nên suy nghĩ thấu đáo, bởi mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống cho đúng, cho đáng, hy sinh vì điều lớn lao thay vì che chắn cho những lợi ích sai trái.

Hằng Thu nhắc Khắc nghĩ đến người thân và cơ hội làm lại từ đầu. Trước những lời khuyên thẳng thắn, chân thành này đã khiến Khắc suy tư. Không loại trừ khả năng ở buổi lấy lời khai tiếp theo, Khắc sẽ nói rõ toàn bộ sự thật liên quan đến Phó bí thư tỉnh Sách (NSND Trung Anh).

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai trái - Ảnh 1.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai trái - Ảnh 2.

Hằng Thu khuyên Khắc suy nghĩ thấu đáo, nghĩ đến người thân để có cơ hội làm lại từ đầu. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bí thư tỉnh Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) trực diện đặt câu hỏi với Phó bí thư tỉnh Sách: “Anh có thấy lo không?”. Ông Sách thừa nhận có chút băn khoăn vì chữ ký của mình xuất hiện trong một số văn bản quan trọng, song khẳng định mọi quyết định đều đã được cân nhắc kỹ, dựa trên quy định pháp luật. 

Đúng lúc cuộc trao đổi căng thẳng diễn ra, ông Sơn bất ngờ choáng váng, không giữ nổi chén nước trên tay.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai trái - Ảnh 3.

Bí thư tỉnh Trần Sơn lộ dấu hiệu sức khỏe bất ổn. Ảnh VTV

Trong khi đó, Chấn (Hà Việt Dũng) gọi điện mời Hằng Thu đi ăn để nói chuyện, nhưng cô từ chối vì bận công việc. Dù Chấn nhấn mạnh vợ chồng cần trao đổi thẳng thắn, Hằng Thu vẫn không thay đổi quyết định. Có lẽ cô vẫn còn cảm thấy sốc khi xem đoạn clip "nóng" của chồng.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai trái - Ảnh 4.

Chấn gọi điện rủ vợ đi ăn, nhưng bị từ chối. Ảnh VTV

Tập 49 phim "Lằn ranh" được phát sóng lúc 21h ngày 09/01 trên VTV1.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai trái - Ảnh 5.Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyển

GĐXH - Bị Thiệu thao túng bằng clip 'nóng', Chấn đã chọn cách thú nhận mọi chuyện với vợ.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai trái - Ảnh 6.Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứ

GĐXH - Trí nhớ của Bách đã trở lại, anh tìm đến Tú để nói lời xin lỗi vì đã sống lạnh lùng và không nhận ra cô chính là nữ điều dưỡng Minh.

