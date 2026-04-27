Người mệnh Thủy để cây gì trên bàn khơi thông dòng chảy tài lộc
GĐXH - Với những người mang mệnh Thủy, việc lựa chọn cây cảnh hợp mệnh có thể giúp tăng cường vận khí, khơi thông dòng chảy tài lộc và mang lại sự hanh thông trong công việc.
Gợi ý cây để bàn hợp người mệnh thủy giúp thu hút tài lộc
Theo ngũ hành, người mệnh Thủy thường có tính cách linh hoạt, uyển chuyển, thông minh và giao tiếp tốt. Họ có khả năng thích nghi cao và thường đạt được thành công trong sự nghiệp.
Xét về tương sinh tương khắc, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Thổ khắc Thủy, Hỏa khắc Thủy. Do đó, việc lựa chọn cây cảnh hợp mệnh Thủy nên ưu tiên những loại cây có màu xanh lá cây, xanh dương, trắng hoặc thuộc hành Kim để hỗ trợ và tăng cường năng lượng tích cực. Dưới đây là gợi ý cây để bàn hợp người mệnh thủy giúp thu hút tài lộc:
Cây kim tiền (kim phát tài)
Đúng như tên gọi, cây kim tiền được xem là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và tài lộc. Với thân cây vươn thẳng, lá xanh mướt, cây kim tiền không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng cho không gian làm việc mà còn được tin là có khả năng thu hút tiền bạc và may mắn cho gia chủ.
Theo phong thủy, cây kim tiền thuộc hành Mộc, mà Thủy sinh Mộc, do đó rất phù hợp với người mệnh Thủy.
Cây lưỡi hổ
Với những chiếc lá dài, thẳng đứng, viền vàng, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sự mạnh mẽ, ý chí kiên cường và khả năng trừ tà, xua đuổi những điều không may mắn.
Màu xanh lá cây của lá cũng rất hợp với người mệnh Thủy. Ngoài ra, hình dáng của lá cây lưỡi hổ cũng gợi liên tưởng đến hành Kim (kim loại), mà Kim lại sinh Thủy, càng làm tăng thêm sự tương hợp.
Cây lan ý (huệ hòa bình)
Với vẻ đẹp thanh tao, tinh tế cùng những bông hoa trắng muốt, cây lan ý không chỉ mang lại cảm giác bình yên, thư thái mà còn được cho là có khả năng cân bằng năng lượng, mang lại may mắn và hòa thuận trong các mối quan hệ. Màu trắng của hoa lan ý thuộc hành Kim, rất tốt cho người mệnh Thủy.
Cây trầu bà xanh (vạn niên thanh)
Cây trầu bà xanh là một loại cây dễ trồng, có sức sống mãnh liệt và khả năng thanh lọc không khí tốt.
Trong phong thủy, cây trầu bà xanh tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Màu xanh lá cây của cây rất hợp với người mệnh Thủy, mang lại cảm giác tươi mới và tràn đầy năng lượng.
Cây ngũ gia bì
Với thân cây được tết lại một cách khéo léo, cây ngũ gia bì được xem là biểu tượng của sự đoàn kết, thịnh vượng và tài lộc bền vững.
Theo ngũ hành, cây ngũ gia bì thuộc hành Mộc, mà Thủy sinh Mộc, do đó đây là một lựa chọn phù hợp cho người mệnh Thủy, giúp tăng cường vận may và sự nghiệp.
Kết hợp cây để bàn hợp mệnh với các yếu tố phong thủy khác
Bên cạnh những gợi ý về các loại cây cụ thể, việc lựa chọn cây để bàn hợp mệnh Thủy cũng nên dựa trên sở thích và cảm quan cá nhân. Chọn một chậu cây yêu thích và cảm thấy thoải mái khi nhìn vào sẽ mang lại năng lượng tích cực.
Mỗi người có thể bị thu hút bởi một loại cây cụ thể, có thể là vì vẻ ngoài, mùi hương hoặc dễ chăm sóc. Để thu hút tài lộc, bạn có thể kết hợp cây với các yếu tố phong thủy khác trên bàn làm việc.
Theo nguyên tắc ngũ hành, Kim sinh Thủy, nên bạn có thể thêm các vật phẩm bằng kim loại như chặn giấy đồng, ống đựng bút kim loại màu trắng hoặc bạc, hoặc khung ảnh kim loại gần cây để tăng cường năng lượng.
Màu xanh dương và đen đại diện cho hành Thủy, sử dụng các vật dụng văn phòng như tấm lót chuột, bình đựng nước hoặc tranh phong cảnh sông nước sẽ tạo sự cộng hưởng tốt.
Thủy sinh Mộc, vì vậy các vật dụng bằng gỗ tự nhiên như hộp đựng tài liệu hoặc tượng gỗ cũng giúp hỗ trợ năng lượng cây xanh.
Hướng Bắc là hướng của hành Thủy, Tây và Tây Bắc là hướng của hành Kim, nên ưu tiên đặt cây ở những hướng này để thu hút tài lộc.
Nếu bàn làm việc không quay về các hướng này, bạn vẫn có thể đặt cây ở phía Bắc, Tây hoặc Tây Bắc của bàn để tận dụng lợi ích phong thủy.
Phong thủy là nghệ thuật cá nhân, hãy tin vào cảm nhận của bản thân và điều chỉnh bài trí đến khi bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng tích cực.
* Thông tin phòng thủy trong bài mang tính tham khảo.
Vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2026 hóa giải sát khíỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Để có thể làm chủ vận khí của mình, việc tìm ra và chủ động sử dụng các vật phẩm phong thủy cho gia chủ mệnh Thủy năm 2026 chính là chìa khóa để thuận theo tự nhiên và hóa giải sát khí.
Phong thuỷ phòng ngủ cho mệnh Thuỷ để tài lộc hanh thông, tâm an khỏe mạnhỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Khi bố trí đúng hướng, chọn màu sắc và vật phẩm phù hợp bản mệnh, không gian nghỉ ngơi sẽ trở thành nơi tái tạo năng lượng, giúp gia chủ mệnh Thuỷ duy trì sự ổn định và hanh thông trong cuộc sống.
Công dụng tuyệt vời của Bột Trừ Tà Khai Vận xua đuổi tà khí mang lại phúc, lộc, thọ cho gia chủỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Việc sử dụng Bột Trừ Tà Khai Vận giúp đem một năng lượng mới, may mắn cho bạn. Không chỉ là một vật phẩm mang ý nghĩa về phong thủy mà còn là một vật phẩm hỗ trợ sức khỏe của bạn.
Người mệnh sau nên trồng cây này giúp tăng cường vượng khí, mang lại may mắn và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh những lợi ích về mặt phong thủy, cây phú quý còn có mối liên hệ đặc biệt với các mệnh trong ngũ hành. Việc chọn cây hợp mệnh không chỉ giúp tăng cường vượng khí mà còn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5Ở - 1 ngày trước
GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.
Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026 cho công việc thuận lợiỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026. Mọi người có thể theo dõi để chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, thu hút tài lộc.
Cách chọn màu sắc cho ngôi nhà hợp mệnh hóa giải vận xui, hướng nhà xấu trong phong thuỷỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Làm sao để biết chúng ta thuộc mệnh nào chọn hướng nhà nào là thích hợp? Mà nếu lỡ chọn hướng không hợp với mình thì phải làm sao? Dưới đây là bí quyết dùng màu sắc để hóa giải những điều không hợp về mệnh và hướng.
Vì sao nhà giàu thường đặt 2 chậu cây trước cửa?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu từng bước vào những ngôi nhà được thiết kế chỉn chu – từ nhà phố hiện đại đến biệt thự cao cấp – bạn sẽ dễ dàng nhận ra một chi tiết lặp lại đầy dụng ý: hai chậu cây đặt đối xứng ở khu vực cửa ra vào.
Những hướng nhà tuyệt đối không nên xây năm 2026Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 là năm có nhiều sát tinh lớn đáo đến, trong đó một số hướng nhà bị xem là hung hiểm tuyệt đối – nếu cố tình xây mới có thể dễ gặp xui xẻo..
Bí quyết thu hút tài lộc trong phong thủy phòng tắm không phải ai cũng biếtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, phòng tắm, nếu đặt sai vị trí hoặc thiết kế không hợp lý sẽ khiến "thủy khí" bị thất thoát. Điều này không chỉ làm hao hụt tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và hòa khí trong gia đình.
Vì sao nhà giàu thường đặt 2 chậu cây trước cửa?Ở
GĐXH - Nếu từng bước vào những ngôi nhà được thiết kế chỉn chu – từ nhà phố hiện đại đến biệt thự cao cấp – bạn sẽ dễ dàng nhận ra một chi tiết lặp lại đầy dụng ý: hai chậu cây đặt đối xứng ở khu vực cửa ra vào.