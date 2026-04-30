'Tây du ký' sắp có phiên bản mới sau hơn 40 năm

Thông tin Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) chính thức khởi động dự án "Tây du ký" phiên bản mới vào quý I/2027 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu phim Hoa ngữ. Với kinh phí đầu tư lên tới 500 triệu Nhân dân tệ (tương đương gần 70 triệu USD), quy mô 27 tập và định hướng sản xuất công phu, dự án được kỳ vọng sẽ mở ra một chuẩn mực mới cho dòng phim cổ trang kinh điển.

Theo thông tin từ ê-kíp sản xuất, phiên bản 2027 sẽ ưu tiên quay ngoại cảnh thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phim trường. Nhiều địa danh tự nhiên, trong đó có khu vực Tân Cương, sẽ được lựa chọn nhằm tái hiện chân thực hành trình thỉnh kinh đầy gian nan.

Không dừng lại ở đó, phần kỹ xảo được xác nhận sẽ có sự phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, trong đó có các viện khoa học hàng đầu Trung Quốc.

Các diễn viên trong phim "Tây du ký" phiên bản 1986. (Ảnh: Weibo)

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án nằm ở chiến lược casting. Thay vì đặt hàng các ngôi sao nổi tiếng, đoàn phim quyết định tổ chức tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, vai Tôn Ngộ Không - linh hồn của tác phẩm sẽ ưu tiên dành cho các nghệ sĩ hí kịch chuyên nghiệp.

Trong khi đó, vai Trư Bát Giới được cho là sẽ ưu tiên các diễn viên hài để phát huy yếu tố giải trí, còn Sa Tăng có thể giao cho các diễn viên võ sinh cao lớn, thiên về hình thể. Đáng chú ý, ê-kíp cũng để ngỏ khả năng sử dụng nhiều gương mặt mới, tạo sự tươi mới cho bộ phim.

Tập phim về Đường Tăng và 7 yêu tinh nhện trong "Tây du ký" 1986. (Ảnh: Weibo)

Phiên bản "Tây du ký" 1986 thành công không chỉ nhờ nội dung, mà còn ở mức độ đầu tư phục trang, bối cảnh. Ngoài ra phim còn ra mắt trong bối cảnh lịch sử đặc biệt. Khi truyền hình còn là phương tiện giải trí chủ đạo và mỗi tác phẩm đều có thời gian “thẩm thấu” sâu vào đời sống nên nhận được sự yêu mến tuyệt đối. Trong khi đó, khán giả hiện đại có nhiều lựa chọn hơn, đòi hỏi cao hơn về nhịp phim, kỹ xảo và cả chiều sâu nội dung. Điều này buộc phiên bản 2027 phải vừa giữ được tinh thần nguyên tác, vừa đáp ứng thị hiếu mới.



Bộ phim "Tây du ký" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Quốc Ngô Thừa Ân, do CCTV sản xuất. Phim được phát sóng lần đầu tiên vào năm 1986 và đã tạo nên tiếng vang lớn, trở thành một trong những phim kinh điển của Trung Quốc và trên thế giới. Cũng từ "Tây du ký" 1986, các gương mặt diễn viên Trung Quốc đã tạo được ấn tượng khó phai với khán giả là: Trì Trọng Thụy, Từ Thiếu Hoa, Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ...

