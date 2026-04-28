Hoa hậu phố cổ sống viên mãn trong không gian biệt thự 6 tầng trên 'đất vàng' Hà Nội

Thứ ba, 16:00 28/04/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang sinh sống cùng gia đình chồng trong căn biệt thự 6 tầng tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Đỗ Mỹ Linh sinh ra và lớn lên trong căn nhà tập thể tại phố Hàng Đào, mang vẻ đẹp hoài niệm, giản dị. 

Nằm trên tầng 2 của khu tập thể cũ trên phố cổ, không gian sống nhỏ nhắn nhưng được sắp xếp gọn gàng, phản ánh nét truyền thống của người Hà Nội xưa.

Phòng khách trong căn nhà tập thể kết hợp luôn với khu bếp, nơi cả gia đình quây quần trong những bữa ăn thân mật. Nội thất tuy không cầu kỳ nhưng luôn sạch sẽ, ngăn nắp, tạo cảm giác ấm áp.

Sau khi kết hôn với con trai Bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh theo chồng vè sống tại biệt thự có quy mô lớn, mặt tiền rộng hơn 15 m, tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000 m2. Công trình được thiết kế theo phong cách châu Âu với tông vàng đồng chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng, đồng bộ.

Cổng chính là nơi Đỗ Mỹ Linh và gia đình chồng thường chụp ảnh cùng nhau mỗi dịp lễ Tết. Các không gian chức năng như sân vườn, hồ bơi, phòng khách, bếp - phòng ăn, khu giải trí, phòng gym và phòng làm việc được phân bổ theo từng tầng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ.

Trong khoảnh khắc gia đình bầu Hiển quây quần bên nhau ở phòng khách đón năm mới đến vào đêm giao thừa, Đỗ Mỹ Linh đã để lộ khung cảnh phía trong biệt thự bề thế, sang trọng của gia đình chồng. Ngoài không khí ấm áp, hạnh phúc giữa các thành viên, người xem còn thấy được sự xa hoa, vương giả của ngôi nhà.

Phòng khách nổi bật với trần cao. Nội thất gồm sofa bọc da, tranh trang trí cùng các chi tiết như bàn trà, thảm trải sàn được phối hợp hài hòa, tạo tổng thể thống nhất. Tông màu nâu ấm từ chất liệu da và gỗ giúp không gian thêm phần ấm cúng. Một chiếc đồng hồ cây kiểu cổ điển đặt ở góc phòng trở thành điểm nhấn.

Sàn nhà lát đá sáng bóng với họa tiết tinh giản, góp phần tạo cảm giác rộng và thoáng. Theo hoa hậu, khu vực này được sử dụng linh hoạt, vừa là nơi tiếp khách, vừa là không gian sinh hoạt chung của gia đình.

Phòng ăn mang phong cách cổ điển với bàn gỗ lớn, ghế tựa chạm khắc, sử dụng tông vàng - nâu chủ đạo. Hệ cửa kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tăng độ mở cho không gian. Đây là nơi diễn ra các bữa ăn sum họp, được bài trí gọn gàng, giữ sự ấm cúng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Khu vực bể bơi trong nhà được thiết kế với hệ đèn tạo hiệu ứng ánh sáng xanh. Thành bể ốp gạch mosaic, kết hợp mảng tường cây xanh và phù điêu trang trí, mang lại cảm giác thư giãn. Xung quanh lát gạch chống trượt và bố trí ghế nghỉ, cây xanh tạo không gian thư giãn lý tưởng. Tất cả được thiết kế đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu tập luyện, vừa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại gia, thể hiện rõ phong cách sống tiện nghi và hiện đại của gia đình.

Biệt thự còn sở hữu khu vực giải trí và thể thao đầy đủ tiện nghi với phòng gym rộng rãi, trang bị máy móc hiện đại từ máy chạy bộ, máy tập đa năng cho đến các thiết bị hỗ trợ rèn luyện sức khỏe khác. Không gian sử dụng sàn chuyên dụng, gương lớn, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe hàng ngày của các thành viên.

Các phòng ngủ đều tích hợp khu thay đồ thiết kế như showroom thu nhỏ, với hệ tủ âm tường phủ kính bố trí hai bên. Tông xanh kết hợp chi tiết viền vàng tạo điểm nhấn, đồng nhất với tổng thể kiến trúc. Không gian sử dụng ánh sáng vàng dịu và sàn gỗ tối màu, đảm bảo sự riêng tư và cảm giác sang trọng. Căn biệt thự đề cao tính tiện nghi và thẩm mỹ, với các không gian chức năng được tổ chức khoa học, phục vụ sinh hoạt của gia đình 3 thế hệ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sống viên mãn tại biệt thự 6 tầng ở Hà Nội - Ảnh 13.

GĐXH - MC Thanh Mai, diễn viên Lý Hương và á hậu Băng Châu gặp mặt, ca hát tại biệt thự 600m2 của hoa khôi thể thao Thu Hương tại Phú Mỹ Hưng.


Khi xây dựng nhà ở, người mệnh Hỏa nên lưu ý điều gì để sinh tài lộc, không ảnh hưởng sức khỏe

Khi xây dựng nhà ở, người mệnh Hỏa nên lưu ý điều gì để sinh tài lộc, không ảnh hưởng sức khỏe

Vị trí nên đặt tượng Quan Âm Bồ Tát trong nhà

Vị trí nên đặt tượng Quan Âm Bồ Tát trong nhà

Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?

Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?

4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may

4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may

Người mệnh Thủy để cây gì trên bàn khơi thông dòng chảy tài lộc

Người mệnh Thủy để cây gì trên bàn khơi thông dòng chảy tài lộc

Khi xây dựng nhà ở, người mệnh Hỏa nên lưu ý điều gì để sinh tài lộc, không ảnh hưởng sức khỏe

Khi xây dựng nhà ở, người mệnh Hỏa nên lưu ý điều gì để sinh tài lộc, không ảnh hưởng sức khỏe

- 3 giờ trước

GĐXH - Phong thủy nhà ở là yếu tố quan trọng khi xây dựng nhà. Đối với nhiều người họ phải tích góp cả đời mới có thể xây một ngôi nhà. Do đó cần tìm hiểu thật kỹ để tránh những sai lầm không đáng có.

Vị trí nên đặt tượng Quan Âm Bồ Tát trong nhà

Vị trí nên đặt tượng Quan Âm Bồ Tát trong nhà

- 6 giờ trước

GĐXH - Tượng Quan Âm từ bi hỷ xả thích hợp thờ cúng tại nhà nhằm mang lại phước lành và bình an cho gia chủ.

Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?

Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?

- 9 giờ trước

GĐXH - Phong thủy là một quan niệm đã được nghiên cứu từ lâu đời. Những sự ảnh hưởng của địa lý, của gió và nước là các yếu tố tạo nên phong thủy. Và theo phong thủy, những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người.

4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may

4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may

- 1 ngày trước

GĐXH – Trong phong thủy, không phải cứ bày biện nhiều mới thể hiện sự sung túc. Những khoảng trống hợp lý mới là yếu tố giúp dòng khí lưu thông, giữ tài lộc ở lại lâu dài. 4 góc trong nhà này càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may.

Người mệnh Thủy để cây gì trên bàn khơi thông dòng chảy tài lộc

Người mệnh Thủy để cây gì trên bàn khơi thông dòng chảy tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Với những người mang mệnh Thủy, việc lựa chọn cây cảnh hợp mệnh có thể giúp tăng cường vận khí, khơi thông dòng chảy tài lộc và mang lại sự hanh thông trong công việc.

Vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2026 hóa giải sát khí

Vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2026 hóa giải sát khí

- 1 ngày trước

GĐXH - Để có thể làm chủ vận khí của mình, việc tìm ra và chủ động sử dụng các vật phẩm phong thủy cho gia chủ mệnh Thủy năm 2026 chính là chìa khóa để thuận theo tự nhiên và hóa giải sát khí.

Phong thuỷ phòng ngủ cho mệnh Thuỷ để tài lộc hanh thông, tâm an khỏe mạnh

Phong thuỷ phòng ngủ cho mệnh Thuỷ để tài lộc hanh thông, tâm an khỏe mạnh

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi bố trí đúng hướng, chọn màu sắc và vật phẩm phù hợp bản mệnh, không gian nghỉ ngơi sẽ trở thành nơi tái tạo năng lượng, giúp gia chủ mệnh Thuỷ duy trì sự ổn định và hanh thông trong cuộc sống.

Công dụng tuyệt vời của Bột Trừ Tà Khai Vận xua đuổi tà khí mang lại phúc, lộc, thọ cho gia chủ

Công dụng tuyệt vời của Bột Trừ Tà Khai Vận xua đuổi tà khí mang lại phúc, lộc, thọ cho gia chủ

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc sử dụng Bột Trừ Tà Khai Vận giúp đem một năng lượng mới, may mắn cho bạn. Không chỉ là một vật phẩm mang ý nghĩa về phong thủy mà còn là một vật phẩm hỗ trợ sức khỏe của bạn.

Người mệnh sau nên trồng cây này giúp tăng cường vượng khí, mang lại may mắn và tài lộc

Người mệnh sau nên trồng cây này giúp tăng cường vượng khí, mang lại may mắn và tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những lợi ích về mặt phong thủy, cây phú quý còn có mối liên hệ đặc biệt với các mệnh trong ngũ hành. Việc chọn cây hợp mệnh không chỉ giúp tăng cường vượng khí mà còn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

- 2 ngày trước

GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.

Vì sao nhà giàu thường đặt 2 chậu cây trước cửa?

Vì sao nhà giàu thường đặt 2 chậu cây trước cửa?

GĐXH - Nếu từng bước vào những ngôi nhà được thiết kế chỉn chu – từ nhà phố hiện đại đến biệt thự cao cấp – bạn sẽ dễ dàng nhận ra một chi tiết lặp lại đầy dụng ý: hai chậu cây đặt đối xứng ở khu vực cửa ra vào.

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026 cho công việc thuận lợi

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026 cho công việc thuận lợi

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026

Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

