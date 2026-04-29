Trang bất an vì vợ cũ của Dũng dọa kiện

Trong trích đoạn giới thiệu tập 30 "Bước chân vào đời", vợ cũ của Dũng đòi chị em Thương một số tiền lớn để bồi thường sau vụ xô xát với Trang tại quán ăn. Ngoài ra còn cần tiền viện phí cho người phụ nữ này điều trị, vì có quá nhiều thứ cần phải chi tiêu cùng lúc vượt ngoài khả năng nên Thương vô cùng lúng túng.

Không còn cách nào xoay xở, Thương đành phải chạy xe về quê để tìm bà. Tuy nhiên cô thấy nhà cửa đóng then cài, gọi điện thoại mãi cho bà nhưng không được. Trong lúc Thương đang lo lắng thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bà ngoại đang tất tả chạy về từ phía trong làng.

Thương về quê cầu cứu bà ngoại, nhưng số tiền mà bà vay mượn được không được nhiều.

Bà cho biết đã nghe Minh nói chuyện, lo lắng cho các cháu nên vay mượn khắp nơi trong gia đình, làng xóm nhưng chẳng được nhiều. Nghe vậy Thương nghẹn lời vì bà lớn tuổi còn phải vất vả vì các cháu. Tuy nhiên trước tình thế cấp bách, cô không thể không xin bà cho mượn sổ đỏ để thế chấp vay ngân hàng lấy tiền cứu em gái. Bất ngờ bà ngoại cho biết đã rao bán nhà. Thương không thốt nên lời.

Thương đến thăm Ly để mong cô tha lỗi, không kiện Trang.

Trong khi đó, Thương và Lâm đến xin lỗi Mai Ly, vợ cũ của Dũng tại bệnh viện. Bên gối của Ly có một chiếc phong bì để hỏi thăm sức khỏe. Tuy nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương trên đầu và ở tay nhưng người phụ nữ này vẫn liên tục gây khó dễ cho chị em Thương.

Ly đe dọa sẽ kiện Trang ra tòa vì tội đánh người gây thương tích khiến Thương phải năn nỉ hết lời: "Em biết đây là lỗi của em gái em. Em cũng không thể nào bênh nó được. Em mong chị bình tĩnh để chị em mình giải quyết một cách nhẹ nhàng được không?".

Lâm thông báo toàn bộ tiền viện phí của Ly đều được thanh toán đầy đủ. Nghe vậy, Ly càng được nước làm tới. Cô ta nhắc nhẹ với Thương là mình có ý định đẩy Trang vào tù, khiến cô sinh viên năm cuối không thể tốt nghiệp. "Kể cũng tiếc nhỉ. Trẻ trung, xinh đẹp như thế lại chưa tốt nghiệp, lại còn phải đi tù thì cuộc đời nhạt như không có nước chấm. Uổng quá!", Ly mỉa mai.



Ly liên tục đe dọa sẽ hủy hại tương lai của Trang khiến Thương lo lắng.

Nghe vậy Thương bất ngờ và thảng thốt, lo lắng cho số phận của em gái mình. Biến cố lần này Trang gây ra cho Thương quá lớn khiến cô càng thêm lao đao. Gương mặt Thương thể hiện rõ sự thảng thốt, lo lắng. Trong khi đó Lâm ở phía sau Thương tỏ vẻ bình tĩnh hơn. Anh liên tục quan sát Ly để phán đoán tình hình, tìm cách gỡ rối.

Ở diễn biến khác trong tập phim, nghe vợ cũ của Dũng đòi kiện ra tòa, đưa mình vào tù, Trang vô cùng sợ hãi. Cô gái ngổ ngáo, ngông nghênh hàng ngày bây giờ trốn trên gác xép của em trai, bó gối ngồi khóc, liên tục nói với Hưng: " Em không muốn bị bắt, em không muốn đi tù đâu!".

Trang lo sợ phải vào tù sau khi xô xát với vợ cũ của Dũng.

Thấy vậy, Hưng liền an ủi Trang là mọi việc không quá tệ, vợ cũ của Dũng chỉ có mục đích vòi tiền Trang. Anh cũng cho rằng chỉ cần dùng tiền để giải quyết rắc rối hiện tại. Anh còn hiến kế gậy ông đập lưng ông, khiến cho vợ chồng Dũng phải đưa tiền ra. Bởi vì trong chuyện này hai kẻ đó đã cấu kết với nhau để hại Trang. Do đó Hưng nghĩ cần lấy tiền của Dũng để đền cho vợ cũ anh ta.

Nhìn Trang do dự, Hưng bực bội vặn hỏi có phải cô vẫn còn tình cảm quyến luyến với Dũng hay không. Cô khóc òa lên vì tủi thân. Thấy vậy Hưng liền trêu: "Bình thường bản lĩnh lắm cơ mà! Cùng lắm thì em về quê rồi anh mở cho quán karaoke mà làm. Em mà làm được thì ăn đứt quán Hồng Tơ". Nghe Hưng an ủi như vậy Trang vẫn chưa thể ngừng khóc vì hối hận.

Tập 30 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 29/4 trên kênh VTV3.

Hà Việt Dũng tiết lộ về bạn diễn thân thiết, người thứ hai khiến khán giả bồi hồi xúc động GĐXH - Trong mắt Hà Việt Dũng, Duy Hưng và Huyền Lizzie là hai người bạn thân thiết nhất cả khi đóng phim lẫn ngoài đời.