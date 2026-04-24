Hoa hậu Vi Minh khởi sắc nhờ hẹn hò với thiếu gia tập đoàn

Trong tập 3 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, số tiền lương đầu tiên Hoa hậu Vi Minh nhận được sau khi đăng quang chỉ có vài triệu đồng. Trong cuộc gặp riêng với Quỳnh Mai sau đó, Mai đã thẳng thắn nói về tỷ lệ phần trăm cô nhận được dựa trên những yếu tố nào. Theo đó, lương cứng của Vi Minh, Linh Anh và Thanh Hương là giống nhau nhưng số tiền còn lại nhận được phụ thuộc vào hợp đồng kiếm được.

Trong cuộc họp toàn công ty sau đó thấy rõ tên tuổi của Vi Minh không được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Hợp đồng cô ký được cũng ít ỏi hơn rất nhiều so với Linh Anh và Thanh Hương. Hoa hậu Vi Minh đã chịu cảnh yếu thế trong cuộc họp, chịu đựng những cái nhìn coi thường từ mọi người.

Trở về từ cuộc họp, Hoa hậu Vi Minh nói với Quang Lee hẹn báo chí cho cô vào ngày hôm sau. Tại đây, một lần nữa Hoa hậu Vi Minh sử dụng đến drama liên quan đến thiếu gia Hải Đăng để quảng bá tên tuổi cho mình. Cô biết công chúng sẽ quan tâm đến tin đồn hẹn hò của của hai.

Vi Minh tung tin đồn hẹn hò với bạn trai thiếu gia để nhiều người biết đến. Ảnh VTV

Việc Hoa hậu Vi Minh chủ động trả lời báo chí, nhấn mạnh vào mối quan hệ với Hải Đăng là điều khiến Mai không vui. Tuy nhiên, trợ lý của Mai sau đó đã thông báo với cô rằng các bài viết liên quan đến drama hẹn hò của Vi Minh với Hải Đăng có lượng tương tác khủng dù công ty không mất một đồng chi phí tin bài. Thông báo này cũng khiến Mai để tâm.

"Chắc chắn do hiệu ứng của drama này" - trợ lý nói với Mai đồng thời nói từ sáng đến giờ anh ta nhận được rất nhiều cuộc điện thoại muốn Vi Minh làm gương mặt thương hiệu cho họ.

Mai và trợ lý bất ngờ trước hiệu ứng truyền thông của Hoa hậu Vi Minh. Ảnh VTV

Trong khi đó, drama với thiếu gia Hải Đăng của Tập đoàn Hải Minh được Hoa hậu Vi Minh lợi dụng đẩy lên dường như đã bắt đầu có hiệu quả. Cô nhận được nhiều hợp đồng hơn và bắt đầu vượt mặt được cả Linh Anh lẫn Thanh Hương.

Hoa hậu Vi Minh nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và vượt mặt 2 á hậu khác. Ảnh VTV

Theo như Quang Lee thông báo, giờ đây số hợp đồng Vi Minh nhận được đã cao gấp 3 lần Thanh Hương. Tất nhiên, sự thay đổi thứ bậc này của Vi Minh sau một đêm khiến cả hai Á hậu không thấy vui vẻ gì. Cả hai không ngờ Vi Minh có người chống lưng khủng như Hải Đăng.

Vào đúng lúc sự nghiệp bắt đầu khởi sắc thì Vi Minh nhận được cuộc gọi từ Hải Đăng. Trên thực tế, ngay khi bài báo đầu tiên về chuyện hẹn hò được đăng tải, Hải Đăng đã biết và nhanh chóng tìm ra nguồn phát đi thông tin đấy. Hải Đăng quá từng trải trong giới này nhưng anh ta chấp nhận cho Vi Minh lợi dụng tên tuổi của mình.

"Anh muốn mời Vi Minh đi ăn để nghe Vi Minh giải thích, Chắc người tốt bụng như anh sẽ không bị từ chối đâu nhờ" - Hải Đăng thẳng thắn. Vi Minh nhất thời bối rối không biết đối phó như thế nào nên đã lấy lý do bận và vội vàng cúp máy.

Thiếu gia Hải Đăng chấp nhận cho Hoa hậu Vi Minh sử dụng thông tin hẹn hò. Ảnh VTV

Trong khi đó, Hải Đăng đã tiếp quản một resort tại chính quê của Hoa hậu Vi Minh và bước đi này cũng nằm trong kế hoạch của thiếu gia của tập đoàn Hải Minh. Anh ta đã tính toán hết.

Trong cuộc họp sau đó của công ty, Mai nói thẳng: "Thật ra những gì em làm chị đều biết nhưng chị muốn quan sát thêm xem em sẽ hành động như thế nào thôi. Nhưng mà phải công nhận là Vi Minh rất thông minh và may mắn".

"May mắn nhất là Hải Đăng không bóc phốt em đấy" - Mai đọc vị Vi Minh và câu nói này như ngầm nhắc Vi Minh rằng cô ta biết tất cả những kế hoạch và những điều Vi Minh đang làm.

Mai đang tỏ ra biết được Hoa hậu Vi Minh đang sử dụng chiêu trò. Ảnh VTV

Vi Minh trên thực tế vẫn quá non nớt. Những gì cô làm đều bị cả Hải Đăng lẫn Quỳnh Mai biết hết. Quỳnh Mai thông báo với Vi Minh về quyết định mới: "Vi Minh đăng quang Hoa hậu chính là bước ngoặt của em cũng như là của chị và của cả công ty. Cho nên bây giờ chị và em, chúng ta cùng chung một mục đích. Đó là hướng tới việc sẽ phải có một cô Hoa hậu thật xứng đáng để đưa đi dự thi quốc tế".

Hoa hậu Vi Minh đã được lựa chọn thay thế Thanh Hương đi thi đấu trường nhan sắc quốc tế. Ảnh VTV

Những nỗ lực của Hoa hậu Vi Minh bước đầu đã có kết quả tích cực. Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng khi Quỳnh Mai thông báo rằng cô phải về quê để tạo dựng hình ảnh Hoa hậu của cộng đồng, gắn bó với các hoạt động thiện nguyện và thực hiện lời cô đã hứa trước khi đăng quang, giúp quê hương mình phát triển hơn, đời sống của người dân tốt hơn lên.

Quỳnh Mai không biết uẩn khúc trong mối quan hệ của Vi Minh với bố cô, phải đối mặt với ông Tài là khó khăn lớn nhất của Vi Minh. Vi Minh không muốn đối mặt nên cô thậm chí đã trao đổi với Quỳnh Mai sau cuộc họp về chuyện cho cô đến nơi khác. Nhưng Quỳnh Mai không đồng ý.

Đúng như Vi Minh đoán trước, bố cô không ủng hộ cô. Sau khi cô giả vờ hối lỗi, xin lỗi bố và nói muốn về trang trại nhưng ông Tài đã nói thẳng ông không đồng ý. "Con quên à? Chính con đã từng nói con ghét cái trang trại ấy cơ mà? Quên điều đó đi và ngày mai hãy quay trở lại thành phố với cuộc sống mới của mình đi" - ông Tài nói thẳng với Vi Minh.

Hoa hậu Vi Minh không được bố ủng hộ. Ảnh VTV

Vi Minh tức giận cho rằng ông Tài đối đãi tốt với người ngoài nhưng muốn gây khó dễ với cô khi cho người khác đến ở trang trại nhưng lại không đồng ý cho cô được về. Đáp lại, ông Tài nói: "Ở đây không ai làm khó con cả!".

Hoa hậu Vi Minh nổi tiếng chóng mặt nhờ drama GĐXH - Quản lý của Hoa hậu Vi Minh đã cố tình chụp ảnh cuộc gặp gỡ giữa cô và bố nhằm tạo drama thu hút dư luận.