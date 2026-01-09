Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyển

Trong tập 48 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, cơ quan điều tra đã đấu tranh khai thác Phùng bị bắt giữ về hành vi đánh bạc. Dù chứng cứ đã rõ ràng, Phùng vẫn ngoan cố chối tội, thể hiện bản chất ngoan cố và tâm thế sẵn sàng đối phó đến cùng. Chỉ khi đối diện chuỗi bằng chứng không thể chối cãi, hắn mới buộc phải cúi đầu nhận tội.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi Phùng còn bị nghi ngờ liên quan đến vụ bắt cóc Nguyệt và cái chết của Đặng Đức. Trước các câu hỏi truy vấn, hắn tiếp tục vòng vo, viện dẫn lý do nợ nần để biện minh, cho thấy sự phức tạp của một nhân vật đang mắc kẹt trong mạng lưới lợi ích đen tối.

Phùng bị bắt vì hành vi đánh bạc và đang bị nghi ngờ liên quan tới cái chết của Đức. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Thiệu chủ động tiếp cận Chấn để mặc cả liên quan đến đoạn clip nhạy cảm, vừa đe dọa vừa mua chuộc. Hắn yêu cầu Chấn tác động đến vợ mình là Hằng Thu nhằm "kiểm soát tình hình", đổi lại là lời hứa xóa toàn bộ clip cùng một khoản thù lao khổng lồ.

Chấn vẫn giữ thái độ thẳng thắn, khẳng định vợ mình làm việc theo nguyên tắc và không thể bị can thiệp. Điều Thiệu không lường trước là toàn bộ cuộc gặp đã bị cơ quan điều tra bí mật theo dõi, mở ra hướng điều tra mới về mối quan hệ mờ ám giữa hai người.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhận định, Tập đoàn Trinh Tam là điểm nóng liên quan đến mọi vụ án nghiêm trọng ở tỉnh. Từ vụ án đánh bạc, sai phạm đất đai, cái chết của Đặng Đức cho tới hoạt động khai thác mỏ đất hiếm, các mắt xích dần lộ diện và có dấu hiệu xâu chuỗi với cùng một thế lực đứng sau.

Phó bí thư tỉnh Sách muốn điều chuyển Hằng Thu sang vị trí khác để tránh việc điều tra Tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Trong khi đó, một nước cờ quyền lực khác được tung ra tại tỉnh ủy khi kế hoạch điều chuyển Hằng Thu sang vị trí Phó trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Việt Đông được đưa ra. Dưới vỏ bọc "trọng dụng cán bộ", quyết định này bị nghi ngờ là nhằm tách Hằng Thu khỏi các vụ án nhạy cảm liên quan đến Tập đoàn Trinh Tam. Viện trưởng Viện Kiểm sát lập tức phản đối, cho rằng Thu đang giữ vai trò then chốt trong việc chỉ đạo nhiều vụ án trọng điểm.

Sau nhiều lần bị Thiệu đe dọa bằng clip "nóng", Chấn buộc phải đối diện với sự thật mà bấy lâu anh che giấu. Trước sự thẳng thắn của vợ, Chấn thừa nhận đã bị gài bẫy trong một lần quá chén khi tiếp khách. Dù khẳng định đó là lần duy nhất và không vượt quá giới hạn, đoạn clip nhạy cảm vẫn đánh trúng vào niềm tin bấy lâu về chồng của Hằng Thu.

Là một người phụ nữ, lại trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh ấy, Thu không thể dễ dàng bỏ qua. Cô cảm ơn chồng vì đã nói thật, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận nỗi tổn thương quá lớn để có thể tha thứ.

Chấn quyết định thú nhận mọi chuyện dù biết rằng sẽ đánh mất niềm tin của vợ. Ảnh VTV

